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на тему Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні

#<1 ... 814815816817 Додано: Сер 06 гру, 2023 14:03 70м на двушку это немодный комфорт минус класс по киевским меркам.

советские 4к постхрущи начинались с 72м.

Видимо в польске совсем с ржн для пересичного туго, раз такие недомерки клепают fox767676 Повідомлень: 985 З нами з: 13.06.20 Подякував: 282 раз. Подякували: 123 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 14:15 Richi написав: akurt написав: Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне. Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.

Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).

Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!

Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.

1) Оплата только чеком.

2) Оплата за год вперёд.

35000 вынь и отдай со старта.

Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.

Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.

При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.

Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.

P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ... Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.1) Оплата только чеком.2) Оплата за год вперёд.35000 вынь и отдай со старта.Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ...

Да, я тоже как последнюю серию посмотрел, где он сказал, что возвращается, так и понял, что бабки у него закончились. Но с другой стороны, мне кажется если бы он насамом деле собирался емигрировать, то не пил бы кофе в старбаксе по 10 баксов(извините за каламбур) Такое впечатление, что ЛОМ засланый, чтобы ездить по мозгам мигрантам, чтобы возвращались в рашку. Да, я тоже как последнюю серию посмотрел, где он сказал, что возвращается, так и понял, что бабки у него закончились. Но с другой стороны, мне кажется если бы он насамом деле собирался емигрировать, то не пил бы кофе в старбаксе по 10 баксов(извините за каламбур) Такое впечатление, что ЛОМ засланый, чтобы ездить по мозгам мигрантам, чтобы возвращались в рашку. Bolt Повідомлень: 2582 З нами з: 09.11.17 Подякував: 5 раз. Подякували: 191 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 14:16 akurt написав: Це все - теорії, пане Richi.



1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.

2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.

3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).

4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.

5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.



Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне. Це все - теорії, пане1. Я особисто мацав будинки в Калгарі в червні - орієнтиром цін було 250 000...450 000 канадських доларів.2. В тому відео вище наведено РЕАЛЬНІ розрахунки реальної української людини: перший внесок 14 000 CAD, це приблизно 10 000 американських доларів. Із спілкування з нашими людьми в Канаді знаю, що в місяць БЕЗ ВСЯКОЇ кваліфікації та дипломів отримує людина приблизно 3200 канадських доларів, тобто на перший внесок може назбирати за 5 місяців.3. Виплата в місяць в конкретному прикладі - 1800 CAD на місяць - іпотека. Люди, з якими спілкуюсь отримують 21 долар на годину - тобто заробляють на іпотеку за 1800/21=за 85 годин роботи за місяць (в теорії).4. Я знав і з інших джерел. що перший внесок на житло - 5%. Про це сказано і у відео.5. Звісно: у великих містах на кшталт Ванкувера ціни на нерухомість вищі.Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.

смішно таке читати

В Канаді все плюс мінус доступне крім житла.

Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол…

Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово.

З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть.

Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті.

Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..



Макс можлива теоретична сума кредиту з річним доходом в 30 тис дол - Хз, мабудь 0. З таким доходом в банку не рахував.

Рахував з доходом 100 тис дол. Макс сума - 300 тис дол…. Але кому потрібен кредит під 7% річних… в кан доларах…. На нерухомість яка буде 100% дешевшати. смішно таке читатиВ Канаді все плюс мінус доступне крім житла.Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол…Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово.З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть.Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті.Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..Макс можлива теоретична сума кредиту з річним доходом в 30 тис дол - Хз, мабудь 0. З таким доходом в банку не рахував.Рахував з доходом 100 тис дол. Макс сума - 300 тис дол…. Але кому потрібен кредит під 7% річних… в кан доларах…. На нерухомість яка буде 100% дешевшати. Первый Повідомлень: 16817 З нами з: 27.10.09 Подякував: 235 раз. Подякували: 2378 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 14:45 Bolt написав: Richi написав: akurt написав: Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне. Але в цілому - для нашої людини, яка ще й привезла з України у валізі десь 50...100к$ - все вкрай доступне.

Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).

Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!

Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.

1) Оплата только чеком.

2) Оплата за год вперёд.

35000 вынь и отдай со старта.

Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.

Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.

При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.

Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.

P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ... Давайте так - я не знаю что там в видео, но знаю реальных людей с которыми общаюсь более 10 лет. Реальный пример из США (страны похожие).Приехали - никому нахрен не нужны. Квартиру (дом) снять невозможно т.к. нет кредитной истории, счёта в банки и пр. хрени. Своими деньгами можете подтереться!Под поручительство хорошего знакомого, через знакомого, нашли дом.1) Оплата только чеком.2) Оплата за год вперёд.35000 вынь и отдай со старта.Дом пустой, только кухня. Всю мебель купи. Без машины даже до магазина не добраться. Купил машину, тоже с какими-то мутками на знакомого. Страховка дорогая.Хотите видео? Посмотрите канал Ньюйоркер, где парнишка- предприниматель, чуть ли не на лодке перебрался в США и как там пытался наладить свою жизнь в течении года.При этом - это не просто какой-то работяга 50 лет, а очень предприимчивый и активный молодой человек, который приехал с головой и деньгами. Год попыток устроить свою жизнь в США и решение уехать обратно. В последнем видео проскакивает цифра - 60 т. потрачено, при том, что он подрабатывал.Поэтому, 50-100 в чемодане в США и Канаде, когда приезжаешь на пустое место - это ни о чём. Это так чтобы пережить первый год, осмотреться и начать решать проблемы. Вот только когда приходит время решать проблемы, то у многих деньги (запасы) уже давно закончились.P.S. Вы прекратили пиарить Турцию и переключились на Канаду? Да в Турции и действительно всё хреново - народ валит массово. А как всё сказочно начиналось - море, воздух, цены ...

Да, я тоже как последнюю серию посмотрел, где он сказал, что возвращается, так и понял, что бабки у него закончились. Но с другой стороны, мне кажется если бы он насамом деле собирался емигрировать, то не пил бы кофе в старбаксе по 10 баксов(извините за каламбур) Такое впечатление, что ЛОМ засланый, чтобы ездить по мозгам мигрантам, чтобы возвращались в рашку. Да, я тоже как последнюю серию посмотрел, где он сказал, что возвращается, так и понял, что бабки у него закончились. Но с другой стороны, мне кажется если бы он насамом деле собирался емигрировать, то не пил бы кофе в старбаксе по 10 баксов(извините за каламбур) Такое впечатление, что ЛОМ засланый, чтобы ездить по мозгам мигрантам, чтобы возвращались в рашку.

Вы никогда не задавались вопросом, почему одни блогеры популярны, а другие нахрен никому не нужны? Их основное отличие в том, что одни искренние (даже когда хрень морозят), а другие пытаются понравиться. Люди это чувствуют. И разве он кого-то хоть раз призывал к чему-то? Он просто рассказывал о своей жизни и делился чувствами. Видно было, как его накрывает депресняк и он пытается найти ответы в изучении психологии и просмотре других блогеров из США. Как он пытается встречаться с другими чтобы найти свою нишу (информация приходит через людей). Тот кто проходил через эти этапы - сразу поймёт, что это всё реально.

P.S. Не думаю, что деньги закончились. Человек выделил сумму, которой он готов рискнуть (скорее всего Хамер продал, который у него был) и попробовать новую жизнь + отмерил сразу дедлайн. Время подошло к финишу, деньги потрачены, а на горизонте даже намёка нет на то, что можно что-то построить и развивать. На родине у него вероятно остался какой-то бизнес, который давал доход, но в его отсутствие, вероятнее всего начало хериться (это частая ошибка многих, думать что будет работать и без них. Так работают только огромные корпорации, а малый и средний бизнес требует оперативного участия).

Он высказал мысль, которую я озвучивал здесь множества раз: Если тратить такие же ресурсы (своё время и деньги) которое он тратит там, то в итоге, дома он достигнем много большего. Да, возможно, через 7-8 лет он адаптируется и для него начнут открываться дополнительные возможности, но за эти 7-8 лет у себя на родине он сможет уже так далеко уйти и столько всего сделать, что непонятно какой результат будет на финише лучше. Только здесь уже всё на рельсах и надо только работать в знакомой среде, а там надо адаптироваться с непонятным результатом через 10 лет. Вы никогда не задавались вопросом, почему одни блогеры популярны, а другие нахрен никому не нужны? Их основное отличие в том, что одни искренние (даже когда хрень морозят), а другие пытаются понравиться. Люди это чувствуют. И разве он кого-то хоть раз призывал к чему-то? Он просто рассказывал о своей жизни и делился чувствами. Видно было, как его накрывает депресняк и он пытается найти ответы в изучении психологии и просмотре других блогеров из США. Как он пытается встречаться с другими чтобы найти свою нишу (информация приходит через людей). Тот кто проходил через эти этапы - сразу поймёт, что это всё реально.P.S. Не думаю, что деньги закончились. Человек выделил сумму, которой он готов рискнуть (скорее всего Хамер продал, который у него был) и попробовать новую жизнь + отмерил сразу дедлайн. Время подошло к финишу, деньги потрачены, а на горизонте даже намёка нет на то, что можно что-то построить и развивать. На родине у него вероятно остался какой-то бизнес, который давал доход, но в его отсутствие, вероятнее всего начало хериться (это частая ошибка многих, думать что будет работать и без них. Так работают только огромные корпорации, а малый и средний бизнес требует оперативного участия).Он высказал мысль, которую я озвучивал здесь множества раз: Если тратить такие же ресурсы (своё время и деньги) которое он тратит там, то в итоге, дома он достигнем много большего. Да, возможно, через 7-8 лет он адаптируется и для него начнут открываться дополнительные возможности, но за эти 7-8 лет у себя на родине он сможет уже так далеко уйти и столько всего сделать, что непонятно какой результат будет на финише лучше. Только здесь уже всё на рельсах и надо только работать в знакомой среде, а там надо адаптироваться с непонятным результатом через 10 лет. Richi Повідомлень: 1740 З нами з: 25.09.08 Подякував: 887 раз. Подякували: 866 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Сер 06 гру, 2023 15:32 Gastarbaiter написав: Faceless написав: Що там у вас за планування такі, 70м це норм на 2 кімнатну квартиру, максимум 3 кімнатну Що там у вас за планування такі, 70м це норм на 2 кімнатну квартиру, максимум 3 кімнатну

Таке враження, що ви народилися у палаці і ніколи не бачили, як люди живуть у хрущах по 46м. Де ці 2-к по 70м норм? У модних київських МОПах? Якщо є гроші, то можна і 100 квадратів взяти. Є варіанти на різні гаманці. Мені потрібно мінімум 4 кімнати і у мене є на це сума Х. Новобуди з великими кімнатами за 1.2-1.5 млн. злотих не тягну, жити усією родиною у одній великій кімнаті теж не маю бажання. Таке враження, що ви народилися у палаці і ніколи не бачили, як люди живуть у хрущах по 46м. Де ці 2-к по 70м норм? У модних київських МОПах? Якщо є гроші, то можна і 100 квадратів взяти. Є варіанти на різні гаманці. Мені потрібно мінімум 4 кімнати і у мене є на це сума Х. Новобуди з великими кімнатами за 1.2-1.5 млн. злотих не тягну,

До речі, ми розглядаємо варіанти, якщо можна поділити кухню-гостинну (салон з аннексем) на кімнату і окрему кухню. До речі, ми розглядаємо варіанти, якщо можна поділити кухню-гостинну (салон з аннексем) на кімнату і окрему кухню. BIGor

Повідомлень: 8417 З нами з: 19.09.10 Подякував: 1276 раз. Подякували: 1690 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<1 ... 814815816817 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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