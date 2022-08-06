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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:55
В ці дні перебуваю у складі діаспори українців в Барселоні (Іспанія).
Кожного дня - бесіди про сьогодення в різних країнах світу: наші є від Анталії (Туреччина), де я мешкаю з серпня 2017 року, до США, де наші мешкають з 4 липня 2023 року.
У складі делегації є ті, хто мешкають у Франції.
Хочеш - не хочеш - мова зайшла про найцінніше - після здоровʼя - для людини - житло/намет/палац.
Жартуючи, я задав питання українським францущам: "А можна купити щось на кшталт палацу маркіза"?
На мій подив відповіли, що можна - і саме зараз є привабливий за ціною варіант. Ціна смішна, бо при її перевищенні продавець попадає в інший рівень податків, буде платити щось карколомне і йому краще терміново продати всього за 180 000 € реально дуже непоганий будинок в невеличкому містечку Biran (France, неподалік від Тулузи).
Долдам, що це приблизно ті місця де красень Д"Артаньян тримав за "здєсь" якусь там Мадлєн.
Більшої інформації, крім того, що це реально смішна ціна за дуже гарний будинок на центральній вулиці цього стародавнього і історичного містечка, я не отримав (крім того, що на цій же вулиці живе мер цього містечка) та є школа (в першому класі 22 учня), але мені здалося цікавим отримати інформацію про рівень цін.
180 000€ за приватний будинок в центрі невеличкого містечка - неподалік від Тулузи.
Такі ось ціни в 5 ти годинах їзди від Барселони на північ - у Францію.
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akurt
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:09
akurt написав:
Жартуючи, я задав питання українським францущам: "А можна купити щось на кшталт палацу маркіза"?
На мій подив відповіли, що можна - і саме зараз є привабливий за ціною варіант. Ціна смішна, бо при її перевищенні продавець попадає в інший рівень податків, буде платити щось карколомне і йому краще терміново продати всього за 180 000 € реально дуже непоганий будинок в невеличкому містечку Biran
(France, неподалік від Тулузи).
Долдам, що це приблизно ті місця де красень Д"Артаньян тримав за "здєсь" якусь там Мадлєн.
Більшої інформації, крім того, що це реально смішна ціна за дуже гарний будинок на центральній вулиці цього стародавнього і історичного містечка, я не отримав (крім того, що на цій же вулиці живе мер цього містечка) та є школа (в першому класі 22 учня), але мені здалося цікавим отримати інформацію про рівень цін.
180 000€ за приватний будинок в центрі невеличкого містечка - неподалік від Тулузи.
Такі ось ціни в 5 ти годинах їзди від Барселони на північ - у Францію.
2010 року серед 229 осіб працездатного віку (15—64 років) 180 були активними, 49 — неактивними (показник активності 78,6%, у 1999 році було 67,9%). З 180 активних мешканців працювало 168 осіб (90 чоловіків та 78 жінок), безробітними було 12 (6 чоловіків та 6 жінок). Серед 49 неактивних 12 осіб було учнями чи студентами, 24 — пенсіонерами, 13 були неактивними з інших причин[7].
У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 375,0 особи, медіана доходів виносила 19 250 євро на одного особоспоживача[8]
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:32
Статистика можливо і вірна.
Там кожен - маркіз і в кожного по 1 га лісу.
Це невеличке містечко на захід від Тулузи.
Мій досвід проживання в ЖК, в якому було 450 квартир, підказує, що не завжди в шпаківнях жити добре.
Особливо дратували речі:
- зіпсований пошкоджений новенький ліфт крутої компанії. Все з нержавійки, але шкрябали наклейки з номерами квартир та поверхами. Підклеював я.
- безкінечна кількість котів та кішок, які народжували та народжували і все це - коробки на сходах;
- досить сумна ситуація з пошкодженням елементів ландшафтного дизайну - діти намагалися кидати каміння в декоративний басейн, коти какали тільки на світильники нічної підсвітки скульптури в стилі Сальвадора Далі;
- ну і всяке таке…
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 23 лис, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:42
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