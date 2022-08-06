Додано: Пон 04 гру, 2023 12:02

Вам не вгодиш: все не так.

Ніхто не заважає вам накупити квартир на Оболонський набережній чи десь там ще...

Ви вже наінвестувалися на свою голову в 2021 році.



Крім того: Нерухомість - пані тендітна, ситуація, кохання та розміри кохання змінюються дуже часто.

Любима квітка Нерухомості має назву "Синусоїда". Я навів приклад нижньої точки синусоїди по одній країні, ці нижня точка була в 2018 році.

Можливо буде ще одна така точка: в минулому році ціни на оренду та нерухомість в Туреччині піднялися - в перерахунку на валюту - в 2-3 рази. Уряд Туреччини прийняв послідовні економічні та юридичні заходи до зміни цієї ситуації на користь громадян своєї країни.

Але і для інвестора є певний інтерес. Я навів приклад ОСОБИСТОГО родинного інтересу.

Не менше - якщо не більше - мене хвилює - і я ще не знаю відповіді про те - що карколомними темпами іде будівництво - нове!!! - масове - в тих мікрорайонах, які є на сьогодні "закритими" для поселення іноземців. Кожного дня нові котловани на тих місцях, які раніше були недоступними для інвесторів будівництва (належали муніципалітету). Позавчора виявив, що знесли загальнодоступні сади гранатових дерев, да я зазвичай збирав сам просто так десь по 20-30 кіло стиглих гранатів - вже котлован...

Ось це мене дивує і не можу знайти відповіді: якщо мікрорайон "закритий" - але йде масове будівництво нових дорогих будинків/квартир - то для кого це?

Один з варіантів відповіді - такий мікрорайон скоро ВІДКРИЮТЬ для іноземців - ось і буде "на коні" той, хто не прогавив та інвестував ДО відкриття мікрорайону... Можливо, у "вториний ринок" під час його руху на нову нижню точку синусоїди.



P.S. "Закритими" для поселення іноземців не так давно почали називати мікрорайони міст, в яких іноземець в разі купівлі квартири не отримає ВНП в Туреччині. Там перевищена норма проживання іноземців в 25% від кількості мешканців. Зрозуміло, що це - найбільш "солодкі" мікрорайони...