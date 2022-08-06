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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 гру, 2023 10:21
Зміни з Нового року в Туреччині на ринку нерухомості
Влада Туреччини хоче підвищити поріг отримання громадянства за інвестиції в нерухомість майже вдвічі.
Поки що офіційної інформації про зміни немає, але на думку експертів імміграційного сектору та локальних юристів та рієлторів, зміни у паспортній програмі можуть набути чинності після 31 грудня.
Поріг отримання громадянства через інвестиції в нерухомість піднімуть до 700,000-750,000 USD.
Зараз діє поріг отримання громадянства в 400 000 доларів.
Навіщо людині вкладати 400 000 доларів?
1) Ну, є люди, у яких бабла неміряно - то треба ж його витрачати. Купують собі шикарні/непогані нові квартири в нових ЖК Преміум класу - там квартири 3+1 площею в 150-200 кв. м є по 700 000 доларів.
2) Громадянство надається в прискореному режимі - як правило, не пізніше 6 місяців на всю родину - в тому числі для дітей, які не є старшими за 18 років.
3) На мій розсуд - і з того, що я знаю - громадянство надає можливість не тілкьи працювати, але і засновувати та розвивати бізнес. Я не можу все розказувати з того, що знаю, але багато наших людей вивели з України шалені гроші.
Не солити ж їх. А під грушу вже закопували: теж не метод...
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Додано: Пон 04 гру, 2023 10:22
akurt написав: cherchiltank написав:
Ви ж тільки пару місяців назад писали що потяг поїхав і дешевше 80 тисяч нічого нема - а тут 35, що прийшла полярна лисичка ринку нерухомості в Туреччині? Нема нових кацапів і іранців ?)
Ви наче мала дитина і не знаєте, що в кожній справі є свої секрети та хитрощі.
Я ж вище написав: рієлтори сидять без роботи - і їсти хочеться, і "жирувати" як раніше - теж (вже замовили собі на Новий рік в горах вілли - це наші, українські: "чорні рієлтори").
Раніше вони на об"єкти такого рівня і не дивилися, і не думали.
Зараз ПОГОДЖУЮТЬСЯ ПОЧАТИ ШУКАТИ.
Ось в чому різниця, а то ви носитеся як дурень із писаною торбою із своїми кацапами (яких вже майже всіх Туреччина вижила - я он в Барселоні частіше чув російську, ніж чую в Анталії) і з іранцями, які є звичайними сусідами Туреччини.
Ну тоді почекаємо більшого дисконту - якщо кацапів вижили то хто буде вкладатися в турецьку нерухомість?)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:12
Оце реально мудро!
cherchiltank написав:
Ну тоді почекаємо більшого дисконту - якщо кацапів вижили то хто буде вкладатися в турецьку нерухомість?)
Зараз починає повторюватися ситуація 2018 року - на балконах будинків (тут так прийнято) все більше з"являється оголошень про продаж квартир.
В квітні 2018 року прилетів приятель - ми сіли в моє авто - взяли із собою місцевого хлопця, який знав і турецьку, і англійську, їздили по вулицях привабливого району - дивилися на оголошення - той хлопець дзвонив, питав чи дійсно квартира продається, і яка ціна, уточнював деталі - ми дивилися спочатку на будинок в цілому - потім приймали рішення - варто помацати чи ні.
За тижднеь мій приятель мене "вимотав" буквально (турку хоч гроші платив непогані за роботу): ми передивилися десь 100 варіантів.
В наступний понеділок я зрозумів, що після перегляду сотні квартир мій приятель вже не може згадати, що та де йому запам"яталося або сподобалося - я зрозумів, що треба брати ініціативу на себе - виділив три варіанти із сотні - саме в понеділок передивилися ретельно тільки ці три - вибрали нову квартиру в новому будинку - і в середу він вже став власником - до п"ятниці повністю обставили меблями (квартири здаються/продаються "під ключ") - в суботу він відлітав додому.
Вчора гуляли із жінкою та пройшли повз його будинок - то жінка раптом сказала: "А у Валєри непоганий будинок..."
Так і є.
В цінах квітня 2018 року все про все обійшлося десь в 54 000 доларів. Квартира 1+1 (двокімнатна) третій поверх, вид з балкона та вікон на власний плавальний басейн, вікна не впираються у вікна сусідів, орієнтація стіни квартири - на південь. В будинку - 30 квартир. У двір ведуть дві брами з електроприводом для заїзду автівок мешканців (по одній брамі з кожного боку будинка).
2 плавальних басейни (один - дитячий). Квартплата помірна: 350 лір (приблизько 420 гривень) на місяць.
Немає плати "за доставку" повітря, метеликів або газу. Платить постійно тільки квартплату та за інтернет (оптика. швидкість 100 мВ/с).
19 грудня з Великої Британії заїжджає родина його сина з дитиною - казав на три тижня...
Ось така інвестиція квітня 2018 року... Працює...
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akurt
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Додано: Пон 04 гру, 2023 11:42
akurt написав:
Оце реально мудро!
cherchiltank написав:
Ну тоді почекаємо більшого дисконту - якщо кацапів вижили то хто буде вкладатися в турецьку нерухомість?)
Зараз починає повторюватися ситуація 2018 року - на балконах будинків (тут так прийнято) все більше з"являється оголошень про продаж квартир.
В квітні 2018 року прилетів приятель - ми сіли в моє авто - взяли із собою місцевого хлопця, який знав і турецьку, і англійську, їздили по вулицях привабливого району - дивилися на оголошення - той хлопець дзвонив, питав чи дійсно квартира продається, і яка ціна, уточнював деталі - ми дивилися спочатку на будинок в цілому - потім приймали рішення - варто помацати чи ні.
За тижднеь мій приятель мене "вимотав" буквально (турку хоч гроші платив непогані за роботу): ми передивилися десь 100 варіантів.
В наступний понеділок я зрозумів, що після перегляду сотні квартир мій приятель вже не може згадати, що та де йому запам"яталося або сподобалося - я зрозумів, що треба брати ініціативу на себе - виділив три варіанти із сотні - саме в понеділок передивилися ретельно тільки ці три - вибрали нову квартиру в новому будинку - і в середу він вже став власником - до п"ятниці повністю обставили меблями (квартири здаються/продаються "під ключ") - в суботу він відлітав додому.
Вчора гуляли із жінкою та пройшли повз його будинок - то жінка раптом сказала: "А у Валєри непоганий будинок..."
Так і є.
В цінах квітня 2018 року все про все обійшлося десь в 54 000 доларів. Квартира 1+1 (двокімнатна) третій поверх, вид з балкона та вікон на власний плавальний басейн, вікна не впираються у вікна сусідів, орієнтація стіни квартири - на південь. В будинку - 30 квартир. У двір ведуть дві брами з електроприводом для заїзду автівок мешканців (по одній брамі з кожного боку будинка).
2 плавальних басейни (один - дитячий). Квартплата помірна: 350 лір (приблизько 420 гривень) на місяць.
Немає плати "за доставку" повітря, метеликів або газу. Платить постійно тільки квартплату та за інтернет (оптика. швидкість 100 мВ/с).
19 грудня з Великої Британії заїжджає родина його сина з дитиною - казав на три тижня...
Ось така інвестиція квітня 2018 року... Працює...
Знов за рибу гроші - знов 2018, той рік вже 5 років назад як пройшов, що нам чекати у 2024 - ось в чому питання) я теж можу багато розказати про інвестиції в Україні в 2021 і про ціну на Оболонський набережній в 230 баксів за метр і 15 тисяч за квартиру)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:02
Вам не вгодиш: все не так.
Ніхто не заважає вам накупити квартир на Оболонський набережній чи десь там ще...
Ви вже наінвестувалися на свою голову в 2021 році.
Крім того: Нерухомість - пані тендітна, ситуація, кохання та розміри кохання змінюються дуже часто.
Любима квітка Нерухомості має назву "Синусоїда". Я навів приклад нижньої точки синусоїди по одній країні, ці нижня точка була в 2018 році.
Можливо буде ще одна така точка: в минулому році ціни на оренду та нерухомість в Туреччині піднялися - в перерахунку на валюту - в 2-3 рази. Уряд Туреччини прийняв послідовні економічні та юридичні заходи до зміни цієї ситуації на користь громадян своєї країни.
Але і для інвестора є певний інтерес. Я навів приклад ОСОБИСТОГО родинного інтересу.
Не менше - якщо не більше - мене хвилює - і я ще не знаю відповіді про те - що карколомними темпами іде будівництво - нове!!! - масове - в тих мікрорайонах, які є на сьогодні "закритими" для поселення іноземців. Кожного дня нові котловани на тих місцях, які раніше були недоступними для інвесторів будівництва (належали муніципалітету). Позавчора виявив, що знесли загальнодоступні сади гранатових дерев, да я зазвичай збирав сам просто так десь по 20-30 кіло стиглих гранатів - вже котлован...
Ось це мене дивує і не можу знайти відповіді: якщо мікрорайон "закритий" - але йде масове будівництво нових дорогих будинків/квартир - то для кого це?
Один з варіантів відповіді - такий мікрорайон скоро ВІДКРИЮТЬ для іноземців - ось і буде "на коні" той, хто не прогавив та інвестував ДО відкриття мікрорайону... Можливо, у "вториний ринок" під час його руху на нову нижню точку синусоїди.
P.S. "Закритими" для поселення іноземців не так давно почали називати мікрорайони міст, в яких іноземець в разі купівлі квартири не отримає ВНП в Туреччині. Там перевищена норма проживання іноземців в 25% від кількості мешканців. Зрозуміло, що це - найбільш "солодкі" мікрорайони...
Востаннє редагувалось akurt
в Пон 04 гру, 2023 12:15, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:06
akurt написав:
Вам не вгодиш: все не так.
Ніхто не заважає вам накупити квартир на Оболонський набережній чи в десь там ще...
Ви вже наінвестувалися на свою голову в 2021 році.
Крім того: Нерухомість - пані тендітна, ситуація, кохання та розміри кохання змінюються дуже часто.
Любима квітка Нерухомості має назву "Синусоїда".
Та ладно, Вы цену акций компаний наперед знаете ))) и тут такое...
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:25
stm написав:
Та ладно, Вы цену акций компаний наперед знаете ))) и тут такое...
Не перебільшуйте мої здібності.
Але сьогодні зранку таке дещо корисне та вагоме зробив за допомогою одного банку з іноземним капіталом, що сам здивувався: получилося і швидко, і перфектно, і стратегічно вірно.
Паралельно ще й написав пару повідомлень на цьому форумі.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:29
akurt написав:
Вам не вгодиш: все не так.
Ніхто не заважає вам накупити квартир на Оболонський набережній чи десь там ще...
Ви вже наінвестувалися на свою голову в 2021 році.
Крім того: Нерухомість - пані тендітна, ситуація, кохання та розміри кохання змінюються дуже часто.
Любима квітка Нерухомості має назву "Синусоїда". Я навів приклад нижньої точки синусоїди по одній країні, ці нижня точка була в 2018 році.
Можливо буде ще одна така точка: в минулому році ціни на оренду та нерухомість в Туреччині піднялися - в перерахунку на валюту - в 2-3 рази. Уряд Туреччини прийняв послідовні економічні та юридичні заходи до зміни цієї ситуації на користь громадян своєї країни.
Але і для інвестора є певний інтерес. Я навів приклад ОСОБИСТОГО родинного інтересу.
Не менше - якщо не більше - мене хвилює - і я ще не знаю відповіді про те - що карколомними темпами іде будівництво - нове!!! - масове - в тих мікрорайонах, які є на сьогодні "закритими" для поселення іноземців. Кожного дня нові котловани на тих місцях, які раніше були недоступними для інвесторів будівництва (належали муніципалітету).
Позавчора виявив, що знесли загальнодоступні сади гранатових дерев, да я зазвичай збирав сам просто так десь по 20-30 кіло стиглих гранатів - вже котлован...
Ось це мене дивує і не можу знайти відповіді: якщо мікрорайон "закритий" - але йде масове будівництво нових дорогих будинків/квартир - то для кого це?
Один з варіантів відповіді - такий мікрорайон скоро ВІДКРИЮТЬ для іноземців - ось і буде "на коні" той, хто не прогавив та інвестував ДО відкриття мікрорайону... Можливо, у "вториний ринок" під час його руху на нову нижню точку синусоїди.P.S.
"Закритими" для поселення іноземців не так давно почали називати мікрорайони міст, в яких іноземець в разі купівлі квартири не отримає ВНП в Туреччині. Там перевищена норма проживання іноземців в 25% від кількості мешканців. Зрозуміло, що це - найбільш "солодкі" мікрорайони...
Я в 2021 нікуди не інвестував, ви мене з кимось сплутали)
Буду вдячний якщо повідомите коли буде нова точка для входу в турецький ринок нерухомості)
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Додано: Пон 04 гру, 2023 12:32
Інвестуємо в нерухомість Канади!
Признаюсь, відео нижче є для мене дещо неочікуваним.
Але позитивним - і вам, і мені цікавим.
Мені було цікавим тим, що я про це думав - про інвестиції в нерухомість Канади - і навіть 29 травня прилетів рейсом а/к WestJet із San Francisco в Канаду.
В Канаді зустрічався з багатьма нашими людьми та наїздив за кермом орендованого Ford Edge не одну тисячу кілометрів.
Тому розумію про ще цей НАШ УКРАЇНСЬКИЙ хлопець розказує.
Рекомендую для просмотру: докладно, з подробицями, аргументовано і класно все про те, як наша людина купила будинок в Канаді.
Сам я до кінця ще не додивився, не всі цифри ще сприйняв, бо треба їхати у важливих справах.
Але рекомендую реально:
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akurt
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