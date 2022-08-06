Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Щойно завершив спілкуватися з нашим хлопцем в Бельгії. Гадаю, панам буде цікаво з приводу цін на нерухомість НЕ в Бельгії, а в Іспанії, де я перебував з 21 листопада по 29 листопада - ще тиждень тому сидів в рестораціях Мадрида... тиждень тому... як давно це було...
Діалог на мові оригіналу. Він: - Одноклассник работает на мужа сестры, продал дом недавно в Украине, пытается купить в Испании….. и охреневает... Я: - Ну, там наверное по 3000€ квадрат... Я вернулся из Испании неделю назад - слегка представляю... Він: - Всё начинается от 300К евро... Я: - Ну для "нашего" человека это все равно, что пакет с молотым кофе засунуть в карман плаща... Вчера или позавчера такого как раз взяли, с пакетом типа из под кофе...
Faceless написав:Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.
Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.
Ну я ж рекомендував подивіться два відео з оприлюднених мною - від нашого українця - у пику нашим всім горе- хваХівцям з економіки та хФінансів з форуму - і це виклав всю арифметику не керівник Департаменту фінансів і кредиту провідного банку в Україні, а звичайний укладач кахлів: - оплата праці некваліфікованої людини на будівництві 21 CAD на годину; кваліфікованої 50 САD на годину. - некваліфікована, яка вміє тримати викрутку та молоток, отримує за 2 тижня: 2*40*21=1680 СAD або реально має можливість оплатити іпотеку за 2-о поверховий будинок на 5 спалень за 2 тижня своєї роботи; а кваліфікована і того менше. - карколомні відсотки по іпотеці: аж 5+ відсотків річних. Хай Бог милує… - можете вираховувати податки приблизно 10% від зарплатні за місяць; - можете вираховувати видатки на харчування: мої респонденти повідомляють про карколомні суми в 400 CAD на місяць для чоловіка на місяць (мої респонденти повідомляють про @експеримети@ харчуватися за 250 CAD на місяць - можна, але до дівчат не тягне).
Але арифметика досить точна: якщо в родині працюють жінка і чоловік - проблем немає. Я, правда, не знаю: в Україні точно працюють в родині і чоловік, і жінка?
Востаннє редагувалось akurt в Сер 06 гру, 2023 23:50, всього редагувалось 1 раз.
Faceless написав:Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.
Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.
Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.
Ви впевнені, що крихітні квартири - це @америкаський стандарт@? Для довідки: серед всіх всіх всіх всіх всіх родин, з якими я товаришую в США, тільки одна родина мешкає в новобудові в новій квартирі площею в 700 кв.футів - це трохи менше 70 кв. м. (салон+спальня). Це молода родина без дітей але із песиком.
Стандартом для будинка в США варто вважати площу в 2000 кв.футів, або близько 200 кв.м. При бажанні після довгих пошуків можна знайти житло в 1500 кв. футів. Квартира площею в 1000 кв.футів (салон плюс спальня) вважається придатною для проживання родини без дітей.
Погоджуюсь, що в Польщі зовсім інші стандарти для житла і параметри, які я сьогодні навів - інфа з Варшави - в 55 кв. за 3-к квартиру є нормальним.
Gastarbaiter написав:[quote="5656480:Faceless"] Мені дивно просто те, що в новобудах взагалі є такі конфігурації квартир. Звісно, що все упирається в гроші, але якось категорія 4к квартир за замовчуванням не про економ.
Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.
Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.[/quote]Отличная планировка! Что не так?) кто против?)
akurt написав:Ви впевнені, що крихітні квартири - це @америкаський стандарт@? Для довідки: серед всіх всіх всіх всіх всіх родин, з якими я товаришую в США, тільки одна родина мешкає в новобудові в новій квартирі площею в 700 кв.футів - це трохи менше 70 кв. м. (салон+спальня). Це молода родина без дітей але із песиком.
Стандартом для будинка в США варто вважати площу в 2000 кв.футів, або близько 200 кв.м. При бажанні після довгих пошуків можна знайти житло в 1500 кв. футів. Квартира площею в 1000 кв.футів (салон плюс спальня) вважається придатною для проживання родини без дітей.
Погоджуюсь, що в Польщі зовсім інші стандарти для житла і параметри, які я сьогодні навів - інфа з Варшави - в 55 кв. за 3-к квартиру є нормальним.
Ну у них 3к называется по факту квартира с кухней студией и 2 спальнями
Кстати, чтобы два раза не писать - заканчиваю ремонт в Польше. Не спеша, 1.5 мес. Наши мастера рулят - хз как бы делал его с поляками… Весь ремонт удаленно. Был на приемке квартиры и часть материалов выбрал в кастараме и Лерой за день. Кровать и диван вообще выбирал и покупал онлайн с оплатой эпл пей. Доставка с сайтов в Польше работает на