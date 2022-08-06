akurt написав:

Первый написав: Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол…

Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово.

З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть.

Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті.

Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..

Особливо прикольно що із зп чорнороба в 3200 канадських доларів можна відкласти за 5 місяців 14 тис дол…Не обманюй людей. Не пиши про кисельні береги і молочні ріки. Там все досить хардово.З 5% першого внеску ніхто тобі кредит не дасть.Скажу більше, навіть норм кредитну карту, а не велкомну базову з лімітом в 1 кує, теж не дадуть, адже треба дохід річний не менше 60 тис дол і працевлаштування в штат, а не на контракті.Оподаткування доходів взагалі можна втратити дар мови. З 40 тис дол річного доходу треба вирахувати 9743 дол , зі 100 тис доходу - відслюнявити треба 40…..

Та я і не пищу про береги з киселю: я просто о аналізую просте відео від нашого простого українського хлопця, який просто прожив в Канаді вже 18 місяців - укладає кахель та думає просто про своє просте майбутнє.Там все дуже просто:- податки за вашою думкою такі карколомні - що Канада забирає десь 100% від зарплатні.На практиці це зовсім НЕ так. Я розумію, що податки платять тільки збоченці та НЕ українці, але все ж... (Примітка: я платив та плачу все життя).- проста арифметика, якою інколи НЕ вистачає українцям з цього форуму: якщо в провінції Альберта, де живе хлоп з того відео, та в якій я був чудові перші два тижня червня - мінімум зарплатня для чоловіка нам будівництві БЕЗ кваліфікації - 21 долар на годину, а мінімалка з сертифікатом про кваліфікацію - вже від 50 доларів на годину - то дійсно НЕ може оплатити житло?Точно?Тобто за оренду житла заплатити 1700 CAD за квартиру в підвалі може, а сплатити за кредит за 2-о поверховий будинок ті самі 1700 - вже НЕ може.Дивна арифметика.