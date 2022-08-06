Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щойно завершив спілкуватися з нашим хлопцем в Бельгії. Гадаю, панам буде цікаво з приводу цін на нерухомість НЕ в Бельгії, а в Іспанії, де я перебував з 21 листопада по 29 листопада - ще тиждень тому сидів в рестораціях Мадрида... тиждень тому... як давно це було...
Діалог на мові оригіналу. Він: - Одноклассник работает на мужа сестры, продал дом недавно в Украине, пытается купить в Испании….. и охреневает... Я: - Ну, там наверное по 3000€ квадрат... Я вернулся из Испании неделю назад - слегка представляю... Він: - Всё начинается от 300К евро... Я: - Ну для "нашего" человека это все равно, что пакет с молотым кофе засунуть в карман плаща... Вчера или позавчера такого как раз взяли, с пакетом типа из под кофе...
Faceless написав:Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.
Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.