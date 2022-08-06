Додано: Сер 06 гру, 2023 11:44

Це все - теорії, пане Richi.



1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.

2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.

3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).

4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.

5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.



Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.