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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:25

  akurt написав:Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес.
Хлопці з грошима.
Повідомлення пройшло непоміченим.
Це правильно: гроші люблять тишу…
Певний період…
Тиша пройшла.
Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла».
Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій).
Зустрічайте і зверніть увагу на назву:
https://desire-antalya.com/

Zhytlobud-2 is a full-service development company with 80 years of experience in the market.
Плакав коли читав)
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:26

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Цікаво, там є і українська версія https://desire-antalya.com/uk/. Не хочуть відбудовувати Україну на жаль.

Пане BIGor - Ви маєте рацію.
При цьому я НЕ все розказую, що знаю.
Так це я ще НЕ все знаю...

Так, ми бачимо тільки вершину айсбергу, іноді якісь меседжі чи інсайди.
А от ще одні вкладаються, амбітність проекту вражає!

Тарян в Києві все добудував?)
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:39

  cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)

Цікаве питання. Але те, що вони вдало і досить легко вивели гроші з України і інвестують в інші країни - факт.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:01

  cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)

Не знаю, знаю що солідна фірма, і наврядчи в Україні буде працювати не згідно чинного законодавства.
Щодо проекту на Балі - проект вогонь, але локейшен якась діра. Інша культура, мова, ісламська релігія, ще і один з найбільших вулканів поруч... Найближча цивілізація - Джакарта 1,5 год літаком.
BIGor
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