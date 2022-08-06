Додано: Суб 25 лис, 2023 15:31

Нерухомість в оренду в Туреччині - точно впевнені, що будете отримувати гроші все життя?



Я, проживаючі в Туреччині з серпня 2017 року, дивувався тому, що орендодавці - турки не такі жадібні, як орендодавці - іноземці. За моїми підрахунками турки інвестують житло під оренду та мають не такі вже і високі прибутки: зазвичай не більше 5...6% річних по валюті.

Наші або росіяни як правило хочуть заробити грошей більше і орієнтуються на повний сезон та здачу подобово за ціною 20...50 доларів на день.

Якщо врахувати, що сезон в Анталії практично продовжується з 8 березня по 8 грудня - то прибуток непоганий. Часто можна зустріти оголошення про 1200 євро на місяць, а взагалі мінімум 850 доларів на місяць...

Квартири можна купувати і в кредит - він є недоступним для іноземця, але ось якщо іноземець отримав громадянство (при інвестиціях в сумі 400 000 доларів або уклав шлюб з громаднином/громадянкою Туреччини - а це пані не обов"язково турчанки) - то можна взяти кредит в банку - і викупити хоч весь під"їзд...



Уряд Турчични вже майже рік послідолвно бореться із засиллям іноземців.

Правда: був реальний перекос: купив будь-яку лачугу хоч за 100 доларів - через 5 років громадянство...

Взяв в оренду будь-яку лачугу - маєш ВНП в Туреччині...

Ті благословенні "шарові" часи: 2016-2021 роки - вже закінчилися і з грудня 2022 року - послідовні цілеспрямовані кроки Уряду на обмеження прибуття та прибуття іноземців.

Росіянців витравили вже майже всіх. ВНП вони не отримують, авто ввезти можна тільки на 60 діб в році. Проводять облави на авто, які стоять у росіянців на підземних парковках - евакуатор.

Українців ЦЕ НЕ СТОСУЄТЬСЯ: і ВНП надають, і авта, ввезені без розмитнення, перебувають скільки хочеш. Слава Богу!



Ну ось, черговий удар по лендлордах - гадаю, що дія спрямована проти росіянців: в Парламент передано законопроєкт про введення податку в сумі 15% на "другу та інші квартири для того, хто купив квартири в кредит".

Якщо точно, то так: відповідно до законопроекту, поданого депутатами ПСР до Великих національних зборів Туреччини, ті, хто купує більше одного будинку за допомогою позики, сплачуватимуть 15-відсотковий податок на банківські та страхові операції (BSMV).

Звісно, це зачепить і громадян: будуть викидати на ринок все нові та нові квартири, куплені під оренду.



Саме цього Уряд і добивається: зниження ціни оренди та ціни квартир.

Тихою сапою (як говорять в Україні)... послідовно...



P.S. Загальна тенденція: ціни на житло падають. Вже за 210 000 доларів можна купити готову "під ключ" нову віллу в околицях Анталії. Чи вже час інвеcтувати? Гадаю, що ще зарано... Але "тримати руку на пульсі" варто.