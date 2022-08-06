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Багато українців зараз в Іспанії. Я також: був в Барселоні, тепер у Валенсії, завтра буду в Мадриді. Мої враження: - в Барселоні я би жив однозначно. Неймовірна архітектура, якість будівництва, дороги, перехрестя. Найбільше вразили під"їзди будинків - чистота та мармур красиво. Всі будинки побудови як не 1882, так 1903 року. Ніяких тріщин, нічого не обвалилося... Всі будинки, які я вважав красивими у Львові - просто жебрацтво занедбане. "Совєтскій человєк" сильно постарався, щоби знищити все надбання та всю архітектуру. На фоні неймовірно якісних і красивих будинків сильно виділяються будинки, побудовані архітектором Гауді - думаю, архітектори, які творили в ті ж роки, вважали його збоченцем та божевільним. Зараз божевілля продають за ціною вхідних квитків в 30-45 євро. В Барселоні розумієш, що каталонці дійсно НЕ іспанці і розумієш, чого вони хотіли автономії/відділення - вони НЕ такі, з іншої муки.
- траса з Барселони на Валенсію - чудова шикарна - дозволена швидкість 120 км на годину, класна розмітка та вказівники. 3 смуги в кожному напрямку. Нагадує об"їзду трасу навколо Стамбула - від кордону з Болгарією і аж до Анкари - там теж неймовірна краса, класна розмітка та висока дозволена швидкість - правда до 150 км на годину. Також платна.
- Валенсія діє протверезно: враження, що я ходив весь вечір по Стамбулу. Прямо копія. В місті багато будинків побудованих наче в "ГДР" (було таке творіння СРСР в Німеччині). Незрозуміло чому дорогі готелі, номер в готелі дуже посередній хоч і 4 зірки - більше 200 євро. В ресторації повечеряли 4 особи - більше 200 євро (правда було 2 пляшки вина, одне майже колекційне за 35 євро, це при звичайній ціні на вина в магазинах 5 - 10 - 15 євро). Але кухня дуже смачна. Ну ось в Барселоні житло дороге, а в Валенсії - помірне за ціною для українця. Бензин не дешевий: 1,75...1,85 євро за 1 літр.
Сьгодні мацаємо квартири 2+1 - у Валенсії - недалеко від моря та порту - ціни від 155 000 до 175 000 євро. Це квартири з двома спальнями. В непоганому стані. Цікаво, що частина квартир, з якими ми знайомилися, вже в стані "резервація". Якщо наш розумник cherchiltank продасть свою хату в селі та добавить гроші від проданих двох хрущів під здачу в Києві, плюс 100 000 євро - то зможе щось собі купити в Валенсії.
Собі я би НЕ купував. Нічого "такого" я НЕ відчув: місто як місто (є дві "родзинки": історичний центр з баштами та залишками фортеці та новий Hi-Tec центр, яким дуже пишаються валенсійці і всім радять відвідувати). Але таке все я бачу в Анталії, або в Стамбулі, або в Кайсері, або в ФІетхіє... Хоча люди подобаються. Всі привітні та "нормальні". Здивував хлопець років 25-30 в готелі на рецепції: говорив наполовину українською, бо його жінка - українка (!). Навчила легіня! Супер!
Про витрати на прожиття: - поїсти на вулиці можна за 4...5...6 євро; - другі страви в ресторані коштують від 9 євро - мені здалася ціна дуже помірна; - в "понтових" ресторанах 5 зіркових готелів (ми і такі відвідували щоби мати повне уявлення) ціни стартують від 20 євро; - проїзд в міському транспорті - від 1,1 євро за 1 поїздку; - неймовірно шикарне метро в Барселоні - кількість станцій вражає. Класні поїзди. Але і міські автобуси - реально шикарно працюють. Все - на передоплаті - треба мати картки проізду - ніяких зім"ятих "п"ятірок" та "десяток" вимазаних в палички Коха. - море мене НІЯК не вразило. Море як море. В Анталії краще. ну: це я розбалуваний, звісно... - погода приємна: весь час вдень десь +18: вночі буває +14. Сухо. Майже сонячно.
Дивлюсь на іспанців та заздрю: з 1936 року не було ніяких воєн.... Багато людей на роверах та на роликах. Здивувла приємно іспанська пані: вечір, ресторація, вона одна, їй вже давно було 70... Перед нею келих білого сухого іспанського... Дві маленькі канапки. З червоною ікрою. Видно, що в ігри під назвою "соціалізЬм", "комунізЬм", "трудодні" пані не грала.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 лис, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74 написав:Ототожнення понять «форс-мажор» та «мильна бульбашка» ні разу не маніпуляція)))
Пан cherchiltank зовсім не зрозумів мій допис. Просто в університеті погано вчив як та куди перетікає капітал. В моєму короткому тексті йшлася мова НЕ про форс-мажор, а про те, що турецькі забудовники спрямовують свої капитали та кращіх робітників там, де може бути профіт вищим: все за Карлом Марксом. Туди, де "вихлоп" кращій та туди, де можна продати нерухомість за ціною в 6 000 євро квадрат як мінімум.
Саме цього він не зрозумів. А його реакція мені зрозуміла: набудував непотрібу в селі на схід від Києва і думав, що став "кумом королю". А виявилося: що ні... Нервується...
Таке треба вміти вчасно продати. Та бути на коні. Наприклад, мої родичі живуть в Дніпрі. Тому я Дніпро досить непогано знаю, хоча і давно вже - мабуть 4 роки - не був. До трагічних подій я порадив купити приятелю квартиру в комплексі - хі-хі - "Женева". Він так зробив і встиг до відомих подій продати. Отримав хороший бонус. Що далі з тим бонусом робити? А все за Карлою Марксою та Фрідою Енгельс: "Д-Т-Д". Зараз буде інвестувати в Західну Україну. Можливо Львів (у мене є квартира у Львові) або в Ужгороді. Я порадив Ужгород.
gonchik74 написав:Ототожнення понять «форс-мажор» та «мильна бульбашка» ні разу не маніпуляція)))
Пан cherchiltank зовсім не зрозумів мій допис. Просто в університеті погано вчив як та куди перетікає капітал. В моєму короткому тексті йшлася мова НЕ про форс-мажор, а про те, що турецькі забудовники спрямовують свої капитали та кращіх робітників там, де може бути профіт вищим: все за Карлом Марксом. Туди, де "вихлоп" кращій та туди, де можна продати нерухомість за ціною в 6 000 євро квадрат як мінімум.
Саме цього він не зрозумів. А його реакція мені зрозуміла: набудував непотрібу в селі на схід від Києва і думав, що став "кумом королю". А виявилося: що ні... Нервується...
Таке треба вміти вчасно продати. Та бути на коні. Наприклад, мої родичі живуть в Дніпрі. Тому я Дніпро досить непогано знаю, хоча і давно вже - мабуть 4 роки - не був. До трагічних подій я порадив купити приятелю квартиру в комплексі - хі-хі "Женева". Він так зробив і встиг до подій продати. Отримав хороший бонус. Що далі з тим бонусом робити? А все за Карлою Марксою та Фрідою Енгельс: "Д-Т-Д". Зараз буде інвестувати в Західну Україну. Можливо Львів (у мене є квартира у Львові) або в Ужгороді. Я порадив Ужгород.
Все відносно. Я не певен, що Черчільтанка тягне до Ужгорода. Так само я не радив би своєму родичу туди вкладатись на піку ( на мою думку). Моя дружина, маючи нерухомість в доволі розвинутому місті Львівської обл., навіть не допускає думки там оселитись, а хоче повертатись в наше «село» під Києвом. Навіть скажу більше - продовжую будувати новішу хату в тому самому селі))) «всякому городу нрав и права, всяка имієт свой ум голова»))) Гадаю продовжите без гугла?
Нерухомість в Європі (або те, чого НЕ зрозумів пан cherchiltank)
Вище я розмістив всього 1 фразу про те, що турецькі забудовники дивляться в бік Європи.
akurt написав:Дивні часи: турецькі будівельники почали вивозити своїх кращих працівників в Європу, де ціна 1 кв.м нерухомості перевищує 6000€
З точки зору Карла Марса все зрозуміло: формула "Д-Т-Д" (гроші-товар-гроші). Але я ту фразу написав не просто так: я спілкувався з турецькими забудовниками - і "малої", і "середньої" і "міцної" руки". Вони в розмові наводять такі цифри: - ціни на житло в Туреччині конкурують з Європою, але витрати на будівництво значно зросли. Ціни на житло подорожчали. Але покупців стало значно менше: проявилися результати боротьби Туреччини із засиллям росіянців - кращих братів українців.
- в той же час середня ціна квадратного метра житла в Гамбурзі становить 8 тисяч євро. Є конкретні цифри від конкретних забудовників, наприклад: "Istanbul Piyalepaşa" забезпечує якісне будівництво в Гамбурзі на рівні 6000...6500 євро за 1 кв. м.
- не очікують забудовники зниження цін на НОВЕ житло в Туреччині (витрати високі). Ось тут і виникають думки пор правильну реалізацію марксової формули "Д-Т-Д".
- якщо взяти відомі проєкти в ЄС, наприклад, в Угорщині (є прямі рейси з Анталії в Будапешт та в Стамбул - в мене якраз квитки на 29 листопада) то виходить, що після інвестування 150 мільйонів євро в проєкт "Duna Pearl" і 300 мільйонів євро в "City Pearl" (це в Будапешті, де я буду перебувати 28 та 29 листопада) то там вкладення позитивні правильні та з профітом. https://dunapearl.hu/en/mainpage/ - також проходить інвестування турецькими Забудовниками 150 мільйонів євро в новий житловий проєкт в Іспанії. - зараз ретельно вивчаються можливості інвестицій в побудову житла в Англії, Афінах, Белграді та Берліні. Ось про що мова йшла... Ну, звісно, не всім дано зрозуміти. Це не дивує...
gonchik74 написав:Моя дружина, маючи нерухомість в доволі розвинутому місті Львівської обл., навіть не допускає думки там оселитись, а хоче повертатись в наше «село» під Києвом. Навіть скажу більше - продовжую будувати новішу хату в тому самому селі))) «всякому городу нрав и права, всяка имієт свой ум голова»))) Гадаю продовжите без гугла?
Дуже все вірно написано і я особисто не раз на цьому форум наводив ті слова бідного постраждалого в цю війну Сковороди - і з продовженням також.
Разні голови та різні думки.
Я товаришую з цікавою родиною: вони 3 місяці мешкають Анталії, а 3 місяця мешкають в Києві. Чоловік - турок, займає дуже високу посаду в фірмі в Туреччині яка надає послуги для багатіів (дуже великих багатіїв з мішками грошей) - послуги з (видалено). Саме послуги - технічного плану - дорогі і тільки для багатих.
Ну ось, вже мабуть більше року будують новий будинок на південному заході від Києвом - прямо на кордоні з Києвом. Я так скромно дам орієнтир: недалеко від парку "Феофанія". Купили ділянку землі, потім побудували коробку (здається обійшлася в 50 000 доларів), вже йдуть оздоблювальні роботи. Все як має бути: - чоловік нашої українки колотить бабло в Анкарі; - жінка виховує його двох дітей в Анталії; - теща та тесть будують за його гроші будинок неподалік від Феофанії.
¡Asombroso! - як говорять в тому місті, де я в ці години перебуваю. І все відповідає наведеному вище тексту від постраждалого в наші буремні часи філософа.
P.S. Зверніть увагу на граматику написання цього слова: ¡Asombroso!. Все - за Г. Сковородою...