Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Буде проблема. Пов"язана з тим, що Ви не оформили вчасно Право власності на квартиру (ТАРУ). На сьогодні у зв"яку з прийнятими в Туреччині послідовними діями: - якщо нерухомість куплена до 01.07.2022 року - немає ніяких обмежень. - якщо куплена в період з 01.07.22 по 15.10.2023 року - то ВНП можна оформити, якщо за Актом оцінки нерухомість вартує 75000+ доларів. - якщо Право власності отримано 16.10.2023 і далі - то Кадастрова вартість повинна бути 200000+ доларів.
Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес. Хлопці з грошима. Повідомлення пройшло непоміченим. Це правильно: гроші люблять тишу… Певний період… Тиша пройшла. Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла». Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій). Зустрічайте і зверніть увагу на назву: https://desire-antalya.com/
Цікаво реально: наш український - мабуть відомий форумчанам - «ЖитлоБуд». Сайт виглядає непогано (наші ІТ-ники старалися) з досить непоганим текстом - і що цікаво, все правда: TOP 10 Among the top 10 most visited cities in the world. X2 Antalya's population has doubled in the last 15 years and continues to grow rapidly. 13,5 MLN More than 13,5 million tourists visited Antalya in 2022 and this number will only increase. EUROPE & CIS Close proximity to Europe and CIS countries, which makes it possible to travel as well as attend business events enjoying life by the sea. NEW AIRPORT New airport terminal that will increase the number of direct flights and become one of the hubs along with Istanbul. HIGH SEASON High season 6-7 months a year, in other months the temperature rarely drops below 15 degrees. INVESTMENT AND FACILITATED SYSTEM OF KYC Attractive terms of investment and facilitated system of KYC (origin of client's funds, opening an account in the bank, and the establishment of funds).
akurt написав:Цікаво реально: наш український - мабуть відомий форумчанам - «ЖитлоБуд». Сайт виглядає непогано (наші ІТ-ники старалися) з досить непоганим текстом - і що цікаво, все правда: TOP 10 Among the top 10 most visited cities in the world. X2 Antalya's population has doubled in the last 15 years and continues to grow rapidly. 13,5 MLN More than 13,5 million tourists visited Antalya in 2022 and this number will only increase. EUROPE & CIS Close proximity to Europe and CIS countries, which makes it possible to travel as well as attend business events enjoying life by the sea. NEW AIRPORT New airport terminal that will increase the number of direct flights and become one of the hubs along with Istanbul. HIGH SEASON High season 6-7 months a year, in other months the temperature rarely drops below 15 degrees. INVESTMENT AND FACILITATED SYSTEM OF KYC Attractive terms of investment and facilitated system of KYC (origin of client's funds, opening an account in the bank, and the establishment of funds).
1. В мене враження, що Барселона значно цікавіша та виглядає приємніше ніж Париж. Це при тому, що я в Парижі був багато разів, жив в різних місцях, досить непогано його знаю, але Барселона вразила реально і сильно. Наступний раз я поїду "освіжитися" якщо не в Барселону, то в Мадрид.
2. Квартира, в якій ми мешкали 4 ночі та 5 днів в Барселоні, була схожа на цю, але значно краща в технічному стані. Власники перетворили її на невеличкий готель - ціни дуже відрізняються від дня тижня - і можна жити за 100 євро на добу, а можна і за 250 євро на добу. Я так і не зрозумів, скільки кімнат передбачено для гостей, гадаю, що більше 8...10 осіб на сніданку я не бачив, Чудовий сніданок без жлобства входить в ціну.
3. Перше що вражає, то підʼїзд 6-ти поверхового будинка (фото 16 на сайті Букінга). Високий світлий мармуровий. В середині ліфт - старовинний дерев"яний дуже охайний акуратний. А праворуч від ліфта - кімната конс"єржа: чоловік років 45 чергує весь день, слідкує за чистотою і що особливо приємно: допомагає вам зайти в ліфт, та зустрчає вас вже на необхідному поверсі (так швидко бігає).
4. Ліфт - то просто витвір стародавнього інженерного мистецтва: ковані решітки з узорами, кабіна дерев"яна. Здивувала лавка в середині. Поіздка на ньому - то насолодоа, бо роздивляєшся всі деталі. От молодці іспанські інженери!
5. На поверсі - 2 великі квартири (фото 15). Наша - ліворуч: бронзові дверні ручки, дуб, бронзові деталі. В середині квартири двері - всі в чудернацьких замках та знову бронзові деталі.
6. При вході попадаєш в довжелезний коридор, прикрашений навіть статуями (наприклад, Давид - звісно копія і в масштабі). Саме цікаве - в торцях цього коридора (бо по довжині коридора - двері двері двері - або в спальні або в технічні приміщення різного гатунку та призначення). Всі вікна мають по декілька запорів дивної конструкції - все з бронзи.
7. Саме цікаве - то спільна зала з величезним еркером, який має розсувні двері і може перетворюватися ця зала на невеличку театральну залу із сценою. В цій залі бібліотека крісла дивани навіть екран і проєктор - все для користування гостей та зранку використовується еркер для сніданків (фото 3).
8. Нашу спальню показано на фото 25, 26 та 27. Вона має окремий вихід на балкон-колодязь (мабуть задумано, що можна вийти покурити). Звісно власний санвузол. В нашій спальні теж була незвична річ: дві двері входу в кімнату: одні звичайні, а інші важкі та реально "броньовані" - в мене було враження, що або можна сильно забарикадуватися в квартирі, або навпаки застрахувати себе ретельно від злодіїв, які могли проникнути в кімнату із бокової частини будинка через балкон спальні.
9. З незвичайного: - в головній залі встановлено відкритий бар-холодильник із 4-ма пляшками сухого іспанського вина: можна користуватися в будь-який час доби. Безкоштовно. Поруч є "копілка" у вигляді "Свинки" - натякають, що не відмовляться від якоїсь компенсації. - цілодобово працює кавоварка і можна приготувати собі хоч еспресо, хоч капучино... - цілодобово виставлено тістечка двох видів. Як закуска до вин або до кави. - цілодобово - холодильник з відкритою вітриною: там молоко та помаранчевий сік (дуже смачний реально).
10. Окрема пісня - це величезне патіо, яке належить цій квартирі - дерев"яна підлога - купа диванів та крісел, квіти та пальми (фото 4, 8, 9).
В кімнати інших гостей зрозуміло не заглядав - можна побачити на фото сайту Букінг.
Ну ось так про квартиру багатіїв. Рекомендую, Барселона, самий центр міста. Ціна за добу - із сніданком, вином та танцями на патіо - від 100 євро на добу. Цілком нормальна ціна за таке задоволення.