Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.
Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.
1. Як Ви представляєте спільний досуг на одному дивані перед телевізором сім\ї наприклад чоловік, дружина, 3 річна донька і 17 річний син? Ну добре, поки чоловік дивиться телевізор з дивану, жінка смажить котлети, а різнополі діти? Ще й різного віку? 2. Скільки часу люди проводять ввечері перед "телеком на дивані" (досуг) і скільки і своїй спальні?
За окремі кухні - це не винахід Хрущова. Я недавно скидував нормальну паризьку квартиру - там є окрема кухня. А квартирки з салоном-кухнею придумали забудовники щоб просто парити більше квадратів. До речі, в деяких забудовників проскакують варіанти з окремою кухнею.
akurt написав:Ну я ж рекомендував подивіться два відео з оприлюднених мною - від нашого українця - він виклав всю арифметику не керівник Департаменту фінансів і кредиту провідного банку в Україні, а звичайний укладач кахлів: - оплата праці некваліфікованої людини на будівництві 21 CAD на годину; кваліфікованої 50 САD на годину. - некваліфікована, яка вміє тримати викрутку та молоток, отримує за 2 тижня: 2*40*21=1680 СAD або реально має можливість оплатити іпотеку за 2-о поверховий будинок на 5 спалень за 2 тижня своєї роботи; а кваліфікована і того менше. А не платити ті самі гроші - 1700 CAD орендодавцю. - карколомні відсотки по іпотеці: аж 5+ відсотків річних. Хай Бог милує… - можете вираховувати податки приблизно 10% від зарплатні за місяць; - можете вираховувати видатки на харчування: мої респонденти повідомляють про суми в 400 CAD на місяць для чоловіка на місяць (мої респонденти повідомляють про @експерименти@ харчуватися за 250 CAD на місяць - можна, але до дівчат не тягне).
Але арифметика досить точна: якщо в родині працюють жінка і чоловік - проблем немає. Справа головна в тому, що українець може купити нерухомість в Канаді і фінансово може купити в кредит.
Незнаю, хто дивиться того блогера, який розтягнув інфу за скільки купив будинок на 1 годину часу. Мене вистачило лише на 5 хв відео - дуже нудно. По інфі що Ви скинули - чувак яво працює в чорну, 10% з зарплати в Канаді немає, на руки там виходить у людей приблизно 45% від 100% брутто. Вартість життя - я скидував сюди колись розрахунки однієї пари, страховка на авто - 330 кад, бензин 200-250 кад. Без авто людина в Канаді - просто ніхто. Ось 10-хвилинний відос де дівчина розсказує про заробітки/витрати. На скирду там мало що лишається. І це при тому, що вони не орендують повноцінну квартиру.
Первый написав:Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол… Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово. З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть. Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті. Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..
Та я і не пищу про береги з киселю: я просто о аналізую просте відео від нашого простого українського хлопця, який просто прожив в Канаді вже 18 місяців - укладає кахель та думає просто про своє просте майбутнє. Там все дуже просто: - податки за вашою думкою такі карколомні - що Канада забирає десь 100% від зарплатні. На практиці це зовсім НЕ так. Я розумію, що податки платять тільки збоченці та НЕ українці, але все ж... (Примітка: я платив та плачу все життя). - проста арифметика, якою інколи НЕ вистачає українцям з цього форуму: якщо в провінції Альберта, де живе хлоп з того відео, та в якій я був чудові перші два тижня червня - мінімум зарплатня для чоловіка нам будівництві БЕЗ кваліфікації - 21 долар на годину, а мінімалка з сертифікатом про кваліфікацію - вже від 50 доларів на годину - то дійсно НЕ може оплатити житло? Точно? Тобто за оренду житла заплатити 1700 CAD за квартиру в підвалі може, а сплатити за кредит за 2-о поверховий будинок ті самі 1700 - вже НЕ може. Дивна арифметика.
Не може. Бо йому кредит на двоповерховий будинок ніхто не дасть.
І я написав чому.
Щодо оподаткування. Ти спеціально викривлюєш? Навіщо. Я написав реальні ставки. РЕАЛЬНІ.
BIGor Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).