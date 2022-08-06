Додано: Сер 06 гру, 2023 23:40

Ну я ж рекомендував подивіться два відео з оприлюднених мною - від нашого українця - у пику нашим всім горе- хваХівцям з економіки та хФінансів з форуму - і це виклав всю арифметику не керівник Департаменту фінансів і кредиту провідного банку в Україні, а звичайний укладач кахлів:

- оплата праці некваліфікованої людини на будівництві 21 CAD на годину; кваліфікованої 50 САD на годину.

- некваліфікована, яка вміє тримати викрутку та молоток, отримує за 2 тижня: 2*40*21=1680 СAD або реально має можливість оплатити іпотеку за 2-о поверховий будинок на 5 спалень за 2 тижня своєї роботи; а кваліфікована і того менше.

- карколомні відсотки по іпотеці: аж 5+ відсотків річних. Хай Бог милує…

- можете вираховувати податки приблизно 10% від зарплатні за місяць;

- можете вираховувати видатки на харчування: мої респонденти повідомляють про карколомні суми в 400 CAD на місяць для чоловіка на місяць (мої респонденти повідомляють про @експеримети@ харчуватися за 250 CAD на місяць - можна, але до дівчат не тягне).



Але арифметика досить точна: якщо в родині працюють жінка і чоловік - проблем немає.

Я, правда, не знаю: в Україні точно працюють в родині і чоловік, і жінка?