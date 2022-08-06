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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 гру, 2023 14:11
akurt написав:Інвестуємо в нерухомість Канади!
Признаюсь, відео нижче є для мене дещо неочікуваним.
Але позитивним - і вам, і мені цікавим.
Мені було цікавим тим, що я про це думав - про інвестиції в нерухомість Канади - і навіть 29 травня прилетів рейсом а/к WestJet
із San Francisco
в Канаду.
В Канаді зустрічався з багатьма нашими людьми та наїздив за кермом орендованого Ford Edge
не одну тисячу кілометрів.
Тому розумію про ще цей НАШ УКРАЇНСЬКИЙ хлопець розказує.
Рекомендую для просмотру: докладно, з подробицями, аргументовано і класно все про те, як наша людина купила будинок в Канаді.
Сам я до кінця ще не додивився, не всі цифри ще сприйняв, бо треба їхати у важливих справах.
Але рекомендую реально:
Нерухомість Канади це повна хуцпа - ціни як в Швейцарії але це зовсім не Швейцарія )
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Додано: Пон 04 гру, 2023 14:49
Ви маєте право на таку думку.
Є невелике зауваження: якщо би ця родина з України не влаштувалася б на роботу, та не отримала Вид прожиття в Канаді, та не отримала б згоду банку на іпотечний кредит - то вірно розуміти, що ви надали б їм житло?
На іншій гілці два тижня підряд пропонували повернутися в 1963 рік та почекати ордер на квартиру на протязі 18-23 років,
А ці дійсно збоченці: взяли і купили собі будинок, без профспілкового комітету та рішення Житлово-побутової комісії профкому.
Дійсно, роблять люди помилку: могли ж жити в сімейному гуртожитку або в «малосімейці».
P.S. Не встиг написати текст вище - вискочила реклама. Точно люди збоченці: навіщо таке будувати, можна жити ж у бараку…
Цитата:
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:14
Gastarbaiter написав:
Для себя? Под аренду?
Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
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Додано: Пон 04 гру, 2023 15:51
beee написав: Gastarbaiter написав:
Для себя? Под аренду?
Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
Не будьте пессимистом. Вы не в ВСУ, поэтому не у Вас нет снарядов и денежные потоки и техника, пока для Вас не важны. Поэтому 60/40 что Польша Вам лично не светит, 60 - это очень даже может быть.
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Додано: Пон 04 гру, 2023 17:53
beee написав: Gastarbaiter написав:
Для себя? Под аренду?
Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.
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Gastarbaiter
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Додано: Пон 04 гру, 2023 19:19
Gastarbaiter написав:
Были в Катовице
неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.
Досить непогане місто. Більш сучасне ніж Краків.
Є суттєві переваги:
- архітектура справа хороша, але кожен день по Вавелю ходити не захоче та готель Polonia
- не для всіх;
- в Катовицях аеропорт із значною кількістю Лоукостів - можна пізнавати світ "за дурно".
- близько до Чехії;
- резиденція останнього кайзера Німеччини та сучасна зимова резиденція президента Польщі не в Кракові - а неподалік від Катовиць.P.S.
В мене була така ностальгія саме по Катовицях, що в серпні взяв авіаквиток на рейс Дортмунд - Катовиці и провів 2 дня саме в Катовицях.
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akurt
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