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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 815816817818
Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 19:34

Купуємо нерухомість в Іспанії...

Щойно завершив спілкуватися з нашим хлопцем в Бельгії.
Гадаю, панам буде цікаво з приводу цін на нерухомість НЕ в Бельгії, а в Іспанії, де я перебував з 21 листопада по 29 листопада - ще тиждень тому сидів в рестораціях Мадрида... тиждень тому... як давно це було...

Діалог на мові оригіналу.
Він: - Одноклассник работает на мужа сестры, продал дом недавно в Украине, пытается купить в Испании….. и охреневает...
Я: - Ну, там наверное по 3000€ квадрат... Я вернулся из Испании неделю назад - слегка представляю...
Він: - Всё начинается от 300К евро...
Я: - Ну для "нашего" человека это все равно, что пакет с молотым кофе засунуть в карман плаща...
Вчера или позавчера такого как раз взяли, с пакетом типа из под кофе...
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:22

Інвестуємо в нерухомість закордоном

Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.

Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.

Ось, будь ласка. Усе як треба: 2 ванних, великі кімнати, локація. 2 лями злотих = 500 куо. Платіж за іпотекою 2,5 куо.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/4-pokoj ... we-ID4oeXN
І то 2 кімнати крихітні і без гардеробної
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:36

Щойно з Варшави від племінника (оренда):
- У нас 3 кімнати 55.

І після цього мені панове будуть писати, що в Канаді повний гаплик: аж за 5 місяців людина заробляє на перший внесок на 2-о поверховий будинок… з пʼятьма спальнями…
akurt
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 22:55

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Щойно з Варшави від племінника (оренда):
- У нас 3 кімнати 55.

І після цього мені панове будуть писати, що в Канаді повний гаплик: аж за 5 місяців людина заробляє на перший внесок на 2-о поверховий будинок… з пʼятьма спальнями…
Дивлячись, що рахувати під "заробляє" - просто сума заробітку за 5 міс? Чи може саме відкласти цю суму? А це якби дві великі різниці
Faceless
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:40

Ну я ж рекомендував подивіться два відео з оприлюднених мною - від нашого українця - у пику нашим всім горе- хваХівцям з економіки та хФінансів з форуму - і це виклав всю арифметику не керівник Департаменту фінансів і кредиту провідного банку в Україні, а звичайний укладач кахлів:
- оплата праці некваліфікованої людини на будівництві 21 CAD на годину; кваліфікованої 50 САD на годину.
- некваліфікована, яка вміє тримати викрутку та молоток, отримує за 2 тижня: 2*40*21=1680 СAD або реально має можливість оплатити іпотеку за 2-о поверховий будинок на 5 спалень за 2 тижня своєї роботи; а кваліфікована і того менше.
- карколомні відсотки по іпотеці: аж 5+ відсотків річних. Хай Бог милує…
- можете вираховувати податки приблизно 10% від зарплатні за місяць;
- можете вираховувати видатки на харчування: мої респонденти повідомляють про карколомні суми в 400 CAD на місяць для чоловіка на місяць (мої респонденти повідомляють про @експеримети@ харчуватися за 250 CAD на місяць - можна, але до дівчат не тягне).

Але арифметика досить точна: якщо в родині працюють жінка і чоловік - проблем немає.
Я, правда, не знаю: в Україні точно працюють в родині і чоловік, і жінка?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 гру, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:49

  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:
  Faceless написав:Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.

Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.

Ось, будь ласка. Усе як треба: 2 ванних, великі кімнати, локація. 2 лями злотих = 500 куо. Платіж за іпотекою 2,5 куо.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/4-pokoj ... we-ID4oeXN
І то 2 кімнати крихітні і без гардеробної

Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.
Альтернативщик
 
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Повідомлення Додано: Сер 06 гру, 2023 23:55

Ви впевнені, що крихітні квартири - це @америкаський стандарт@?
Для довідки: серед всіх всіх всіх всіх всіх родин, з якими я товаришую в США, тільки одна родина мешкає в новобудові в новій квартирі площею в 700 кв.футів - це трохи менше 70 кв. м. (салон+спальня).
Це молода родина без дітей але із песиком.

Стандартом для будинка в США варто вважати площу в 2000 кв.футів, або близько 200 кв.м.
При бажанні після довгих пошуків можна знайти житло в 1500 кв. футів.
Квартира площею в 1000 кв.футів (салон плюс спальня) вважається придатною для проживання родини без дітей.

Погоджуюсь, що в Польщі зовсім інші стандарти для житла і параметри, які я сьогодні навів - інфа з Варшави - в 55 кв. за 3-к квартиру є нормальним.
akurt
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 00:27

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Альтернативщик написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:[quote="5656480:Faceless"]
Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.

Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.

Ось, будь ласка. Усе як треба: 2 ванних, великі кімнати, локація. 2 лями злотих = 500 куо. Платіж за іпотекою 2,5 куо.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/4-pokoj ... we-ID4oeXN
І то 2 кімнати крихітні і без гардеробної

Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.[/quote]Отличная планировка! Что не так?) кто против?)


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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 00:32

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

akurt написав:Ви впевнені, що крихітні квартири - це @америкаський стандарт@?
Для довідки: серед всіх всіх всіх всіх всіх родин, з якими я товаришую в США, тільки одна родина мешкає в новобудові в новій квартирі площею в 700 кв.футів - це трохи менше 70 кв. м. (салон+спальня).
Це молода родина без дітей але із песиком.

Стандартом для будинка в США варто вважати площу в 2000 кв.футів, або близько 200 кв.м.
При бажанні після довгих пошуків можна знайти житло в 1500 кв. футів.
Квартира площею в 1000 кв.футів (салон плюс спальня) вважається придатною для проживання родини без дітей.

Погоджуюсь, що в Польщі зовсім інші стандарти для житла і параметри, які я сьогодні навів - інфа з Варшави - в 55 кв. за 3-к квартиру є нормальним.
Ну у них 3к называется по факту квартира с кухней студией и 2 спальнями

Кстати, чтобы два раза не писать - заканчиваю ремонт в Польше. Не спеша, 1.5 мес. Наши мастера рулят - хз как бы делал его с поляками…
Весь ремонт удаленно. Был на приемке квартиры и часть материалов выбрал в кастараме и Лерой за день.
Кровать и диван вообще выбирал и покупал онлайн с оплатой эпл пей.
Доставка с сайтов в Польше работает на


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