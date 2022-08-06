Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Признаюсь, відео нижче є для мене дещо неочікуваним. Але позитивним - і вам, і мені цікавим. Мені було цікавим тим, що я про це думав - про інвестиції в нерухомість Канади - і навіть 29 травня прилетів рейсом а/к WestJet із San Francisco в Канаду. В Канаді зустрічався з багатьма нашими людьми та наїздив за кермом орендованого Ford Edge не одну тисячу кілометрів. Тому розумію про ще цей НАШ УКРАЇНСЬКИЙ хлопець розказує. Рекомендую для просмотру: докладно, з подробицями, аргументовано і класно все про те, як наша людина купила будинок в Канаді. Сам я до кінця ще не додивився, не всі цифри ще сприйняв, бо треба їхати у важливих справах. Але рекомендую реально:
Нерухомість Канади це повна хуцпа - ціни як в Швейцарії але це зовсім не Швейцарія )
Ви маєте право на таку думку. Є невелике зауваження: якщо би ця родина з України не влаштувалася б на роботу, та не отримала Вид прожиття в Канаді, та не отримала б згоду банку на іпотечний кредит - то вірно розуміти, що ви надали б їм житло? На іншій гілці два тижня підряд пропонували повернутися в 1963 рік та почекати ордер на квартиру на протязі 18-23 років, А ці дійсно збоченці: взяли і купили собі будинок, без профспілкового комітету та рішення Житлово-побутової комісії профкому. Дійсно, роблять люди помилку: могли ж жити в сімейному гуртожитку або в «малосімейці».
P.S. Не встиг написати текст вище - вискочила реклама. Точно люди збоченці: навіщо таке будувати, можна жити ж у бараку… Цитата: Продается отдельно стоящая вилла в Дёшемеалты : WhatsApp / Telegram +905308491885 📍Подходит для гражданства 📍 •5+1 •530 m2 •500 m2 земельный участок •4 ванные комнаты •Подогрев пола •Система < Умный дом > •Бассейн •Видеонаблюдение 24/7
Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.
Gastarbaiter написав:Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.
Досить непогане місто. Більш сучасне ніж Краків. Є суттєві переваги: - архітектура справа хороша, але кожен день по Вавелю ходити не захоче та готель Polonia - не для всіх; - в Катовицях аеропорт із значною кількістю Лоукостів - можна пізнавати світ "за дурно". - близько до Чехії; - резиденція останнього кайзера Німеччини та сучасна зимова резиденція президента Польщі не в Кракові - а неподалік від Катовиць.
P.S. В мене була така ностальгія саме по Катовицях, що в серпні взяв авіаквиток на рейс Дортмунд - Катовиці и провів 2 дня саме в Катовицях.
akurt Катовице - шахтерская столица Польши с самой худшей экологией в Польше. Уже несколько раз это обсуждали здесь. Цены на недвижимость в принципе отличный показатель по городам. Многие уезжают с Кракова из-за экологии(Краков-Катовице-Вроцлав регулярно в первой десятки городов с самым худшим/грязным воздухом в мире)
P.S. За польскими даними Катовиці НЕ згадуються у списку забруднених місць. Це підтверджує те, що я знаю Польщу краще за вас. Це не дивно: я тримав фірму в Польші - в Катовцях та Любліні - десь 5 років. Профіт був до 300% (не жартую) по валюті... https://www.programczystapolska.pl/arty ... e%20efekty.
Для себя? Под аренду? Так сказать, для сохранения капитала потомкам. Польша мне, как и всем мужикам не светит лет 10 точно. А может и никогда уже
Были в Катовице неделю назад. Рождественская ярмарка интереснее, чем в Кракове. Архитектура хуже. В целом, я бы там жил. Жена сказала категорическое "нет". Хотя цены на недвижимость в Като относительно низкие.
я тоже успел побывать. очень мило, сразу штраф за парковку. центр с "йолкой" - уютный. купил в варшавском на венике
akurt Пане Акурт, в Катовицах полно шахт, металургических предприятий и прочих химпроизводств, которые отлично слышны не только на запах но и визуально виден черный дым от производственных гигантов. То что Вы отлично знаете Польшу, это уже я давно понял из постоянно упомянутых Вами воспоминаний о бизнесе в Катовицах и несбыточной покупки в Бяльско-Бяла. Но поверьте, что после 6 лет жизни в Кракове у меня тоже сложилось свое мнение о здешних местах и путешествуя по Европе и в деловых поездках я могу уже сравнивать.