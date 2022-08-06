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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:34

Купуємо нерухомість в Іспанії...

Щойно завершив спілкуватися з нашим хлопцем в Бельгії.
Гадаю, панам буде цікаво з приводу цін на нерухомість НЕ в Бельгії, а в Іспанії, де я перебував з 21 листопада по 29 листопада - ще тиждень тому сидів в рестораціях Мадрида... тиждень тому... як давно це було...

Діалог на мові оригіналу.
Він: - Одноклассник работает на мужа сестры, продал дом недавно в Украине, пытается купить в Испании….. и охреневает...
Я: - Ну, там наверное по 3000€ квадрат... Я вернулся из Испании неделю назад - слегка представляю...
Він: - Всё начинается от 300К евро...
Я: - Ну для "нашего" человека это все равно, что пакет с молотым кофе засунуть в карман плаща...
Вчера или позавчера такого как раз взяли, с пакетом типа из под кофе...
akurt
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