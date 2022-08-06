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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 23 лис, 2023 12:55
В ці дні перебуваю у складі діаспори українців в Барселоні (Іспанія).
Кожного дня - бесіди про сьогодення в різних країнах світу: наші є від Анталії (Туреччина), де я мешкаю з серпня 2017 року, до США, де наші мешкають з 4 липня 2023 року.
У складі делегації є ті, хто мешкають у Франції.
Хочеш - не хочеш - мова зайшла про найцінніше - після здоровʼя - для людини - житло/намет/палац.
Жартуючи, я задав питання українським францущам: "А можна купити щось на кшталт палацу маркіза"?
На мій подив відповіли, що можна - і саме зараз є привабливий за ціною варіант. Ціна смішна, бо при її перевищенні продавець попадає в інший рівень податків, буде платити щось карколомне і йому краще терміново продати всього за 180 000 € реально дуже непоганий будинок в невеличкому містечку Biran (France, неподалік від Тулузи).
Долдам, що це приблизно ті місця де красень Д"Артаньян тримав за "здєсь" якусь там Мадлєн.
Більшої інформації, крім того, що це реально смішна ціна за дуже гарний будинок на центральній вулиці цього стародавнього і історичного містечка, я не отримав (крім того, що на цій же вулиці живе мер цього містечка) та є школа (в першому класі 22 учня), але мені здалося цікавим отримати інформацію про рівень цін.
180 000€ за приватний будинок в центрі невеличкого містечка - неподалік від Тулузи.
Такі ось ціни в 5 ти годинах їзди від Барселони на північ - у Францію.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:09
akurt написав:
Жартуючи, я задав питання українським францущам: "А можна купити щось на кшталт палацу маркіза"?
На мій подив відповіли, що можна - і саме зараз є привабливий за ціною варіант. Ціна смішна, бо при її перевищенні продавець попадає в інший рівень податків, буде платити щось карколомне і йому краще терміново продати всього за 180 000 € реально дуже непоганий будинок в невеличкому містечку Biran
(France, неподалік від Тулузи).
Долдам, що це приблизно ті місця де красень Д"Артаньян тримав за "здєсь" якусь там Мадлєн.
Більшої інформації, крім того, що це реально смішна ціна за дуже гарний будинок на центральній вулиці цього стародавнього і історичного містечка, я не отримав (крім того, що на цій же вулиці живе мер цього містечка) та є школа (в першому класі 22 учня), але мені здалося цікавим отримати інформацію про рівень цін.
180 000€ за приватний будинок в центрі невеличкого містечка - неподалік від Тулузи.
Такі ось ціни в 5 ти годинах їзди від Барселони на північ - у Францію.
2010 року серед 229 осіб працездатного віку (15—64 років) 180 були активними, 49 — неактивними (показник активності 78,6%, у 1999 році було 67,9%). З 180 активних мешканців працювало 168 осіб (90 чоловіків та 78 жінок), безробітними було 12 (6 чоловіків та 6 жінок). Серед 49 неактивних 12 осіб було учнями чи студентами, 24 — пенсіонерами, 13 були неактивними з інших причин[7].
У 2010 році в муніципалітеті числилось 151 оподатковане домогосподарство, у яких проживали 375,0 особи, медіана доходів виносила 19 250 євро на одного особоспоживача[8]
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:32
Статистика можливо і вірна.
Там кожен - маркіз і в кожного по 1 га лісу.
Це невеличке містечко на захід від Тулузи.
Мій досвід проживання в ЖК, в якому було 450 квартир, підказує, що не завжди в шпаківнях жити добре.
Особливо дратували речі:
- зіпсований пошкоджений новенький ліфт крутої компанії. Все з нержавійки, але шкрябали наклейки з номерами квартир та поверхами. Підклеював я.
- безкінечна кількість котів та кішок, які народжували та народжували і все це - коробки на сходах;
- досить сумна ситуація з пошкодженням елементів ландшафтного дизайну - діти намагалися кидати каміння в декоративний басейн, коти какали тільки на світильники нічної підсвітки скульптури в стилі Сальвадора Далі;
- ну і всяке таке…
Востаннє редагувалось akurt
в Чет 23 лис, 2023 16:45, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Чет 23 лис, 2023 16:42
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Додано: Чет 23 лис, 2023 19:19
akurt написав:
Статистика можливо і вірна.
Там кожен - маркіз і в кожного по 1 га лісу.
Це невеличке містечко на захід від Тулузи.
Мій досвід проживання в ЖК, в якому було 450 квартир, підказує, що не завжди в шпаківнях жити добре.
Особливо дратували речі:
- зіпсований пошкоджений новенький ліфт крутої компанії. Все з нержавійки, але шкрябали наклейки з номерами квартир та поверхами. Підклеював я.
- безкінечна кількість котів та кішок, які народжували та народжували і все це - коробки на сходах;
- досить сумна ситуація з пошкодженням елементів ландшафтного дизайну - діти намагалися кидати каміння в декоративний басейн, коти какали тільки на світильники нічної підсвітки скульптури в стилі Сальвадора Далі;
- ну і всяке таке…
Невеличке - не те слово. Там дві вулички (ну ок, якщо рахувати ще й ту на пʼять хат, то три).
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Додано: П'ят 24 лис, 2023 00:17
gonchik74 написав:
[
Невеличке - не те слово. Там дві вулички (ну ок, якщо рахувати ще й ту на пʼять хат, то три).
Я щойно спитав: реально проживає близько 540 осіб.
В центрі містечка - не більше 100 осіб.
Інші живуть у своїх маєтках з лісом - і олені бігають.
Не всім подобається, але воно так. Тому і дві вулички: бо живуть у маєтках.
Є одна родина з України.
Там був казус: їм знадобилася медична допомога то вирішив надати Червоний хрест і повезли в якусь лікарню в велике місто (назвали, але я забув яке), то місцеві сказали, що то занадто жирно, бо французів в таку лікарню і так далеко ніхто не возить.
Ще сказали, що той будинок за 180 000 належав колись місцевому «гранду», типу графу.
Вимагає деякого оновлювального ремонту.
Ще є якийсь палац за 800 000€. Шукає покупця з українських народних типу депутатів типу Бужанського, Дубинського, Жабзермана або Сругершковича.
Ну ось так люди живуть: не всім подобається, так на смак і колір товаришів мало…
Хат там немає: будинки побудовані як не в 1640, так в 1680 році. Є башта - залишок фортеці, там дата 980 рік. Фортецю наказав знищити один з королів за якусь там непокору. Фортецю вони називають «шато», там є багато вільних приміщень. Хтось з бізнесменів пропонував проводити весілля на кшталт знаменитих на весь світ відставних 30-ти річних прокурорів з танцями «Гоп-ца-ца» та пьянками до ригачки, але місцеві не дозволили знущатися над історією їх місцевості. То вам не Україна: там у людей якийсь сором та порядність є.
Здається в Україні в цей рік - рік побудови того шато - тільки надумали про християнство.
P.S. Я надав цю інформацію тільки для оцінки рівня цін. Глибинка. Не столиця. Самий дешевий обʼєкт статусу «Терміновий продаж» - 180 000€.
Я бачу основною перепоною мову. Незважаючи на те, що в Парижі були російські гусари, ці хитрі французи знають та розмовляють не російською, а французькою.
З тим особливим «Р», яке можуть вимовляти тільки французи.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 15:31
Нерухомість в оренду в Туреччині - точно впевнені, що будете отримувати гроші все життя?
Я, проживаючі в Туреччині з серпня 2017 року, дивувався тому, що орендодавці - турки не такі жадібні, як орендодавці - іноземці. За моїми підрахунками турки інвестують житло під оренду та мають не такі вже і високі прибутки: зазвичай не більше 5...6% річних по валюті.
Наші або росіяни як правило хочуть заробити грошей більше і орієнтуються на повний сезон та здачу подобово за ціною 20...50 доларів на день.
Якщо врахувати, що сезон в Анталії практично продовжується з 8 березня по 8 грудня - то прибуток непоганий. Часто можна зустріти оголошення про 1200 євро на місяць, а взагалі мінімум 850 доларів на місяць...
Квартири можна купувати і в кредит - він є недоступним для іноземця, але ось якщо іноземець отримав громадянство (при інвестиціях в сумі 400 000 доларів або уклав шлюб з громаднином/громадянкою Туреччини - а це пані не обов"язково турчанки) - то можна взяти кредит в банку - і викупити хоч весь під"їзд...
Уряд Турчични вже майже рік послідолвно бореться із засиллям іноземців.
Правда: був реальний перекос: купив будь-яку лачугу хоч за 100 доларів - через 5 років громадянство...
Взяв в оренду будь-яку лачугу - маєш ВНП в Туреччині...
Ті благословенні "шарові" часи: 2016-2021 роки - вже закінчилися і з грудня 2022 року - послідовні цілеспрямовані кроки Уряду на обмеження прибуття та прибуття іноземців.
Росіянців витравили вже майже всіх. ВНП вони не отримують, авто ввезти можна тільки на 60 діб в році. Проводять облави на авто, які стоять у росіянців на підземних парковках - евакуатор.
Українців ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ: і ВНП надають, і авта, ввезені без розмитнення, перебувають скільки хочеш. Слава Богу!
Ну ось, черговий удар по лендлордах - гадаю, що дія спрямована проти росіянців: в Парламент передано законопроєкт про введення податку в сумі 15% на "другу та інші квартири для того, хто купив квартири в кредит".
Якщо точно, то так: відповідно до законопроекту, поданого депутатами ПСР до Великих національних зборів Туреччини, ті, хто купує більше одного будинку за допомогою позики, сплачуватимуть 15-відсотковий податок на банківські та страхові операції (BSMV).
Звісно, це зачепить і громадян: будуть викидати на ринок все нові та нові квартири, куплені під оренду.
Саме цього Уряд і добивається: зниження ціни оренди та ціни квартир.
Тихою сапою (як говорять в Україні)... послідовно...
P.S. Загальна тенденція: ціни на житло падають. Вже за 210 000 доларів можна купити готову "під ключ" нову віллу в околицях Анталії. Чи вже час інвеcтувати? Гадаю, що ще зарано... Але "тримати руку на пульсі" варто.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:07
Пан Акурт пише стільки, що не кожен письменник його дожене, за об'ємами писанини.
Це щось означає, очевидно.
Гонорар построчний, чи побуквенний?
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:16
Frant написав:
Пан Акурт пише стільки, що не кожен письменник його дожене, за об'ємами писанини.
Це щось означає, очевидно.
Гонорар построчний, чи побуквенний?
Можливо, банально, брак спілкування.
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Додано: Суб 25 лис, 2023 17:40
Так, брак спілкування:
- по-перше, я один із лідерів української діаспори в Туреччині і вирішую такий діапазон питань наших українців, який нашому герою Франту, який сидить безвилазно в панельній двійці біля ДВРЗ, і не насниться; дзвонять і по Вайберу, і по ВатсАппу, і по месенджеру, і по мобільному. В понеділок півдня провів в Консульстві України в Анталії, а 21 вилетів за кордон. Вчора гуляю по парку Гуеля в Барселоні: дзвінок знову: «Ой, допоможіть… Оц, підкажіть…». Інколи такі питання задають, такі схеми придумають, що голова кругом йде.,.
Ой і брак спілкування…
- брак спілкування шалений: зараз був в Барселоні, де спілкувався з представниками діаспори в Іспанії, США, Франції та Португалії.
- вчора приймав участь в арт-виставці, де митці з України представляли свої роботи.
Було спілкування в залах виставки з 18-00 до 21-00, а потім в ресторані до опівночі.
Брак спілкування шалений, особливо зараз, коли сиджу в авто (не я за кермом) і будемо виїжджати на Валенсію.
Але мені приємно читати такі зауваження, бо це свідчить про шалений запас слів та знань у мене.
Навіть вдячний.
Дякую, панове!
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