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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 812813814815
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 04:21

  BIGor написав:ПС програма звертається

Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:41

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:ПС програма звертається

Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.

Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:02

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:ПС програма звертається

Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.

Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.
gonchik74
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:46

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.

Соціаліст Моравецький якому лишився тиждень на посаді хоче проштовхнути продовження програми 2% на 2024 рік.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-p ... 56324.html
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:55

Клімат.. Клімат і ще раз клімат)

Пригадую собі із якою РАДІСТЮ, минулої зими, вилітав із гнітючого да депресійного Кракова, в
літо на Червоному морі . Я ще можу зрозуміти тих хто купував раніше (по дешевих цінах) нерухомість в Польщі, як інвестицію. Але для власного проживання - це повний треш, бо ТЕПЛИЙ клімат надзвичайно важливо.

P.S. "Сонячне світло та щастя, безсумнівно, пов'язані. Дослідники давно говорять про «сезонне загострення психіатричних симптомів»: коли погода стає холоднішою та сірішою, настрій людини значно погіршується".
roberto dark
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