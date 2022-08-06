Додано: Нед 26 лис, 2023 13:37

Нерухомість в Іспанії



Багато українців зараз в Іспанії. Я також: був в Барселоні, тепер у Валенсії, завтра буду в Мадриді.

Мої враження:

- в Барселоні я би жив однозначно. Неймовірна архітектура, якість будівництва, дороги, перехрестя.

Найбільше вразили під"їзди будинків - чистота та мармур красиво. Всі будинки побудови як не 1882, так 1903 року. Ніяких тріщин, нічого не обвалилося... Всі будинки, які я вважав красивими у Львові - просто жебрацтво занедбане. "Совєтскій человєк" сильно постарався, щоби знищити все надбання та всю архітектуру. На фоні неймовірно якісних і красивих будинків сильно виділяються будинки, побудовані архітектором Гауді - думаю, архітектори, які творили в ті ж роки, вважали його збоченцем та божевільним. Зараз божевілля продають за ціною вхідних квитків в 30-45 євро.

В Барселоні розумієш, що каталонці дійсно НЕ іспанці і розумієш, чого вони хотіли автономії/відділення - вони НЕ такі, з іншої муки.



- траса з Барселони на Валенсію - чудова шикарна - дозволена швидкість 120 км на годину, класна розмітка та вказівники. 3 смуги в кожному напрямку.

Нагадує об"їзду трасу навколо Стамбула - від кордону з Болгарією і аж до Анкари - там теж неймовірна краса, класна розмітка та висока дозволена швидкість - правда до 150 км на годину. Також платна.



- Валенсія діє протверезно: враження, що я ходив весь вечір по Стамбулу. Прямо копія. В місті багато будинків побудованих наче в "ГДР" (було таке творіння СРСР в Німеччині). Незрозуміло чому дорогі готелі, номер в готелі дуже посередній хоч і 4 зірки - більше 200 євро.

В ресторації повечеряли 4 особи - більше 200 євро (правда було 2 пляшки вина, одне майже колекційне за 35 євро, це при звичайній ціні на вина в магазинах 5 - 10 - 15 євро).

Але кухня дуже смачна.

Ну ось в Барселоні житло дороге, а в Валенсії - помірне за ціною для українця.

Бензин не дешевий: 1,75...1,85 євро за 1 літр.



Сьгодні мацаємо квартири 2+1 - у Валенсії - недалеко від моря та порту - ціни від 155 000 до 175 000 євро. Це квартири з двома спальнями. В непоганому стані. Цікаво, що частина квартир, з якими ми знайомилися, вже в стані "резервація".

Якщо наш розумник cherchiltank продасть свою хату в селі та добавить гроші від проданих двох хрущів під здачу в Києві, плюс 100 000 євро - то зможе щось собі купити в Валенсії.



Собі я би НЕ купував. Нічого "такого" я НЕ відчув: місто як місто (є дві "родзинки": історичний центр з баштами та залишками фортеці та новий Hi-Tec центр, яким дуже пишаються валенсійці і всім радять відвідувати). Але таке все я бачу в Анталії, або в Стамбулі, або в Кайсері, або в ФІетхіє...

Хоча люди подобаються. Всі привітні та "нормальні".

Здивував хлопець років 25-30 в готелі на рецепції: говорив наполовину українською, бо його жінка - українка (!). Навчила легіня! Супер!



Про витрати на прожиття:

- поїсти на вулиці можна за 4...5...6 євро;

- другі страви в ресторані коштують від 9 євро - мені здалася ціна дуже помірна;

- в "понтових" ресторанах 5 зіркових готелів (ми і такі відвідували щоби мати повне уявлення) ціни стартують від 20 євро;

- проїзд в міському транспорті - від 1,1 євро за 1 поїздку;

- неймовірно шикарне метро в Барселоні - кількість станцій вражає. Класні поїзди. Але і міські автобуси - реально шикарно працюють. Все - на передоплаті - треба мати картки проізду - ніяких зім"ятих "п"ятірок" та "десяток" вимазаних в палички Коха.

- море мене НІЯК не вразило. Море як море. В Анталії краще. ну: це я розбалуваний, звісно...

- погода приємна: весь час вдень десь +18: вночі буває +14. Сухо. Майже сонячно.



Дивлюсь на іспанців та заздрю: з 1936 року не було ніяких воєн....

Багато людей на роверах та на роликах.

Здивувла приємно іспанська пані: вечір, ресторація, вона одна, їй вже давно було 70...

Перед нею келих білого сухого іспанського...

Дві маленькі канапки.

З червоною ікрою.

Видно, що в ігри під назвою "соціалізЬм", "комунізЬм", "трудодні" пані не грала.