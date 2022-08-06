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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 811812813814
Повідомлення Додано: Пон 04 гру, 2023 21:57

Ну і добре.
Ви висловлюєте свою думку, я свою.
Але свою я підкріпив даними з польських джерел.
Шахт в Катовицях вже немає майже 50 років.
На сьогодні це більше як історія, спогади, тема про згадки та експозиції музеїв.
Ferdinandgrube) – kopalnia znajdująca się w centrum Katowic, w dzielnicy Bogucice, działająca w latach 1823–1999. Do 1936 roku nosiła nazwę „Ferdynand”. Na jej terenie obecnie znajdują się siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego.

Які там роки діяльності?
1823-1999… з одна тисяча вісімсот двадцять третій…
Яке місто екологічно чисте порекомендуєте для інвестицій із власного досвіду?
Наприклад, на відставні в 1000 км від того міста, де я зараз живу, немає ні шахт, ні металургійних заводів, і на відстані в 400 км немає залізниць.
І то люди говорять, що все погано.
То де ж воно, місто щастя? Як в тому кіно: “Хочешь большой, но чистой любви?»
Рейкьявик?
Там точно без диму? Може Аделаіла в Австраліі?
Може Wellington в Новій Зеландіі?
akurt
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