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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 810811812813
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:11

  akurt написав:Інвестуємо в нерухомість Канади!

Признаюсь, відео нижче є для мене дещо неочікуваним.
Але позитивним - і вам, і мені цікавим.
Мені було цікавим тим, що я про це думав - про інвестиції в нерухомість Канади - і навіть 29 травня прилетів рейсом а/к WestJet із San Francisco в Канаду.
В Канаді зустрічався з багатьма нашими людьми та наїздив за кермом орендованого Ford Edge не одну тисячу кілометрів.
Тому розумію про ще цей НАШ УКРАЇНСЬКИЙ хлопець розказує.
Рекомендую для просмотру: докладно, з подробицями, аргументовано і класно все про те, як наша людина купила будинок в Канаді.
Сам я до кінця ще не додивився, не всі цифри ще сприйняв, бо треба їхати у важливих справах.
Але рекомендую реально:

Нерухомість Канади це повна хуцпа - ціни як в Швейцарії але це зовсім не Швейцарія )
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 14:49

Ви маєте право на таку думку.
Є невелике зауваження: якщо би ця родина з України не влаштувалася б на роботу, та не отримала Вид прожиття в Канаді, та не отримала б згоду банку на іпотечний кредит - то вірно розуміти, що ви надали б їм житло?
На іншій гілці два тижня підряд пропонували повернутися в 1963 рік та почекати ордер на квартиру на протязі 18-23 років,
А ці дійсно збоченці: взяли і купили собі будинок, без профспілкового комітету та рішення Житлово-побутової комісії профкому.
Дійсно, роблять люди помилку: могли ж жити в сімейному гуртожитку або в «малосімейці».

P.S. Не встиг написати текст вище - вискочила реклама. Точно люди збоченці: навіщо таке будувати, можна жити ж у бараку…
Цитата:
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:14

  Gastarbaiter написав:
  beee написав:что скажете, может купить в катовице
https://www.otodom.pl/pl/oferta/nowocze ... cc-ID4nUnG

Для себя? Под аренду?

Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 15:51

  beee написав:
  Gastarbaiter написав:
  beee написав:что скажете, может купить в катовице
https://www.otodom.pl/pl/oferta/nowocze ... cc-ID4nUnG

Для себя? Под аренду?

Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже

Не будьте пессимистом. Вы не в ВСУ, поэтому не у Вас нет снарядов и денежные потоки и техника, пока для Вас не важны. Поэтому 60/40 что Польша Вам лично не светит, 60 - это очень даже может быть.
stm
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 17:53

  beee написав:
  Gastarbaiter написав:
  beee написав:что скажете, может купить в катовице
https://www.otodom.pl/pl/oferta/nowocze ... cc-ID4nUnG

Для себя? Под аренду?

Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже

Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 19:19

  Gastarbaiter написав:Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.

Досить непогане місто. Більш сучасне ніж Краків.
Є суттєві переваги:
- архітектура справа хороша, але кожен день по Вавелю ходити не захоче та готель Polonia - не для всіх;
- в Катовицях аеропорт із значною кількістю Лоукостів - можна пізнавати світ "за дурно".
- близько до Чехії;
- резиденція останнього кайзера Німеччини та сучасна зимова резиденція президента Польщі не в Кракові - а неподалік від Катовиць.

P.S. В мене була така ностальгія саме по Катовицях, що в серпні взяв авіаквиток на рейс Дортмунд - Катовиці и провів 2 дня саме в Катовицях.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:03

akurt Катовице - шахтерская столица Польши с самой худшей экологией в Польше. Уже несколько раз это обсуждали здесь. Цены на недвижимость в принципе отличный показатель по городам. Многие уезжают с Кракова из-за экологии(Краков-Катовице-Вроцлав регулярно в первой десятки городов с самым худшим/грязным воздухом в мире)
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:14

Це правда, але шахтарською столицею Катовиці були приблизно 50 років тому.
Давно вже там немає ні шахт, ні шахтарів.
Тільки музеї...
Список самих брудних міст в світі за підсумками 2022:

Дели (Индия);
Лахор (Пакистан);
Калькутта (Индия);
Улан-Батор (Монголия);
Дакка (Бангладеш)
Карачи (Пакистан);
Сараево (Босния и Герцеговина);
Багдад (Ирак);
Мумбаи (Индия);
Вроцлав (Польша);
Ханой (Вьетнам);
Загреб (Хорватия);
Братислава (Словакия);
Бишкек (Кыргызстан);
Чэнду (Китай);
Краков (Польша);
Скопье (Северная Македония);
Катманду (Непал);
Варшава (Польша);
Приштина (Косово).

P.S. За польскими даними Катовиці НЕ згадуються у списку забруднених місць.
Це підтверджує те, що я знаю Польщу краще за вас.
Це не дивно: я тримав фірму в Польші - в Катовцях та Любліні - десь 5 років.
Профіт був до 300% (не жартую) по валюті...
https://www.programczystapolska.pl/arty ... e%20efekty.
akurt
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:40

  Gastarbaiter написав:
  Gastarbaiter написав:
  beee написав:что скажете, может купить в катовице
https://www.otodom.pl/pl/oferta/nowocze ... cc-ID4nUnG

Для себя? Под аренду?
Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже

Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.

я тоже успел побывать. очень мило, сразу штраф за парковку. центр с "йолкой" - уютный.
купил в варшавском на венике
beee
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Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:44

akurt Пане Акурт, в Катовицах полно шахт, металургических предприятий и прочих химпроизводств, которые отлично слышны не только на запах но и визуально виден черный дым от производственных гигантов. То что Вы отлично знаете Польшу, это уже я давно понял из постоянно упомянутых Вами воспоминаний о бизнесе в Катовицах и несбыточной покупки в Бяльско-Бяла. Но поверьте, что после 6 лет жизни в Кракове у меня тоже сложилось свое мнение о здешних местах и путешествуя по Европе и в деловых поездках я могу уже сравнивать.
Альтернативщик
 
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