Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Gastarbaiter написав:Ну ось і відповідь. В Україні 4-кімнатні квартири - це якийсь вищій сегмент для тих, кому треба окрему кімнату під кабінет чи тренажери. А тут це просто житло для великої родини, щоб принаймі брати та сестри мали різні спальні (я не кажу про окрему кімнату кожній дитині - хоча б за статтю розділити). Троє чи більше дітей у польських родинах - не рідкість.
Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.
1. Як Ви представляєте спільний досуг на одному дивані перед телевізором сім\ї наприклад чоловік, дружина, 3 річна донька і 17 річний син? Ну добре, поки чоловік дивиться телевізор з дивану, жінка смажить котлети, а різнополі діти? Ще й різного віку? 2. Скільки часу люди проводять ввечері перед "телеком на дивані" (досуг) і скільки і своїй спальні?
За окремі кухні - це не винахід Хрущова. Я недавно скидував нормальну паризьку квартиру - там є окрема кухня. А квартирки з салоном-кухнею придумали забудовники щоб просто парити більше квадратів. До речі, в деяких забудовників проскакують варіанти з окремою кухнею.
akurt написав:Ну я ж рекомендував подивіться два відео з оприлюднених мною - від нашого українця - він виклав всю арифметику не керівник Департаменту фінансів і кредиту провідного банку в Україні, а звичайний укладач кахлів: - оплата праці некваліфікованої людини на будівництві 21 CAD на годину; кваліфікованої 50 САD на годину. - некваліфікована, яка вміє тримати викрутку та молоток, отримує за 2 тижня: 2*40*21=1680 СAD або реально має можливість оплатити іпотеку за 2-о поверховий будинок на 5 спалень за 2 тижня своєї роботи; а кваліфікована і того менше. А не платити ті самі гроші - 1700 CAD орендодавцю. - карколомні відсотки по іпотеці: аж 5+ відсотків річних. Хай Бог милує… - можете вираховувати податки приблизно 10% від зарплатні за місяць; - можете вираховувати видатки на харчування: мої респонденти повідомляють про суми в 400 CAD на місяць для чоловіка на місяць (мої респонденти повідомляють про @експерименти@ харчуватися за 250 CAD на місяць - можна, але до дівчат не тягне).
Але арифметика досить точна: якщо в родині працюють жінка і чоловік - проблем немає. Справа головна в тому, що українець може купити нерухомість в Канаді і фінансово може купити в кредит.
Незнаю, хто дивиться того блогера, який розтягнув інфу за скільки купив будинок на 1 годину часу. Мене вистачило лише на 5 хв відео - дуже нудно. По інфі що Ви скинули - чувак яво працює в чорну, 10% з зарплати в Канаді немає, на руки там виходить у людей приблизно 45% від 100% брутто. Вартість життя - я скидував сюди колись розрахунки однієї пари, страховка на авто - 330 кад, бензин 200-250 кад. Без авто людина в Канаді - просто ніхто. Ось 10-хвилинний відос де дівчина розсказує про заробітки/витрати. На скирду там мало що лишається. І це при тому, що вони не орендують повноцінну квартиру.
Первый написав:Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол… Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово. З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть. Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті. Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..
Та я і не пищу про береги з киселю: я просто о аналізую просте відео від нашого простого українського хлопця, який просто прожив в Канаді вже 18 місяців - укладає кахель та думає просто про своє просте майбутнє. Там все дуже просто: - податки за вашою думкою такі карколомні - що Канада забирає десь 100% від зарплатні. На практиці це зовсім НЕ так. Я розумію, що податки платять тільки збоченці та НЕ українці, але все ж... (Примітка: я платив та плачу все життя). - проста арифметика, якою інколи НЕ вистачає українцям з цього форуму: якщо в провінції Альберта, де живе хлоп з того відео, та в якій я був чудові перші два тижня червня - мінімум зарплатня для чоловіка нам будівництві БЕЗ кваліфікації - 21 долар на годину, а мінімалка з сертифікатом про кваліфікацію - вже від 50 доларів на годину - то дійсно НЕ може оплатити житло? Точно? Тобто за оренду житла заплатити 1700 CAD за квартиру в підвалі може, а сплатити за кредит за 2-о поверховий будинок ті самі 1700 - вже НЕ може. Дивна арифметика.
Не може. Бо йому кредит на двоповерховий будинок ніхто не дасть.
І я написав чому.
Щодо оподаткування. Ти спеціально викривлюєш? Навіщо. Я написав реальні ставки. РЕАЛЬНІ.
BIGor Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
Читаємо: "Багато жителів Альберти зараз бачать нижчі податкові виплати із своїх чеків. Крім того, багато жителів Альберти отримають відшкодування або заборгують менше податків, коли навесні 2023 року подадуть свої податкові декларації за 2022 рік." Джерело: https://www.alberta.ca/taxes-levies-overview
Звичайна арифметика або як ПРАВИЛЬНО підрахувати видатки та прибутки українця в Канаді та НЕ заважати йому купувати 2-о поверховий будинок в Канаді. Дивимося відео від пана Андрія про його зарплатню та витрати у самому дорогому місті Канади місто Ванкувер, починаючи з 11:20: - червень 2023, витрати на родину з трьох осіб: чоловік+жінка+дитина; - сума витрат за імсяць НА ВСЕ ПРО ВСЕ не перевищує 2800 канадських доларів (квартира в оренді); - пан Андрій заробив приблизно на 1000 канадських доларів БІЛЬШЕ; - жінка НЕ працює (станом на червень 2023 року - зараз вже здається працює).
gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
Добре на карті видно ху із ху в Європі. Але понауєхі все одно будуть казати про кисельні береги. Нагадує повідомлення українців які зараз у Ірландії, що +15 у кімнатах це навіть корисно, а пліснява також нічого страшного , місцеві живуть та їм ок, треба покращувати імунітет та буде все добре.