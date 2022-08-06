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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:11

  akurt написав:Інвестуємо в нерухомість Канади!

Признаюсь, відео нижче є для мене дещо неочікуваним.
Але позитивним - і вам, і мені цікавим.
Мені було цікавим тим, що я про це думав - про інвестиції в нерухомість Канади - і навіть 29 травня прилетів рейсом а/к WestJet із San Francisco в Канаду.
В Канаді зустрічався з багатьма нашими людьми та наїздив за кермом орендованого Ford Edge не одну тисячу кілометрів.
Тому розумію про ще цей НАШ УКРАЇНСЬКИЙ хлопець розказує.
Рекомендую для просмотру: докладно, з подробицями, аргументовано і класно все про те, як наша людина купила будинок в Канаді.
Сам я до кінця ще не додивився, не всі цифри ще сприйняв, бо треба їхати у важливих справах.
Але рекомендую реально:

Нерухомість Канади це повна хуцпа - ціни як в Швейцарії але це зовсім не Швейцарія )
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:49

Ви маєте право на таку думку.
Є невелике зауваження: якщо би ця родина з України не влаштувалася б на роботу, та не отримала Вид прожиття в Канаді, та не отримала б згоду банку на іпотечний кредит - то вірно розуміти, що ви надали б їм житло?
На іншій гілці два тижня підряд пропонували повернутися в 1963 рік та почекати ордер на квартиру на протязі 18-23 років,
А ці дійсно збоченці: взяли і купили собі будинок, без профспілкового комітету та рішення Житлово-побутової комісії профкому.
Дійсно, роблять люди помилку: могли ж жити в сімейному гуртожитку або в «малосімейці».

P.S. Не встиг написати текст вище - вискочила реклама. Точно люди збоченці: навіщо таке будувати, можна жити ж у бараку…
Цитата:
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:14

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:что скажете, может купить в катовице
https://www.otodom.pl/pl/oferta/nowocze ... cc-ID4nUnG

Для себя? Под аренду?

Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
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