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Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 06 гру, 2023 14:03
70м на двушку это немодный комфорт минус класс по киевским меркам.
советские 4к постхрущи начинались с 72м.
Видимо в польске совсем с ржн для пересичного туго, раз такие недомерки клепают
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fox767676
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:15
Richi написав: akurt написав:
Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.
Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).
Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!
Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.
1) Оплата только чеком.
2) Оплата за год вперёд.
35000 вынь и отдай со старта.
Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.
Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.
При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.
Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.
P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ...
Да, я тоже как последнюю серию посмотрел, где он сказал, что возвращается, так и понял, что бабки у него закончились. Но с другой стороны, мне кажется если бы он насамом деле собирался емигрировать, то не пил бы кофе в старбаксе по 10 баксов(извините за каламбур) Такое впечатление, что ЛОМ засланый, чтобы ездить по мозгам мигрантам, чтобы возвращались в рашку.
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Bolt
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:16
akurt написав:
Це все - теорії, пане Richi.
1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.
2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.
3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).
4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.
5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.
Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.
смішно таке читати
В Канаді все плюс мінус доступне крім житла.
Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол…
Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово.
З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть.
Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті.
Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..
Макс можлива теоретична сума кредиту з річним доходом в 30 тис дол - Хз, мабудь 0. З таким доходом в банку не рахував.
Рахував з доходом 100 тис дол. Макс сума - 300 тис дол…. Але кому потрібен кредит під 7% річних… в кан доларах…. На нерухомість яка буде 100% дешевшати.
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Первый
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Додано: Сер 06 гру, 2023 14:45
Bolt написав: Richi написав: akurt написав:
Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.
Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).
Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!
Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.
1) Оплата только чеком.
2) Оплата за год вперёд.
35000 вынь и отдай со старта.
Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.
Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.
При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.
Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.
P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ...
Да, я тоже как последнюю серию посмотрел, где он сказал, что возвращается, так и понял, что бабки у него закончились. Но с другой стороны, мне кажется если бы он насамом деле собирался емигрировать, то не пил бы кофе в старбаксе по 10 баксов(извините за каламбур) Такое впечатление, что ЛОМ засланый, чтобы ездить по мозгам мигрантам, чтобы возвращались в рашку.
Вы никогда не задавались вопросом, почему одни блогеры популярны, а другие нахрен никому не нужны? Их основное отличие в том, что одни искренние (даже когда хрень морозят), а другие пытаются понравиться. Люди это чувствуют. И разве он кого-то хоть раз призывал к чему-то? Он просто рассказывал о своей жизни и делился чувствами. Видно было, как его накрывает депресняк и он пытается найти ответы в изучении психологии и просмотре других блогеров из США. Как он пытается встречаться с другими чтобы найти свою нишу (информация приходит через людей). Тот кто проходил через эти этапы - сразу поймёт, что это всё реально.
P.S. Не думаю, что деньги закончились. Человек выделил сумму, которой он готов рискнуть (скорее всего Хамер продал, который у него был) и попробовать новую жизнь + отмерил сразу дедлайн. Время подошло к финишу, деньги потрачены, а на горизонте даже намёка нет на то, что можно что-то построить и развивать. На родине у него вероятно остался какой-то бизнес, который давал доход, но в его отсутствие, вероятнее всего начало хериться (это частая ошибка многих, думать что будет работать и без них. Так работают только огромные корпорации, а малый и средний бизнес требует оперативного участия).
Он высказал мысль, которую я озвучивал здесь множества раз: Если тратить такие же ресурсы (своё время и деньги) которое он тратит там, то в итоге, дома он достигнем много большего. Да, возможно, через 7-8 лет он адаптируется и для него начнут открываться дополнительные возможности, но за эти 7-8 лет у себя на родине он сможет уже так далеко уйти и столько всего сделать, что непонятно какой результат будет на финише лучше. Только здесь уже всё на рельсах и надо только работать в знакомой среде, а там надо адаптироваться с непонятным результатом через 10 лет.
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Richi
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Додано: Сер 06 гру, 2023 15:32
Gastarbaiter написав: Faceless написав:
Що там у вас за планування такі, 70м це норм на 2 кімнатну квартиру, максимум 3 кімнатну
Таке враження, що ви народилися у палаці і ніколи не бачили, як люди живуть у хрущах по 46м. Де ці 2-к по 70м норм? У модних київських МОПах? Якщо є гроші, то можна і 100 квадратів взяти. Є варіанти на різні гаманці. Мені потрібно мінімум 4 кімнати і у мене є на це сума Х. Новобуди з великими кімнатами за 1.2-1.5 млн. злотих не тягну, жити усією родиною у одній великій кімнаті теж не маю бажання.
До речі, ми розглядаємо варіанти, якщо можна поділити кухню-гостинну (салон з аннексем) на кімнату і окрему кухню.
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BIGor
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