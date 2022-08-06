Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Ну і добре. Ви висловлюєте свою думку, я свою. Але свою я підкріпив даними з польських джерел. Шахт в Катовицях вже немає майже 50 років. На сьогодні це більше як історія, спогади, тема про згадки та експозиції музеїв. Ferdinandgrube) – kopalnia znajdująca się w centrum Katowic, w dzielnicy Bogucice, działająca w latach 1823–1999. Do 1936 roku nosiła nazwę „Ferdynand”. Na jej terenie obecnie znajdują się siedziby Narodowej Orkiestry Symfonicznej Polskiego Radia, Muzeum Śląskiego oraz Międzynarodowego Centrum Kongresowego.
Які там роки діяльності? 1823-1999… з одна тисяча вісімсот двадцять третій… Яке місто екологічно чисте порекомендуєте для інвестицій із власного досвіду? Наприклад, на відставні в 1000 км від того міста, де я зараз живу, немає ні шахт, ні металургійних заводів, і на відстані в 400 км немає залізниць. І то люди говорять, що все погано. То де ж воно, місто щастя? Як в тому кіно: “Хочешь большой, но чистой любви?» Рейкьявик? Там точно без диму? Може Аделаіла в Австраліі? Може Wellington в Новій Зеландіі?
Гарне питання, де є робота - дорого і поганий клімат, де море і тепло але нема роботи і дешево. Де хороший клімат і дешево - корупція і війна. Цікаво, чи є країна де дешево, розвинуто, гарний клімат, море, не іслам, немає війни - і ще є оплачувана робота? Іспанія?
akurt написав:Ви маєте право на таку думку. Є невелике зауваження: якщо би ця родина з України не влаштувалася б на роботу, та не отримала Вид прожиття в Канаді, та не отримала б згоду банку на іпотечний кредит - то вірно розуміти, що ви надали б їм житло? На іншій гілці два тижня підряд пропонували повернутися в 1963 рік та почекати ордер на квартиру на протязі 18-23 років, А ці дійсно збоченці: взяли і купили собі будинок, без профспілкового комітету та рішення Житлово-побутової комісії профкому. Дійсно, роблять люди помилку: могли ж жити в сімейному гуртожитку або в «малосімейці».
P.S. Не встиг написати текст вище - вискочила реклама. Точно люди збоченці: навіщо таке будувати, можна жити ж у бараку… Цитата: Продается отдельно стоящая вилла в Дёшемеалты : WhatsApp / Telegram +905308491885 📍Подходит для гражданства 📍 •5+1 •530 m2 •500 m2 земельный участок •4 ванные комнаты •Подогрев пола •Система < Умный дом > •Бассейн •Видеонаблюдение 24/7
500 метрів будинок - ви смієтесь?) і ділянка в 5 соток)
Гарне питання, де є робота - дорого і поганий клімат, де море і тепло але нема роботи і дешево. Де хороший клімат і дешево - корупція і війна. Цікаво, чи є країна де дешево, розвинуто, гарний клімат, море, не іслам, немає війни - і ще є оплачувана робота? Іспанія?
cherchiltank написав:500 метрів будинок - ви смієтесь?) і ділянка в 5 соток)
Ви щось сплутали - це не я сміюсь - я ж написав: ЦИТУЮ. Люди виставляють на продаж будинки в 500 кв. м - є такі будинки для людей, які не хочуть жити в малосімейках або бараках. З наших українців знаю, хто таке орендує: - родина багатіїв - чоловік+жінка+дитина (до 1 року) + няня дитини. Чоловік весь час на другому поверсі - не хоче щоби йому заважали колотити бабулєти зайві звуки. - родина ІТ-ників - троє дітей - там чоловіку потрібним є окремий кабінет. Я в такій віллі пару раз був - досить цікаво: з підземного паркінгу на поверхи вілли ходить власний ліфт. Ну і окремий власний плавальний басейн.
Щодо вашого питання про точку входу в нерухомість Анталії - ще НЕ на часі, але тенденція цікава: сьогодні з"явилася в Фейсбук пропозиція квартири 2+1 за 93 000 доларів. Я по фото ще не визначив де саме це - щось наче знайоме, мікрорайон хороший. Давно таких цін не було... Гадаю мінімум у синусоїди слід чекати у лютому-березні: - з 01.01.24 вступає в силу новий закон про короткострокову (подобову) оренду - ще не всі прочитали які там підземні камені - гадаю масово будуть виставляти на продаж квартири, "заточені" під короткострокових (на тиждень-два) орендарів; - ну і все більше людей вже знають, що якщо кадастрова вартість квартири в момент купівлі менша за 200 000 доларів - то ВНП не отримаєш. Тому привабливість інвестицій в Туреччину росіян катастрофічно падає та падає. Крім того, скаржаться, що переліт з московського болота на Анталію продовжується більше 5 годин - летять через Казахстан, який наче теж не люблять...
Якщо ви ще не дивилися репортаж про купівлю нашою людиною приватного будинку в Канаді - подивіться.
Саме головне - крім екскурсії по будинку - сказано на 23-ій хвилині: українцям МОЖНА КУПУВАТИ НЕРУХОМІСТЬ В КАНАДІ - незважаючи на заборону купівлі нерухомості іноземцями з 01.01.23 року. А українцям - можна - в той числі в кредит! Тут ще важливо - двоповерховий будинок купив звичайний й представник робочого класу - укладальщик кахлів. Не "народний" депутат, не прокурор, не суддя, не казнокрад. На 27:40 - що треба для того, щоби вам узгодили видачу кредита на купівлю будинка. На 32:00 цікаво: все ЛЕГКО! Май офіційну роботу + кілька тисяч доларів на перший внесок - купуй власну оселю!
Про гроші - розповідь в іншому відео, - на 03:00 - про шалений попит на нерухомість; про те, що в умовах шаленого попиту перевагу отримує той, хто може сплатити всю суму а не брати в кредит; - на 04:00 ціна 2-оповерхового будинка 280 000 канадських доларів - це близько 215 000 доларів США. Порівняйте, що коштує ці гроші у Вас поруч. Що коштує ваша нерухомість і чи вона дорівнює 2-о поверховому будинку із 5-ма спальнями так ділянкою землі. - на 04:30 про перший внесок - мінімум 5% або 5% від 280000=14 000 CAD=10 000$ (!!!!). Вражає? - на 06:05 - відсоткова ставка за кредитом - 5,44% (!!!!!!!!!!!!!!). Цікаво про фіксовану або нефіксовану ставку. - на 08:56 - що буде в разі бажання продати такий будинок; - на 10:50 - про землю, податки на землю; 202 долари в місяць (!). Страхування будинка з майном - 180 доларів канадських в місяць. Страхування кредиту - якщо буде форс-мажор - Є (включено в суму сплати за кредитом) Всього витрат по кредиту: 1772 долара+180+202 CAD=2154 CAD. Всі витрати на проживання з комунальними витратами в Канаді у власному будинку: 2 500 CAD (1950 USD). Цікаво, що ці гроші людина заробляє приблизно за 2500/20=125 годин роботи на місяць. Або 125/8=16 робочих днів.
Додаткові виплати: технічна експертиза (1 раз). Витрати на рієлтора - НУЛЬ (знайомі). Але взагалі рієлторам платить ПРОДАВЕЦЬ (!!!!). На 20:00 - цікава схема "подвійного кредиту" - виплата за рахунок орендаря. Ну і там же: про пенсію канадця: при виході на пенсію має 2-3 приватних будинка - ось вам і пенсія...