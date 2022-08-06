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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 807808809810
Повідомлення Додано: Вів 28 лис, 2023 10:02

  akurt написав:Мені чим подобається пан cherchiltank: завжди реальні проєкти та інвестиційні думки. Нові написав: аж два повідомлення: наскільки є близьким до реалізації є мрія всього життя: продати міцний паркан на кам"яному фундаменті, на будівництво якого неподалік від Києва він витратив останні 10 років життя, та купити віллу в Італії.
Мрія позитивна - я підтримую - раніше на тій віллі "Іль Соріто" мешкав один уродженець дерев"янного будинку - теж на кам"яному фундаменті.
Потім той пан прибрав до рук ще й віллу в Криму. Але погано закінчилася та історія...
Все п"янки в 20 км від ЮБК - в Байдарьській долині - з чоловіком однієї латиської баронеси.
Той теж погано закінчив... Так буває...

10 років життя? Ти про що?) не писав бо забанили на місяць) паркан мені коштував у 2013 році десь місяць роботи - тобі так не заробляти і не жити ніколи)
cherchiltank
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