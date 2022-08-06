Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
akurt написав:Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес. Хлопці з грошима. Повідомлення пройшло непоміченим. Це правильно: гроші люблять тишу… Певний період… Тиша пройшла. Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла». Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій). Зустрічайте і зверніть увагу на назву: https://desire-antalya.com/
Zhytlobud-2 is a full-service development company with 80 years of experience in the market. Плакав коли читав)
cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)
Не знаю, знаю що солідна фірма, і наврядчи в Україні буде працювати не згідно чинного законодавства. Щодо проекту на Балі - проект вогонь, але локейшен якась діра. Інша культура, мова, ісламська релігія, ще і один з найбільших вулканів поруч... Найближча цивілізація - Джакарта 1,5 год літаком.