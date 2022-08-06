Можливо й досиплять грошей. Сума не така вже й велика, а рубати соціальну ініціативу попередньої влади та давати їй чудовий привід для критики новообраної було б нерозумно.
Зараз намагаюся застрибнути в останній вагон цього року.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 04:21
Додано: Сер 06 гру, 2023 09:41
Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:02
А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%))) На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:46
Соціаліст Моравецький якому лишився тиждень на посаді хоче проштовхнути продовження програми 2% на 2024 рік.
Додано: Сер 06 гру, 2023 10:55
Клімат.. Клімат і ще раз клімат)
Пригадую собі із якою РАДІСТЮ, минулої зими, вилітав із гнітючого да депресійного Кракова, в
літо на Червоному морі . Я ще можу зрозуміти тих хто купував раніше (по дешевих цінах) нерухомість в Польщі, як інвестицію. Але для власного проживання - це повний треш, бо ТЕПЛИЙ клімат надзвичайно важливо.
P.S. "Сонячне світло та щастя, безсумнівно, пов'язані. Дослідники давно говорять про «сезонне загострення психіатричних симптомів»: коли погода стає холоднішою та сірішою, настрій людини значно погіршується".
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:31
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:31
А как тебе такое, Маск? (с)
Для того, чтобы накопить на первоначальный взнос, в некоторых канадских городах по-прежнему требуется около 25 лет… а то и больше.
MPPI измеряется как ежемесячный платеж по ипотеке на дом по медианной цене при условии 25-летнего амортизационного периода и пятилетнего срока. Этот показатель представлен в процентах от медианного дохода семьи, данные по которому получены из Статистического управления Канады.
Среди домов, которые включают в себя отдельно стоящие и двухквартирные дома, в 1 квартале 2023 года наблюдалось наибольшее повышение доступности жилья: MPPI снизился на пять процентов до 84,7%.
Несмотря на снижение, медианная цена на недвижимость без отделки в GTA остается одной из самых высоких в Канаде и составляет $1,163,670.
Исходя из расчетов Национального банка, что семья выделяет 32% своего дохода до уплаты налогов на выплаты по ипотеке, для приобретения такого жилья необходим годовой доход в размере $236 221. Согласно данным Торонто, средний годовой доход в регионе составляет $97,000.
Тем, кто получает зарплату, соответствующую данному критерию, придется откладывать 10% своего дохода в течение 304 месяцев, или 25,3 лет, чтобы позволить себе первоначальный взнос.
Этот показатель затмевает Ванкувер, где будущие домовладельцы должны копить 454 месяца (37,8 лет), чтобы позволить себе первоначальный взнос, а также зарабатывать $322 245 в год.
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:43
Бажання оправдати свій помилковий вибір, маніпуляцією найгіршим із аргументів?
Для місцевого поляка - ти нічим НЕ КРАЩИЙ від ерітрийця (зарубай собі на носі).
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:44
Це все - теорії, пане Richi.
1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.
2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.
3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).
4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.
5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.
Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 гру, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:50
Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном
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