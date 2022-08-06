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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 816817818819
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 09:45

  Альтернативщик написав:
  Faceless написав:
Gastarbaiter написав:Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.

Ось, будь ласка. Усе як треба: 2 ванних, великі кімнати, локація. 2 лями злотих = 500 куо. Платіж за іпотекою 2,5 куо.
https://www.otodom.pl/pl/oferta/4-pokoj ... we-ID4oeXN
І то 2 кімнати крихітні і без гардеробної

Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.

1. Як Ви представляєте спільний досуг на одному дивані перед телевізором сім\ї наприклад чоловік, дружина, 3 річна донька і 17 річний син? Ну добре, поки чоловік дивиться телевізор з дивану, жінка смажить котлети, а різнополі діти? Ще й різного віку?
2. Скільки часу люди проводять ввечері перед "телеком на дивані" (досуг) і скільки і своїй спальні?

За окремі кухні - це не винахід Хрущова. Я недавно скидував нормальну паризьку квартиру - там є окрема кухня. А квартирки з салоном-кухнею придумали забудовники щоб просто парити більше квадратів. До речі, в деяких забудовників проскакують варіанти з окремою кухнею.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:39

  akurt написав:Ну я ж рекомендував подивіться два відео з оприлюднених мною - від нашого українця -
він виклав всю арифметику не керівник Департаменту фінансів і кредиту провідного банку в Україні, а звичайний укладач кахлів:
- оплата праці некваліфікованої людини на будівництві 21 CAD на годину; кваліфікованої 50 САD на годину.
- некваліфікована, яка вміє тримати викрутку та молоток, отримує за 2 тижня: 2*40*21=1680 СAD або реально має можливість оплатити іпотеку за 2-о поверховий будинок на 5 спалень за 2 тижня своєї роботи; а кваліфікована і того менше. А не платити ті самі гроші - 1700 CAD орендодавцю.
- карколомні відсотки по іпотеці: аж 5+ відсотків річних. Хай Бог милує…
- можете вираховувати податки приблизно 10% від зарплатні за місяць;
- можете вираховувати видатки на харчування: мої респонденти повідомляють про суми в 400 CAD на місяць для чоловіка на місяць (мої респонденти повідомляють про @експерименти@ харчуватися за 250 CAD на місяць - можна, але до дівчат не тягне).

Але арифметика досить точна: якщо в родині працюють жінка і чоловік - проблем немає.
Справа головна в тому, що українець може купити нерухомість в Канаді і фінансово може купити в кредит.

Незнаю, хто дивиться того блогера, який розтягнув інфу за скільки купив будинок на 1 годину часу. Мене вистачило лише на 5 хв відео - дуже нудно.
По інфі що Ви скинули - чувак яво працює в чорну, 10% з зарплати в Канаді немає, на руки там виходить у людей приблизно 45% від 100% брутто.
Вартість життя - я скидував сюди колись розрахунки однієї пари, страховка на авто - 330 кад, бензин 200-250 кад. Без авто людина в Канаді - просто ніхто.
Ось 10-хвилинний відос де дівчина розсказує про заробітки/витрати. На скирду там мало що лишається. І це при тому, що вони не орендують повноцінну квартиру.
BIGor
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:56

  akurt написав:
  Первый написав:Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол…
Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово.
З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть.
Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті.
Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..

Та я і не пищу про береги з киселю: я просто о аналізую просте відео від нашого простого українського хлопця, який просто прожив в Канаді вже 18 місяців - укладає кахель та думає просто про своє просте майбутнє.
Там все дуже просто:
- податки за вашою думкою такі карколомні - що Канада забирає десь 100% від зарплатні.
На практиці це зовсім НЕ так. Я розумію, що податки платять тільки збоченці та НЕ українці, але все ж... (Примітка: я платив та плачу все життя).
- проста арифметика, якою інколи НЕ вистачає українцям з цього форуму: якщо в провінції Альберта, де живе хлоп з того відео, та в якій я був чудові перші два тижня червня - мінімум зарплатня для чоловіка нам будівництві БЕЗ кваліфікації - 21 долар на годину, а мінімалка з сертифікатом про кваліфікацію - вже від 50 доларів на годину - то дійсно НЕ може оплатити житло?
Точно?
Тобто за оренду житла заплатити 1700 CAD за квартиру в підвалі може, а сплатити за кредит за 2-о поверховий будинок ті самі 1700 - вже НЕ може.
Дивна арифметика.


Не може. Бо йому кредит на двоповерховий будинок ніхто не дасть.

І я написав чому.

Щодо оподаткування. Ти спеціально викривлюєш? Навіщо. Я написав реальні ставки. РЕАЛЬНІ.

Плз, не фантазуй. Тримай матчастину:-)

Думаю всім буде цікаво

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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 10:57

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Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять)
Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
gonchik74
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 11:40

  Первый написав:Не може. Бо йому кредит на двоповерховий будинок ніхто не дасть.
І я написав чому.

Теорії, теорії...
Дивимося, слухаємо та записуємо уважно починаючі з 04:20
akurt
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  #<1 ... 816817818819
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