Купуємо нерухомість в Іспанії...
Щойно завершив спілкуватися з нашим хлопцем в Бельгії.
Гадаю, панам буде цікаво з приводу цін на нерухомість НЕ в Бельгії, а в Іспанії, де я перебував з 21 листопада по 29 листопада - ще тиждень тому сидів в рестораціях Мадрида... тиждень тому... як давно це було...
Діалог на мові оригіналу.
Він: - Одноклассник работает на мужа сестры, продал дом недавно в Украине, пытается купить в Испании….. и охреневает...
Я: - Ну, там наверное по 3000€ квадрат... Я вернулся из Испании неделю назад - слегка представляю...
Він: - Всё начинается от 300К евро...
Я: - Ну для "нашего" человека это все равно, что пакет с молотым кофе засунуть в карман плаща...
Вчера или позавчера такого как раз взяли, с пакетом типа из под кофе...