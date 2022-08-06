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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 814815816817>
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 11:44

Це все - теорії, пане Richi.

1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.
2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.
3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).
4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.
5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.

Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 гру, 2023 12:04, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:03

  BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

Цей комунізм розпочався ще після 2008 року, коли держава почала захищати іпотечників. Тому ціни на нерухомість не знизилися ні при ковіді, коли люди втрачали роботу і туризм лежав, ні потім, коли відсотки зросли з 3.5 до 8.5. Те, що у новобудовах вигрібають квартири по 1-1.2 млн., які ще 3-4 роки тому коштували десь по 600-700 тис., важко пояснити пільговими кредитами, у яких ліміт ціни до 800 тис. і які видано, можливо, на 10-15% усіх угод цього року.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:10

  Gastarbaiter написав:
  BIGor написав:Дофінансування вже склало 11 млрд. зл. Це майже 3 млрд. долл. І я так розумію кожного року державі треба доплачувати. З того що бачу що кажуть місцеві - "соціальна ініціатива" дала можливість купити 35 000 тис. полякам житло, іншим 35 млн. дала зростання цін. Тобто комусь гарну квартиру з виплатою 1500 зл. А комусь виплату вже не 5000 зл, а 8000 зл. К - комунізм.

Цей комунізм розпочався ще після 2008 року, коли держава почала захищати іпотечників. Тому ціни на нерухомість не знизилися ні при ковіді, коли люди втрачали роботу і туризм лежав, ні потім, коли відсотки зросли з 3.5 до 8.5. Те, що у новобудовах вигрібають квартири по 1-1.2 млн., які ще 3-4 роки тому коштували десь по 600-700 тис., важко пояснити пільговими кредитами, у яких ліміт ціни до 800 тис. і які видано, можливо, на 10-15% усіх угод цього року.

Якраз квартири по 1-1.2 млн. і не вигрібають. Деякі забудовники кожні 2 тижня спамлять знижками на тіж самі списки квартир. Дороге - стоїть.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:15

  gonchik74 написав:А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%)))

А як по зарплатам у Іспанії? Здається, Краків і у цьому їх вже наздогнав. Тому не дивно, що ціни на нерухомість співставні. Через 10-15 років Польща вже буде дихати у потилицю Німеччині та Франції.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:18

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:А ще дофіга поляків та інших гончиків/бігорів почали дивитись в бік усіляких там іспаній))) Бо Краків по ціні вже доганяє умовну Валенсію, якщо не обігнав.Дякуємо 2%)))

А як по зарплатам у Іспанії? Здається, Краків і у цьому їх вже наздогнав. Тому не дивно, що ціни на нерухомість співставні. Через 10-15 років Польща вже буде дихати у потилицю Німеччині та Франції.

Ну вже квартири по цінам майже наздогнали. В Берліні наприклад є квартири по 5-6 кує метр. Як і в Кракові.
Ціни в Кракові виросли - бо дуже мало будують при такому шаленому попиті.
BIGor
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 12:20

  BIGor написав:Якраз квартири по 1-1.2 млн. і не вигрібають. Деякі забудовники кожні 2 тижня спамлять знижками на тіж самі списки квартир. Дороге - стоїть.

Я дивлюся 4-кімнатні від 70 квадратів. Те, що, здавалося, повинно бути більш-менш доступним по ціні, вже коштує більше 1 млн. і з 10 квартир у будинку вільних залишилося 1-2 (умовно).
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:06

  akurt написав:Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.

Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).
Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!
Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.
1) Оплата только чеком.
2) Оплата за год вперёд.
35000 вынь и отдай со старта.
Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.
Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.
При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.
Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.
P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ...
Востаннє редагувалось Richi в Сер 06 гру, 2023 13:18, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:09

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

  Gastarbaiter написав:Я дивлюся 4-кімнатні від 70 квадратів. Те, що, здавалося, повинно бути більш-менш доступним по ціні, вже коштує більше 1 млн. і з 10 квартир у будинку вільних залишилося 1-2 (умовно).

Що там у вас за планування такі, 70м це норм на 2 кімнатну квартиру, максимум 3 кімнатну
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:41

  Faceless написав:Що там у вас за планування такі, 70м це норм на 2 кімнатну квартиру, максимум 3 кімнатну

Таке враження, що ви народилися у палаці і ніколи не бачили, як люди живуть у хрущах по 46м. Де ці 2-к по 70м норм? У модних київських МОПах? Якщо є гроші, то можна і 100 квадратів взяти. Є варіанти на різні гаманці. Мені потрібно мінімум 4 кімнати і у мене є на це сума Х. Новобуди з великими кімнатами за 1.2-1.5 млн. злотих не тягну, жити усією родиною у одній великій кімнаті теж не маю бажання.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 13:56

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Що там у вас за планування такі, 70м це норм на 2 кімнатну квартиру, максимум 3 кімнатну

Таке враження, що ви народилися у палаці і ніколи не бачили, як люди живуть у хрущах по 46м. Де ці 2-к по 70м норм? У модних київських МОПах? Якщо є гроші, то можна і 100 квадратів взяти. Є варіанти на різні гаманці. Мені потрібно мінімум 4 кімнати і у мене є на це сума Х. Новобуди з великими кімнатами за 1.2-1.5 млн. злотих не тягну, жити усією родиною у одній великій кімнаті теж не маю бажання.
Я якраз жив в дитинстві в 3к 55м. І з того зробив висновок, що такі планування -це зло. І вочевидь не тільки я, бо й зараз в Україні нове будують з більшими площами, більшими кімнатами, кухнями, санвузлами (часто більше одного), гардеробними, балконами і іншими лоджіями.
Ні, мова зовсім не про "модні МОПи", це зараз вже стандарт так званого комфорт класу
Є звісно і невеликі квартири, але зазвичай це 1-2 кімнатні. Тому дуже дивує що ніби в розвиненій країні будують 4к такого невеликого метражу.
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