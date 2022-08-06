Додано: Суб 02 гру, 2023 16:00

BIGor написав: Кому цікаво - квартира колишніх (а може і теперішніх) паризьких багатіїв

Кому цікаво - квартира колишніх (а може і теперішніх) паризьких багатіїв

саме в такій квартирі колишнього багатія.

витвір стародавнього інженерного мистецтва

От молодці іспанські інженери!

Безкоштовно.

Дякую за цікаве відео - я подивився з подвійним інтересом.Подвійним тому, що я за останні 10 днів відвідав Барселону, Валенсію та Мадрид - і в Барселоні живНижче будуть мох нотатки з приводу Парижа та Барселони - квартир багатіїв, та як можна отримати приємні враження за нормальну ціну.Рекомендую всім, хто буде в Барселоні оселитися саме тут:1. В мене враження, що Барселона значно цікавіша та виглядає приємніше ніж Париж. Це при тому, що я в Парижі був багато разів, жив в різних місцях, досить непогано його знаю, але Барселона вразила реально і сильно. Наступний раз я поїду "освіжитися" якщо не в Барселону, то в Мадрид.2. Квартира, в якій ми мешкали 4 ночі та 5 днів в Барселоні, була схожа на цю, але значно краща в технічному стані. Власники перетворили її на невеличкий готель - ціни дуже відрізняються від дня тижня - і можна жити за 100 євро на добу, а можна і за 250 євро на добу. Я так і не зрозумів, скільки кімнат передбачено для гостей, гадаю, що більше 8...10 осіб на сніданку я не бачив, Чудовий сніданок без жлобства входить в ціну.3. Перше що вражає, то підʼїзд 6-ти поверхового будинка (фото 16 на сайті Букінга).Високий світлий мармуровий. В середині ліфт - старовинний дерев"яний дуже охайний акуратний. А праворуч від ліфта - кімната конс"єржа: чоловік років 45 чергує весь день, слідкує за чистотою і що особливо приємно: допомагає вам зайти в ліфт, та зустрчає вас вже на необхідному поверсі (так швидко бігає).4. Ліфт - то просто: ковані решітки з узорами, кабіна дерев"яна. Здивувала лавка в середині. Поіздка на ньому - то насолодоа, бо роздивляєшся всі деталі.5. На поверсі - 2 великі квартири (фото 15). Наша - ліворуч: бронзові дверні ручки, дуб, бронзові деталі. В середині квартири двері - всі в чудернацьких замках та знову бронзові деталі.6. При вході попадаєш в довжелезний коридор, прикрашений навіть статуями (наприклад, Давид - звісно копія і в масштабі). Саме цікаве - в торцях цього коридора (бо по довжині коридора - двері двері двері - або в спальні або в технічні приміщення різного гатунку та призначення). Всі вікна мають по декілька запорів дивної конструкції - все з бронзи.7. Саме цікаве - то спільна зала з величезним еркером, який має розсувні двері і може перетворюватися ця зала на невеличку театральну залу із сценою. В цій залі бібліотека крісла дивани навіть екран і проєктор - все для користування гостей та зранку використовується еркер для сніданків (фото 3).8. Нашу спальню показано на фото 25, 26 та 27. Вона має окремий вихід на балкон-колодязь (мабуть задумано, що можна вийти покурити). Звісно власний санвузол. В нашій спальні теж була незвична річ: дві двері входу в кімнату: одні звичайні, а інші важкі та реально "броньовані" - в мене було враження, що або можна сильно забарикадуватися в квартирі, або навпаки застрахувати себе ретельно від злодіїв, які могли проникнути в кімнату із бокової частини будинка через балкон спальні.9. З незвичайного:- в головній залі встановлено відкритий бар-холодильник із 4-ма пляшками сухого іспанського вина: можна користуватися в будь-який час доби.Поруч є "копілка" у вигляді "Свинки" - натякають, що не відмовляться від якоїсь компенсації.- цілодобово працює кавоварка і можна приготувати собі хоч еспресо, хоч капучино...- цілодобово виставлено тістечка двох видів. Як закуска до вин або до кави.- цілодобово - холодильник з відкритою вітриною: там молоко та помаранчевий сік (дуже смачний реально).10. Окрема пісня - це величезне патіо, яке належить цій квартирі - дерев"яна підлога - купа диванів та крісел, квіти та пальми (фото 4, 8, 9).В кімнати інших гостей зрозуміло не заглядав - можна побачити на фото сайту Букінг.Ну ось так про квартиру багатіїв. Рекомендую, Барселона, самий центр міста.Ціна за добу - із сніданком, вином та танцями на патіо - від 100 євро на добу.Цілком нормальна ціна за таке задоволення.