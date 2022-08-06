Додано: Вів 05 гру, 2023 11:24

cherchiltank написав: 500 метрів будинок - ви смієтесь?) і ділянка в 5 соток) 500 метрів будинок - ви смієтесь?) і ділянка в 5 соток)

Давно таких цін не було...

Ви щось сплутали - це не я сміюсь - я ж написав: ЦИТУЮ.Люди виставляють на продаж будинки в 500 кв. м - є такі будинки для людей, які не хочуть жити в малосімейках або бараках.З наших українців знаю, хто таке орендує:- родина багатіїв - чоловік+жінка+дитина (до 1 року) + няня дитини. Чоловік весь час на другому поверсі - не хоче щоби йому заважали колотити бабулєти зайві звуки.- родина ІТ-ників - троє дітей - там чоловіку потрібним є окремий кабінет.Я в такій віллі пару раз був - досить цікаво: з підземного паркінгу на поверхи вілли ходить власний ліфт. Ну і окремий власний плавальний басейн.Щодо вашого питання про точку входу в нерухомість Анталії - ще НЕ на часі, але тенденція цікава: сьогодні з"явилася в Фейсбук пропозиція квартири 2+1 за 93 000 доларів.Я по фото ще не визначив де саме це - щось наче знайоме, мікрорайон хороший.Гадаю мінімум у синусоїди слід чекати у лютому-березні:- з 01.01.24 вступає в силу новий закон про короткострокову (подобову) оренду - ще не всі прочитали які там підземні камені - гадаю масово будуть виставляти на продаж квартири, "заточені" під короткострокових (на тиждень-два) орендарів;- ну і все більше людей вже знають, що якщо кадастрова вартість квартири в момент купівлі менша за 200 000 доларів - то ВНП не отримаєш. Тому привабливість інвестицій в Туреччину росіян катастрофічно падає та падає. Крім того, скаржаться, що переліт з московського болота на Анталію продовжується більше 5 годин - летять через Казахстан, який наче теж не люблять...