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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 813814815816
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:56

Таки дослідники були стовідсотково праві, відносно сезонного загострення психіатричних хвороб)))
Востаннє редагувалось roberto dark в Сер 06 гру, 2023 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:01

roberto dark цікаво як заливається жовчью стара єврейська собака.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:03

  BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

Цей комунізм розпочався ще після 2008 року, коли держава почала захищати іпотечників. Тому ціни на нерухомість не знизилися ні при ковіді, коли люди втрачали роботу і туризм лежав, ні потім, коли відсотки зросли з 3.5 до 8.5. Те, що у новобудовах вигрібають квартири по 1-1.2 млн., які ще 3-4 роки тому коштували десь по 600-700 тис., важко пояснити пільговими кредитами, у яких ліміт ціни до 800 тис. і які видано, можливо, на 10-15% усіх угод цього року.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:06

  gonchik74 написав:На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.

Ще біГОРЕчикам не встигли лопати роздати)))
roberto dark
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:10

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

Цей комунізм розпочався ще після 2008 року, коли держава почала захищати іпотечників. Тому ціни на нерухомість не знизилися ні при ковіді, коли люди втрачали роботу і туризм лежав, ні потім, коли відсотки зросли з 3.5 до 8.5. Те, що у новобудовах вигрібають квартири по 1-1.2 млн., які ще 3-4 роки тому коштували десь по 600-700 тис., важко пояснити пільговими кредитами, у яких ліміт ціни до 800 тис. і які видано, можливо, на 10-15% усіх угод цього року.

Якраз квартири по 1-1.2 млн. і не вигрібають. Деякі забудовники кожні 2 тижня спамлять знижками на тіж самі списки квартир. Дороге - стоїть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:15

  gonchik74 написав:А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%)))

А як по зарплатам у Іспанії? Здається, Краків і у цьому їх вже наздогнав. Тому не дивно, що ціни на нерухомість співставні. Через 10-15 років Польща вже буде дихати у потилицю Німеччині та Франції.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:18

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%)))

А як по зарплатам у Іспанії? Здається, Краків і у цьому їх вже наздогнав. Тому не дивно, що ціни на нерухомість співставні. Через 10-15 років Польща вже буде дихати у потилицю Німеччині та Франції.

Ну вже квартири по цінам майже наздогнали. В Берліні наприклад є квартири по 5-6 кує метр. Як і в Кракові.
Ціни в Кракові виросли - бо дуже мало будують при такому шаленому попиті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:20

  BIGor написав:Якраз квартири по 1-1.2 млн. і не вигрібають. Деякі забудовники кожні 2 тижня спамлять знижками на тіж самі списки квартир. Дороге - стоїть.

Я дивлюся 4-кімнатні від 70 квадратів. Те, що, здавалося, повинно бути більш-менш доступним по ціні, вже коштує більше 1 млн. і з 10 квартир у будинку вільних залишилося 1-2 (умовно).
Gastarbaiter
 
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