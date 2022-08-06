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Багато українців зараз в Іспанії. Я також: був в Барселоні, тепер у Валенсії, завтра буду в Мадриді. Мої враження: - в Барселоні я би жив однозначно. Неймовірна архітектура, якість будівництва, дороги, перехрестя. Найбільше вразили під"їзди будинків - чистота та мармур красиво. Всі будинки побудови як не 1882, так 1903 року. Ніяких тріщин, нічого не обвалилося... Всі будинки, які я вважав красивими у Львові - просто жебрацтво занедбане. "Совєтскій человєк" сильно постарався, щоби знищити все надбання та всю архітектуру. На фоні неймовірно якісних і красивих будинків сильно виділяються будинки, побудовані архітектором Гауді - думаю, архітектори, які творили в ті ж роки, вважали його збоченцем та божевільним. Зараз божевілля продають за ціною вхідних квитків в 30-45 євро. В Барселоні розумієш, що каталонці дійсно НЕ іспанці і розумієш, чого вони хотіли автономії/відділення - вони НЕ такі, з іншої муки.
- траса з Барселони на Валенсію - чудова шикарна - дозволена швидкість 120 км на годину, класна розмітка та вказівники. 3 смуги в кожному напрямку. Нагадує об"їзду трасу навколо Стамбула - від кордону з Болгарією і аж до Анкари - там теж неймовірна краса, класна розмітка та висока дозволена швидкість - правда до 150 км на годину. Також платна.
- Валенсія діє протверезно: враження, що я ходив весь вечір по Стамбулу. Прямо копія. В місті багато будинків побудованих наче в "ГДР" (було таке творіння СРСР в Німеччині). Незрозуміло чому дорогі готелі, номер в готелі дуже посередній хоч і 4 зірки - більше 200 євро. В ресторації повечеряли 4 особи - більше 200 євро (правда було 2 пляшки вина, одне майже колекційне за 35 євро, це при звичайній ціні на вина в магазинах 5 - 10 - 15 євро). Але кухня дуже смачна. Ну ось в Барселоні житло дороге, а в Валенсії - помірне за ціною для українця. Бензин не дешевий: 1,75...1,85 євро за 1 літр.
Сьгодні мацаємо квартири 2+1 - у Валенсії - недалеко від моря та порту - ціни від 155 000 до 175 000 євро. Це квартири з двома спальнями. В непоганому стані. Цікаво, що частина квартир, з якими ми знайомилися, вже в стані "резервація". Якщо наш розумник cherchiltank продасть свою хату в селі та добавить гроші від проданих двох хрущів під здачу в Києві, плюс 100 000 євро - то зможе щось собі купити в Валенсії.
Собі я би НЕ купував. Нічого "такого" я НЕ відчув: місто як місто (є дві "родзинки": історичний центр з баштами та залишками фортеці та новий Hi-Tec центр, яким дуже пишаються валенсійці і всім радять відвідувати). Але таке все я бачу в Анталії, або в Стамбулі, або в Кайсері, або в ФІетхіє... Хоча люди подобаються. Всі привітні та "нормальні". Здивував хлопець років 25-30 в готелі на рецепції: говорив наполовину українською, бо його жінка - українка (!). Навчила легіня! Супер!
Про витрати на прожиття: - поїсти на вулиці можна за 4...5...6 євро; - другі страви в ресторані коштують від 9 євро - мені здалася ціна дуже помірна; - в "понтових" ресторанах 5 зіркових готелів (ми і такі відвідували щоби мати повне уявлення) ціни стартують від 20 євро; - проїзд в міському транспорті - від 1,1 євро за 1 поїздку; - неймовірно шикарне метро в Барселоні - кількість станцій вражає. Класні поїзди. Але і міські автобуси - реально шикарно працюють. Все - на передоплаті - треба мати картки проізду - ніяких зім"ятих "п"ятірок" та "десяток" вимазаних в палички Коха. - море мене НІЯК не вразило. Море як море. В Анталії краще. ну: це я розбалуваний, звісно... - погода приємна: весь час вдень десь +18: вночі буває +14. Сухо. Майже сонячно.
Дивлюсь на іспанців та заздрю: з 1936 року не було ніяких воєн.... Багато людей на роверах та на роликах. Здивувла приємно іспанська пані: вечір, ресторація, вона одна, їй вже давно було 70... Перед нею келих білого сухого іспанського... Дві маленькі канапки. З червоною ікрою. Видно, що в ігри під назвою "соціалізЬм", "комунізЬм", "трудодні" пані не грала.
Востаннє редагувалось akurt в Нед 26 лис, 2023 13:51, всього редагувалось 1 раз.
gonchik74 написав:Ототожнення понять «форс-мажор» та «мильна бульбашка» ні разу не маніпуляція)))
Пан cherchiltank зовсім не зрозумів мій допис. Просто в університеті погано вчив як та куди перетікає капітал. В моєму короткому тексті йшлася мова НЕ про форс-мажор, а про те, що турецькі забудовники спрямовують свої капитали та кращіх робітників там, де може бути профіт вищим: все за Карлом Марксом. Туди, де "вихлоп" кращій та туди, де можна продати нерухомість за ціною в 6 000 євро квадрат як мінімум.
Саме цього він не зрозумів. А його реакція мені зрозуміла: набудував непотрібу в селі на схід від Києва і думав, що став "кумом королю". А виявилося: що ні... Нервується...
Таке треба вміти вчасно продати. Та бути на коні. Наприклад, мої родичі живуть в Дніпрі. Тому я Дніпро досить непогано знаю, хоча і давно вже - мабуть 4 роки - не був. До трагічних подій я порадив купити приятелю квартиру в комплексі - хі-хі - "Женева". Він так зробив і встиг до відомих подій продати. Отримав хороший бонус. Що далі з тим бонусом робити? А все за Карлою Марксою та Фрідою Енгельс: "Д-Т-Д". Зараз буде інвестувати в Західну Україну. Можливо Львів (у мене є квартира у Львові) або в Ужгороді. Я порадив Ужгород.
gonchik74 написав:Ототожнення понять «форс-мажор» та «мильна бульбашка» ні разу не маніпуляція)))
Пан cherchiltank зовсім не зрозумів мій допис. Просто в університеті погано вчив як та куди перетікає капітал. В моєму короткому тексті йшлася мова НЕ про форс-мажор, а про те, що турецькі забудовники спрямовують свої капитали та кращіх робітників там, де може бути профіт вищим: все за Карлом Марксом. Туди, де "вихлоп" кращій та туди, де можна продати нерухомість за ціною в 6 000 євро квадрат як мінімум.
Саме цього він не зрозумів. А його реакція мені зрозуміла: набудував непотрібу в селі на схід від Києва і думав, що став "кумом королю". А виявилося: що ні... Нервується...
Таке треба вміти вчасно продати. Та бути на коні. Наприклад, мої родичі живуть в Дніпрі. Тому я Дніпро досить непогано знаю, хоча і давно вже - мабуть 4 роки - не був. До трагічних подій я порадив купити приятелю квартиру в комплексі - хі-хі "Женева". Він так зробив і встиг до подій продати. Отримав хороший бонус. Що далі з тим бонусом робити? А все за Карлою Марксою та Фрідою Енгельс: "Д-Т-Д". Зараз буде інвестувати в Західну Україну. Можливо Львів (у мене є квартира у Львові) або в Ужгороді. Я порадив Ужгород.
Все відносно. Я не певен, що Черчільтанка тягне до Ужгорода. Так само я не радив би своєму родичу туди вкладатись на піку ( на мою думку). Моя дружина, маючи нерухомість в доволі розвинутому місті Львівської обл., навіть не допускає думки там оселитись, а хоче повертатись в наше «село» під Києвом. Навіть скажу більше - продовжую будувати новішу хату в тому самому селі))) «всякому городу нрав и права, всяка имієт свой ум голова»))) Гадаю продовжите без гугла?
Нерухомість в Європі (або те, чого НЕ зрозумів пан cherchiltank)
Вище я розмістив всього 1 фразу про те, що турецькі забудовники дивляться в бік Європи.
akurt написав:Дивні часи: турецькі будівельники почали вивозити своїх кращих працівників в Європу, де ціна 1 кв.м нерухомості перевищує 6000€
З точки зору Карла Марса все зрозуміло: формула "Д-Т-Д" (гроші-товар-гроші). Але я ту фразу написав не просто так: я спілкувався з турецькими забудовниками - і "малої", і "середньої" і "міцної" руки". Вони в розмові наводять такі цифри: - ціни на житло в Туреччині конкурують з Європою, але витрати на будівництво значно зросли. Ціни на житло подорожчали. Але покупців стало значно менше: проявилися результати боротьби Туреччини із засиллям росіянців - кращих братів українців.
- в той же час середня ціна квадратного метра житла в Гамбурзі становить 8 тисяч євро. Є конкретні цифри від конкретних забудовників, наприклад: "Istanbul Piyalepaşa" забезпечує якісне будівництво в Гамбурзі на рівні 6000...6500 євро за 1 кв. м.
- не очікують забудовники зниження цін на НОВЕ житло в Туреччині (витрати високі). Ось тут і виникають думки пор правильну реалізацію марксової формули "Д-Т-Д".
- якщо взяти відомі проєкти в ЄС, наприклад, в Угорщині (є прямі рейси з Анталії в Будапешт та в Стамбул - в мене якраз квитки на 29 листопада) то виходить, що після інвестування 150 мільйонів євро в проєкт "Duna Pearl" і 300 мільйонів євро в "City Pearl" (це в Будапешті, де я буду перебувати 28 та 29 листопада) то там вкладення позитивні правильні та з профітом. https://dunapearl.hu/en/mainpage/ - також проходить інвестування турецькими Забудовниками 150 мільйонів євро в новий житловий проєкт в Іспанії. - зараз ретельно вивчаються можливості інвестицій в побудову житла в Англії, Афінах, Белграді та Берліні. Ось про що мова йшла... Ну, звісно, не всім дано зрозуміти. Це не дивує...
gonchik74 написав:Моя дружина, маючи нерухомість в доволі розвинутому місті Львівської обл., навіть не допускає думки там оселитись, а хоче повертатись в наше «село» під Києвом. Навіть скажу більше - продовжую будувати новішу хату в тому самому селі))) «всякому городу нрав и права, всяка имієт свой ум голова»))) Гадаю продовжите без гугла?
Дуже все вірно написано і я особисто не раз на цьому форум наводив ті слова бідного постраждалого в цю війну Сковороди - і з продовженням також.
Разні голови та різні думки.
Я товаришую з цікавою родиною: вони 3 місяці мешкають Анталії, а 3 місяця мешкають в Києві. Чоловік - турок, займає дуже високу посаду в фірмі в Туреччині яка надає послуги для багатіів (дуже великих багатіїв з мішками грошей) - послуги з (видалено). Саме послуги - технічного плану - дорогі і тільки для багатих.
Ну ось, вже мабуть більше року будують новий будинок на південному заході від Києвом - прямо на кордоні з Києвом. Я так скромно дам орієнтир: недалеко від парку "Феофанія". Купили ділянку землі, потім побудували коробку (здається обійшлася в 50 000 доларів), вже йдуть оздоблювальні роботи. Все як має бути: - чоловік нашої українки колотить бабло в Анкарі; - жінка виховує його двох дітей в Анталії; - теща та тесть будують за його гроші будинок неподалік від Феофанії.
¡Asombroso! - як говорять в тому місті, де я в ці години перебуваю. І все відповідає наведеному вище тексту від постраждалого в наші буремні часи філософа.
P.S. Зверніть увагу на граматику написання цього слова: ¡Asombroso!. Все - за Г. Сковородою...
Досвід інвестицій в нерухомість США. Розказано мені в авто на трасі від Валенсії в Мадрид нашими українцями, які мешкають в США.
Мова йде про громадянина США, який дуже хотів мати власне житло. Більшість учасників форума мають точно таке бажання. Правда, грошей у них значно більше, ніж у бідного американця. Цей ледве ледве наскирдував 30 000$. Я колись написав, що така сума зарита в Україні на каждому подвірʼї у кожного «колгоспника». Мені тоді пан Faceless написав, що я перебільшую. Як показала історія та події, коли наші повивозили за кордон по дві валізи готівки - не перебільшую, зариті під грушею і значно більші суми. Ну і ще купа наскирдованого майна: дідусеві Москвичі та Запорожці, тещини дачі та човни тестя, дачі, опановані колорадськими жуками і інша непотрібна дрібнота.
Так ось: 30 000$. Людина їх розподілила так: - левова сума - аж 17 000$ - інвестиція в нерухомість. Це мала частка - перший внесок в будинок з 4-ма спальнями. При чому кожна із спален ще має свій окремий санвузол з душем. Ну, звичайне житло «строїтеля комунізму», про якого зранку до вечора розказує на гілці «Еміграція, заробітчанство» пан ЛАД. Кумедності його умовлянням всіх повернутися під крила тов. Хрущова, тов. Брежнєва, тов. Андропова, тов. Чернєнка який Костянтин Устінович, додає той факт, що «строітелі комунізму» не мріяли про еміграцію, та заробітчанство. Точніше мріяли про перше, але реально мали тільки друге. Саме це і називалося «Шастя»…
Не буду говорити, скільки коштує його інвестиція, але сплата по кредиту складає досить велику суму в 3 800$. Це досить велика сума, тому що сплачено дуже малу суму в якості первинного внеску. - мала сума - а це 30000-17000=13000$ вкладено в цінні папери. Таке вкладення робиться надовго і дасть прибуток - можливо і великий - але років через 10. Тут можна отримати і 13000*100. Було ж вже, коли в 2016 році Etherium продавався як не по 7$, так за 30$.
Ідемо далі. Як погасити щомісячний кредит в сумі 3800$? Є варіанти: - брати хабарі або приховувати гуманітарну допомогу бійцям своєї армії: чергові 200 тон гуманітарки, прихованої в Запоріжжі, знайшли вчора. Метод перевірений, весь світ його називає «украінський» (с). - піднімати свою кваліфікацію намагатися працювати краще та ефективніше із більшою зарплатнею (не наш метод - до такого висновку приходять майже щодня на гілці «Еміграція, заробітчанство»). - зробити «хід конем», або від чогось відмовитися із того, що є занадто жирним. Звісно, нашим людям теж не дуже смакує, бо як же ж не купити собі, коханому, Порше або беху.
Тут підказка містилася в словах історичних «Мы пойдём другим путем!» (фразу приписують одному нерозумному онуку одного єврея, якому не вдалося виїхати в Ізраїль. Обидва дуже погано закінчили.).
Він взяв і почав здавати три окремі кімнати в будинку своєї інвестиції. Не ща дорого: по-людськи: за 800$ на місяць. Разом має орієнтовно 3*800=2400$. Не густо. Не багато. Але всі вони йдуть на сплату іпотеки. Ну ось так, панове.
gonchik74 написав:Ототожнення понять «форс-мажор» та «мильна бульбашка» ні разу не маніпуляція)))
Пан cherchiltank зовсім не зрозумів мій допис. Просто в університеті погано вчив як та куди перетікає капітал. В моєму короткому тексті йшлася мова НЕ про форс-мажор, а про те, що турецькі забудовники спрямовують свої капитали та кращіх робітників там, де може бути профіт вищим: все за Карлом Марксом. Туди, де "вихлоп" кращій та туди, де можна продати нерухомість за ціною в 6 000 євро квадрат як мінімум.
Саме цього він не зрозумів. А його реакція мені зрозуміла: набудував непотрібу в селі на схід від Києва і думав, що став "кумом королю". А виявилося: що ні... Нервується...
Таке треба вміти вчасно продати. Та бути на коні. Наприклад, мої родичі живуть в Дніпрі. Тому я Дніпро досить непогано знаю, хоча і давно вже - мабуть 4 роки - не був. До трагічних подій я порадив купити приятелю квартиру в комплексі - хі-хі - "Женева". Він так зробив і встиг до відомих подій продати. Отримав хороший бонус. Що далі з тим бонусом робити? А все за Карлою Марксою та Фрідою Енгельс: "Д-Т-Д". Зараз буде інвестувати в Західну Україну. Можливо Львів (у мене є квартира у Львові) або в Ужгороді. Я порадив Ужгород.
Проміняти Київ на Ужгород? Це як Анталію на Сухумі)
Може cherchiltank щось розумне про інвестиції в закордонну нерухомість і написав: аж три повідомлення. Але він в мене в списку заблокованих - я таке не читаю, аде думаю, що цього разу він написав наскільки є близьким про реаліазції мрія всього життя: продати міцний паркан на кам"яному фундаменті, на будівництво якого неподалік від Києва він витратив останні 10 років життя, та купити віллу в Італії. Мрія позитивна - я підтримую - раніше на тій віллі "Іль Соріто" мешкав один уродженець Нижнього Новгороду, який народився в дерев"янному будинку теж на кам"яному фундаменті на "Ковалихинской улице". Потім той "гаспадін" прибрав до рук ще й віллу в Криму. Але погано закінчилася та історія... Все п"янки в 20 км від ЮБК - в Байдарьській долині - з чоловіком однієї латиської баронеси. Той теж погано закінчив... Так буває...