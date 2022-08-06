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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 817818819820
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:23

  барабашов написав:Там есть ваши люди которые получают такую белую зарплату и столько отдают? Ну чтоб подтвердить это сумашествие

Ясное дело что сумасшедшие: посмотрели на таблицы выше и все граждане Канады выехали из страны. Дома побросали, авто сожгли. Ну нифига платить налоги???
Из-за непомерных налогов население Канады снизилось за последние 40 лет почти в 2 раза - падение с 19 миллионов населения в 1980 году до 38,25 миллиона в 2020.
Наинизшая точка - разбегаются как мыши - кто же будет платить такие налоги - зафиксирована в 2023 году: Total population, July 1, 2023. From July 1, 2022, to June 30, 2023 (2022/2023), Canada's population grew by 1,158,705 people (2.9%) to an estimated 40,097,761 on July 1, 2023.
Зображення

Там, пане барабашов є інший прикол в Податковому законодавстві: мені на днях наші розповідали.
Якщо ти працюєш як папа Карло і хочеш заробити багато багато грошей - то на тебе є управа:
якщо кількість відпрацьованих годин за 2 (два) тижня перевищує 100 (сто) годин то нараховуються податок для "трудоголиків". Тобто податкова ставка різко збільшується: "Не высовывайся!"
Не жартую.
Розказав наш хлопець, який працював за завданням фірми у бригаді по 10-11 годин на добу (термінова робота).
Канадські працівники бригади лаялися - але працювали...
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:51

  барабашов написав:При ляме эта сумма поражает, 30+49 % от дохода выходит

В принципі Канада не є такою країною, де гроші гребуть лопатами.
As of Nov 23, the average annual salary in Alberta is $50,630. Just in case you need a simple salary calculator, that works out to be approximately $24.34 an hour. This is equivalent of $973 a week or $4,219 a month.
Most salaries in Alberta range between $38,750 (25th percentile) to $61,250 (75th percentile) annually.
Я вже наводив дані: наші люди в Каліфорнії розказували, що за результатами співбесіди взяли на роботу канадця на стартову зарплатню в 250 000 доларів на рік.
В Канаді він же заробляв близько 80 000 доларів на рік. ІТ-ник.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:04

Інвестуємо в нерухомість США

Як відомо, в США Програмою U4U скористалися орієнтовно 200 000 українців.
Крім того, дозволили залишитися в США людям, які були в США не пізніше кінця лютого 2022 року.

Я спілкуюся з людьми і з першої, і з другої категорій.
В найближчі 3 тижня в Нью Йорк переїде ще одна родина.
Беруть житло в оренду.
Ну а колись - і кУплять своє рідне затишне гніздечко...

Іпотечні ставки в США впали до мінімуму за 4 місяці.
Середня процентна ставка за 30-річну іпотеку (позику на житло) у США впала до найнижчого рівня з серпня 2023 – 7,17 відсотка.

Люди відреагували:
Згідно з даними Асоціації іпотечних банків (MBA) у США, за тиждень, що закінчився 1 грудня, заявки на іпотечні кредити зросли на 2,8 відсотка порівняно з попереднім тижнем.
За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 0,3 відсотка порівняно з попереднім тижнем, тоді як заявок на рефінансування зросло на 14 відсотків.
За той же період середня процентна ставка за 15-річною іпотекою знизилася з 6,88% до 6,80%.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну запредельная ж цена на недвижимость в этой стране с не очень располагающим климатом должна ж ипотекой поддерживаться, а та опираться на приличную белую зарплату? Или там уже домики из СИП-панелей на 100 лет в рабство берут?
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