Додано: Нед 03 гру, 2023 17:15

Важка вона, праця рієлтора українського, в Туреччині.



Сьогодні в Анталії хоч і не сонячно, але +21 і я зустрівся на набережній Анталії з українськими «чорними рієлторами».

Теоретично не бачилися вже декілька місяців, до цього знав що жирували, танцювали та проводили час тільки в ресторанах: бабло разом з бабулєтами сипалося реально і без зупинку (з весни 2022 до весни 2023).



Ринок оренди квартир.

Не було жодного клієнта останні 4 місяця. В середньому нормальну квартиру в оренду можна зняти за 10 000 лір, або близько 350€ на місяць. Але в умовах відсутності орендарів зʼявилися і інші вимоги: комісійні вже просять не в розмірі орендної плати за місяць, а вже зголоднілі рієлтори погоджуються і на 1/2.

Але і цього - на думку орендарів - забагато, хочуть і без комісії. А якже. Якже рієлтору без комісії, якщо на суму комісійних в 5000 лір (10000/2) очікують аж три повʼязаних між собою рієлтора…

Ще цікавий момент: орендодавець хоче просити і більше, ніж 10 000 лір, але вже самі рієлтори пропонують і просять знизити забаганки: дуже їсти хочеться…

Цікаво, що політика Уряду Туреччини по зниженню ціни оренди квартир дає свої реальні результати. Діють «тихо», але наполегливо і методами економічними.



Ринок квартир для купівлі.

Тут багато розказували, але я зачепився тільки за одну фразу: «Дзвонять і просять знайти квартиру за 35 000$…

- Стоп! Далі тихіше: А що є квартири по 35000$?

- Можна знайти (відповідає наш рієлтор). Але ми ставимо умову: просто так шукати не будемо, ми живі люди. Тому умови такі: а) приїжджайте, будьте тут, по інтернету це не клієнт і це не пошук, будемо шукати, мацати, підбирати; б) підписуємо Ексклюзивний договір (тому що навіть в разі продажу комісійні будуть сміхотворні, орієнтовно в 700$; в) Ще умова: «Мені платите в день (примітка: тут я сильно здивувався) хоча б 100 лір (близько 3,5€) на «транспорті видатки» - тоді ми вам знайдемо - якщо хочете - і за 35000$.»



Примітка 1 для уточнення: за 35000$ знайдуть щось досить скромне: або «нульовий» (по нашому «перший» поверх», або не 1+1 (2к), а 0+1.

Але такі ціни як вияаилося, є.

Примітка 2 для уточнення: згідно з діючими законами при купівлі такої квартири ВНП не можна отримати. Використовувати як дачу - можна (90 днів в кожні 180).

Смаколики закінчилися в Туреччині 16.10.2023…

Ехать, були часи… десь з 2016 по літо/осінь/зиму 2021…

Навіть квартира, куплена в січні 2022 за 200 000$ (знаю реальний варіант, зараз цю квартиру здано в оренду) готівкою принесла інвестору до +100% по валюті…

Зараз ситуація інша: і я би порадив тому інвестору взяти сьогодні +100% по валюті.

Як би там не було, а зароблені за 18 місяців 200 000$ все ж таки ще гроші..,