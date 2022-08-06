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Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно. Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.
Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно. Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.
Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно. Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.
Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.
BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.
Пригадую собі із якою РАДІСТЮ, минулої зими, вилітав із гнітючого да депресійного Кракова, в літо на Червоному морі . Я ще можу зрозуміти тих хто купував раніше (по дешевих цінах) нерухомість в Польщі, як інвестицію. Але для власного проживання - це повний треш, бо ТЕПЛИЙ клімат надзвичайно важливо.
P.S. "Сонячне світло та щастя, безсумнівно, пов'язані. Дослідники давно говорять про «сезонне загострення психіатричних симптомів»: коли погода стає холоднішою та сірішою, настрій людини значно погіршується".