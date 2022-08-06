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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 808809810811
Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:25

  akurt написав:Рівно рік тому на цій гілці я писав, що на ринок нерухомості Анталії зайшов український бізнес.
Хлопці з грошима.
Повідомлення пройшло непоміченим.
Це правильно: гроші люблять тишу…
Певний період…
Тиша пройшла.
Відбулася презентація грандіозного проєкту на тему «Море для тих, у кого неміряно бабла».
Українці рулять! Такого шоу не було навіть тоді, коли на ринок нерухомості Анталії зайшла Швейцарія (країна бідна та без фантазій).
Зустрічайте і зверніть увагу на назву:
https://desire-antalya.com/

Zhytlobud-2 is a full-service development company with 80 years of experience in the market.
Плакав коли читав)
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:26

  BIGor написав:
  akurt написав:
  BIGor написав:Цікаво, там є і українська версія https://desire-antalya.com/uk/. Не хочуть відбудовувати Україну на жаль.

Пане BIGor - Ви маєте рацію.
При цьому я НЕ все розказую, що знаю.
Так це я ще НЕ все знаю...

Так, ми бачимо тільки вершину айсбергу, іноді якісь меседжі чи інсайди.
А от ще одні вкладаються, амбітність проекту вражає!

Тарян в Києві все добудував?)
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 21:39

  cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)

Цікаве питання. Але те, що вони вдало і досить легко вивели гроші з України і інвестують в інші країни - факт.
akurt
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Повідомлення Додано: Суб 02 гру, 2023 22:01

  cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)

Не знаю, знаю що солідна фірма, і наврядчи в Україні буде працювати не згідно чинного законодавства.
Щодо проекту на Балі - проект вогонь, але локейшен якась діра. Інша культура, мова, ісламська релігія, ще і один з найбільших вулканів поруч... Найближча цивілізація - Джакарта 1,5 год літаком.
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:06

  akurt написав:
  cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)

Цікаве питання. Але те, що вони вдало і досить легко вивели гроші з України і інвестують в інші країни - факт.

Ну гроші з України вивести це взагалі не проблема була до війни - всі наші фірми на офшорах
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 00:11

  BIGor написав:
  cherchiltank написав:Тарян в Києві все добудував?)

Не знаю, знаю що солідна фірма, і наврядчи в Україні буде працювати не згідно чинного законодавства.
Щодо проекту на Балі - проект вогонь, але локейшен якась діра. Інша культура, мова, ісламська релігія, ще і один з найбільших вулканів поруч... Найближча цивілізація - Джакарта 1,5 год літаком.

Ага, дуже солідна- тауерс будують уже 6 років - хоча проект крутий - нічого схожого не будували в Києві, nver будуть будувати років 10)
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Повідомлення Додано: Нед 03 гру, 2023 17:15

Важка вона, праця рієлтора українського, в Туреччині.

Сьогодні в Анталії хоч і не сонячно, але +21 і я зустрівся на набережній Анталії з українськими «чорними рієлторами».
Теоретично не бачилися вже декілька місяців, до цього знав що жирували, танцювали та проводили час тільки в ресторанах: бабло разом з бабулєтами сипалося реально і без зупинку (з весни 2022 до весни 2023).

Ринок оренди квартир.
Не було жодного клієнта останні 4 місяця. В середньому нормальну квартиру в оренду можна зняти за 10 000 лір, або близько 350€ на місяць. Але в умовах відсутності орендарів зʼявилися і інші вимоги: комісійні вже просять не в розмірі орендної плати за місяць, а вже зголоднілі рієлтори погоджуються і на 1/2.
Але і цього - на думку орендарів - забагато, хочуть і без комісії. А якже. Якже рієлтору без комісії, якщо на суму комісійних в 5000 лір (10000/2) очікують аж три повʼязаних між собою рієлтора…
Ще цікавий момент: орендодавець хоче просити і більше, ніж 10 000 лір, але вже самі рієлтори пропонують і просять знизити забаганки: дуже їсти хочеться…
Цікаво, що політика Уряду Туреччини по зниженню ціни оренди квартир дає свої реальні результати. Діють «тихо», але наполегливо і методами економічними.

Ринок квартир для купівлі.
Тут багато розказували, але я зачепився тільки за одну фразу: «Дзвонять і просять знайти квартиру за 35 000$…
- Стоп! Далі тихіше: А що є квартири по 35000$?
- Можна знайти (відповідає наш рієлтор). Але ми ставимо умову: просто так шукати не будемо, ми живі люди. Тому умови такі: а) приїжджайте, будьте тут, по інтернету це не клієнт і це не пошук, будемо шукати, мацати, підбирати; б) підписуємо Ексклюзивний договір (тому що навіть в разі продажу комісійні будуть сміхотворні, орієнтовно в 700$; в) Ще умова: «Мені платите в день (примітка: тут я сильно здивувався) хоча б 100 лір (близько 3,5€) на «транспорті видатки» - тоді ми вам знайдемо - якщо хочете - і за 35000$.»

Примітка 1 для уточнення: за 35000$ знайдуть щось досить скромне: або «нульовий» (по нашому «перший» поверх», або не 1+1 (2к), а 0+1.
Але такі ціни як вияаилося, є.
Примітка 2 для уточнення: згідно з діючими законами при купівлі такої квартири ВНП не можна отримати. Використовувати як дачу - можна (90 днів в кожні 180).
Смаколики закінчилися в Туреччині 16.10.2023…
Ехать, були часи… десь з 2016 по літо/осінь/зиму 2021…
Навіть квартира, куплена в січні 2022 за 200 000$ (знаю реальний варіант, зараз цю квартиру здано в оренду) готівкою принесла інвестору до +100% по валюті…
Зараз ситуація інша: і я би порадив тому інвестору взяти сьогодні +100% по валюті.
Як би там не було, а зароблені за 18 місяців 200 000$ все ж таки ще гроші..,
akurt
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