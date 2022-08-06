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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 11:56
Таки дослідники були стовідсотково праві, відносно сезонного загострення психіатричних хвороб)))
Востаннє редагувалось roberto dark
в Сер 06 гру, 2023 12:11, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:01
roberto dark цікаво як заливається жовчью стара єврейська собака.
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BIGor
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:03
BIGor написав:
Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
Цей комунізм розпочався ще після 2008 року, коли держава почала захищати іпотечників. Тому ціни на нерухомість не знизилися ні при ковіді, коли люди втрачали роботу і туризм лежав, ні потім, коли відсотки зросли з 3.5 до 8.5. Те, що у новобудовах вигрібають квартири по 1-1.2 млн., які ще 3-4 роки тому коштували десь по 600-700 тис., важко пояснити пільговими кредитами, у яких ліміт ціни до 800 тис. і які видано, можливо, на 10-15% усіх угод цього року.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:06
gonchik74 написав:
На моїй краківській троєщині є вулиці, які ні за ким не закріплені. Не якісь провулки/закутки на три хати, а цілком немалі, з пішоходними переходами, лежачими поліцейськими і чотириповерхівками обабіч. Їх ніхто навіть не збирався чистити від снігу.
Ще біГОРЕчикам не встигли лопати роздати)))
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:10
Gastarbaiter написав: BIGor написав:
Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.
Цей комунізм розпочався ще після 2008 року, коли держава почала захищати іпотечників. Тому ціни на нерухомість не знизилися ні при ковіді, коли люди втрачали роботу і туризм лежав, ні потім, коли відсотки зросли з 3.5 до 8.5. Те, що у новобудовах вигрібають квартири по 1-1.2 млн., які ще 3-4 роки тому коштували десь по 600-700 тис., важко пояснити пільговими кредитами
, у яких ліміт ціни до 800 тис. і які видано, можливо, на 10-15% усіх угод цього року.
Якраз квартири по 1-1.2 млн. і не вигрібають. Деякі забудовники кожні 2 тижня спамлять знижками на тіж самі списки квартир. Дороге - стоїть.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:15
gonchik74 написав:
А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%)))
А як по зарплатам у Іспанії? Здається, Краків і у цьому їх вже наздогнав. Тому не дивно, що ціни на нерухомість співставні. Через 10-15 років Польща вже буде дихати у потилицю Німеччині та Франції.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:18
Gastarbaiter написав: gonchik74 написав:
А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%)))
А як по зарплатам у Іспанії? Здається, Краків і у цьому їх вже наздогнав. Тому не дивно, що ціни на нерухомість співставні. Через 10-15 років Польща вже буде дихати у потилицю Німеччині та Франції.
Ну вже квартири по цінам майже наздогнали. В Берліні наприклад є квартири по 5-6 кує метр. Як і в Кракові.
Ціни в Кракові виросли - бо дуже мало будують при такому шаленому попиті.
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Додано: Сер 06 гру, 2023 12:20
BIGor написав:
Якраз квартири по 1-1.2 млн. і не вигрібають. Деякі забудовники кожні 2 тижня спамлять знижками на тіж самі списки квартир. Дороге - стоїть.
Я дивлюся 4-кімнатні від 70 квадратів. Те, що, здавалося, повинно бути більш-менш доступним по ціні, вже коштує більше 1 млн. і з 10 квартир у будинку вільних залишилося 1-2 (умовно).
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