RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Персональні Фінанси
/
Ринок нерухомості
/
Інвестуємо в
нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 04:21

  BIGor написав:ПС програма звертається

Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.
Gastarbaiter
 
Повідомлень: 2910
З нами з: 26.02.18
Подякував: 653 раз.
Подякували: 497 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 09:41

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:ПС програма звертається

Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.

Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8418
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:02

  BIGor написав:
  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:ПС програма звертається

Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.

Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.
gonchik74
Аватар користувача
 
Повідомлень: 512
З нами з: 28.01.15
Подякував: 14 раз.
Подякували: 75 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:46

  gonchik74 написав:
  BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.

Соціаліст Моравецький якому лишився тиждень на посаді хоче проштовхнути продовження програми 2% на 2024 рік.
https://www.bankier.pl/wiadomosc/Rzad-p ... 56324.html
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8418
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 10:55

Клімат.. Клімат і ще раз клімат)

Пригадую собі із якою РАДІСТЮ, минулої зими, вилітав із гнітючого да депресійного Кракова, в
літо на Червоному морі . Я ще можу зрозуміти тих хто купував раніше (по дешевих цінах) нерухомість в Польщі, як інвестицію. Але для власного проживання - це повний треш, бо ТЕПЛИЙ клімат надзвичайно важливо.

P.S. "Сонячне світло та щастя, безсумнівно, пов'язані. Дослідники давно говорять про «сезонне загострення психіатричних симптомів»: коли погода стає холоднішою та сірішою, настрій людини значно погіршується".
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:31

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:бо ТЕПЛИЙ клімат надзвичайно важливо.

Радиш жити в Ерітреї? Там не депресивно і є Червоне море, теплий клімат. Вже переселяєшся?
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8418
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:31

  akurt написав:Нерухомість в Канаді
(фінансовий бік справи)

А как тебе такое, Маск? (с)
Для того, чтобы накопить на первоначальный взнос, в некоторых канадских городах по-прежнему требуется около 25 лет… а то и больше.
MPPI измеряется как ежемесячный платеж по ипотеке на дом по медианной цене при условии 25-летнего амортизационного периода и пятилетнего срока. Этот показатель представлен в процентах от медианного дохода семьи, данные по которому получены из Статистического управления Канады.
Среди домов, которые включают в себя отдельно стоящие и двухквартирные дома, в 1 квартале 2023 года наблюдалось наибольшее повышение доступности жилья: MPPI снизился на пять процентов до 84,7%.
Несмотря на снижение, медианная цена на недвижимость без отделки в GTA остается одной из самых высоких в Канаде и составляет $1,163,670.
Исходя из расчетов Национального банка, что семья выделяет 32% своего дохода до уплаты налогов на выплаты по ипотеке, для приобретения такого жилья необходим годовой доход в размере $236 221. Согласно данным Торонто, средний годовой доход в регионе составляет $97,000.
Тем, кто получает зарплату, соответствующую данному критерию, придется откладывать 10% своего дохода в течение 304 месяцев, или 25,3 лет, чтобы позволить себе первоначальный взнос.
Этот показатель затмевает Ванкувер, где будущие домовладельцы должны копить 454 месяца (37,8 лет), чтобы позволить себе первоначальный взнос, а также зарабатывать $322 245 в год.
Richi
 
Повідомлень: 1738
З нами з: 25.09.08
Подякував: 887 раз.
Подякували: 866 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43

  BIGor написав:
  roberto dark написав:бо ТЕПЛИЙ клімат надзвичайно важливо.

Радиш жити в Ерітреї? Там не депресивно і є Червоне море, теплий клімат. Вже переселяєшся?

Бажання оправдати свій помилковий вибір, маніпуляцією найгіршим із аргументів?

Для місцевого поляка - ти нічим НЕ КРАЩИЙ від ерітрийця (зарубай собі на носі).
roberto dark
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1149
З нами з: 04.06.19
Подякував: 239 раз.
Подякували: 265 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:44

Це все - теорії, пане Richi.

1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.
2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.
3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).
4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.
5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.

Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 гру, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
akurt
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8804
З нами з: 12.02.09
Подякував: 3403 раз.
Подякували: 1191 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:50

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  roberto dark написав:Бажання оправдати свій помилковий вибір

Це ти собако про КРЖН? Чи Ірпінь?
І який помилковий вибір дебіле? Я живу де в мене є оплачувана робота. Де є така умова - там мені краще.
BIGor
Аватар користувача
 
Повідомлень: 8418
З нами з: 19.09.10
Подякував: 1276 раз.
Подякували: 1690 раз.
 
Профіль
1
  #<1 ... 813814815816>
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 12 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Для тих хто знімає та здає житлову нерухомість у Києві 1 ... 2433, 2434, 2435
rjkz » П'ят 16 сер, 2013 19:52
24348 16354655
Переглянути останнє повідомлення
Сер 06 гру, 2023 12:20
kingkongovets
Купуємо для здачі в ОРЕНДУ Львівську Нерухомість! 1 ... 988, 989, 990
Долярчик » Сер 17 січ, 2018 13:21
9898 6177027
Переглянути останнє повідомлення
П'ят 01 гру, 2023 13:02
roberto dark
Ціни на нерухомість Одеси. Які перспективи?
elvirakirilenko90 » Суб 06 сер, 2022 14:52
6 374850
Переглянути останнє повідомлення
Сер 10 сер, 2022 14:45
Bolt

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.