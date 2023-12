Додано: Суб 02 гру, 2023 21:25

akurt написав: Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес.

Хлопці з грошима.

Повідомлення пройшло непоміченим.

Це правильно: гроші люблять тишу…

Певний період…

Тиша пройшла.

Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла».

Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій).

Зустрічайте і зверніть увагу на назву:

https://desire-antalya.com/ Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес.Хлопці з грошима.Повідомлення пройшло непоміченим.Це правильно: гроші люблять тишу…Певний період…Тиша пройшла.Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла».Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій).Зустрічайте і зверніть увагу на назву:

Zhytlobud-2 is a full-service development company with 80 years of experience in the market.Плакав коли читав)