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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Пон 04 гру, 2023 21:57
Ну і добре.
Ви висловлюєте свою думку, я свою.
Але свою я підкріпив даними з польських джерел.
Шахт в Катовицях вже немає майже 50 років.
На сьогодні це більше як історія, спогади, тема про згадки та експозиції музеїв.
Ferdinandgrube) – kopalnia znajdująca się w centrum Katowic, w dzielnicy Bogucice, działająca w latach 1823–1999. Do 1936 roku nosiła nazwę „Ferdynand”. Na jej terenie obecnie znajdują się siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Які там роки діяльності?
1823-1999… з одна тисяча вісімсот двадцять третій…
Яке місто екологічно чисте порекомендуєте для інвестицій із власного досвіду?
Наприклад, на відставні в 1000 км від того міста, де я зараз живу, немає ні шахт, ні металургійних заводів, і на відстані в 400 км немає залізниць.
І то люди говорять, що все погано.
То де ж воно, місто щастя? Як в тому кіно: “Хочешь большой, но чистой любви?»
Рейкьявик?
Там точно без диму? Може Аделаіла в Австраліі?
Може Wellington в Новій Зеландіі?
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akurt
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Додано: Вів 05 гру, 2023 00:38
akurt написав:
То де ж воно, місто щастя?
Гарне питання, де є робота - дорого і поганий клімат, де море і тепло але нема роботи і дешево. Де хороший клімат і дешево - корупція і війна.
Цікаво, чи є країна де дешево, розвинуто, гарний клімат, море, не іслам, немає війни - і ще є оплачувана робота? Іспанія?
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BIGor
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:58
akurt написав:
Ви маєте право на таку думку.
Є невелике зауваження: якщо би ця родина з України не влаштувалася б на роботу, та не отримала Вид прожиття в Канаді, та не отримала б згоду банку на іпотечний кредит - то вірно розуміти, що ви надали б їм житло?
На іншій гілці два тижня підряд пропонували повернутися в 1963 рік та почекати ордер на квартиру на протязі 18-23 років,
А ці дійсно збоченці: взяли і купили собі будинок, без профспілкового комітету та рішення Житлово-побутової комісії профкому.
Дійсно, роблять люди помилку: могли ж жити в сімейному гуртожитку або в «малосімейці».
P.S. Не встиг написати текст вище - вискочила реклама. Точно люди збоченці: навіщо таке будувати, можна жити ж у бараку…
Цитата:
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Додано: Вів 05 гру, 2023 09:59
BIGor написав: akurt написав:
То де ж воно, місто щастя?
Гарне питання, де є робота - дорого і поганий клімат, де море і тепло але нема роботи і дешево. Де хороший клімат і дешево - корупція і війна.
Цікаво, чи є країна де дешево, розвинуто, гарний клімат, море, не іслам, немає війни - і ще є оплачувана робота? Іспанія?
В Іспанії 1500 євро зарплатня за щастя)
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