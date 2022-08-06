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барабашов написав:Там есть ваши люди которые получают такую белую зарплату и столько отдают? Ну чтоб подтвердить это сумашествие
Ясное дело что сумасшедшие: посмотрели на таблицы выше и все граждане Канады выехали из страны. Дома побросали, авто сожгли. Ну нифига платить налоги??? Из-за непомерных налогов население Канады снизилось за последние 40 лет почти в 2 раза - падение с 19 миллионов населения в 1980 году до 38,25 миллиона в 2020. Наинизшая точка - разбегаются как мыши - кто же будет платить такие налоги - зафиксирована в 2023 году: Total population, July 1, 2023. From July 1, 2022, to June 30, 2023 (2022/2023), Canada's population grew by 1,158,705 people (2.9%) to an estimated 40,097,761 on July 1, 2023.
Там, пане барабашов є інший прикол в Податковому законодавстві: мені на днях наші розповідали. Якщо ти працюєш як папа Карло і хочеш заробити багато багато грошей - то на тебе є управа: якщо кількість відпрацьованих годин за 2 (два) тижня перевищує 100 (сто) годин то нараховуються податок для "трудоголиків". Тобто податкова ставка різко збільшується: "Не высовывайся!" Не жартую. Розказав наш хлопець, який працював за завданням фірми у бригаді по 10-11 годин на добу (термінова робота). Канадські працівники бригади лаялися - але працювали...
барабашов написав:При ляме эта сумма поражает, 30+49 % от дохода выходит
В принципі Канада не є такою країною, де гроші гребуть лопатами. As of Nov 23, the average annual salary in Alberta is $50,630. Just in case you need a simple salary calculator, that works out to be approximately $24.34 an hour. This is equivalent of $973 a week or $4,219 a month. Most salaries in Alberta range between $38,750 (25th percentile) to $61,250 (75th percentile) annually. Я вже наводив дані: наші люди в Каліфорнії розказували, що за результатами співбесіди взяли на роботу канадця на стартову зарплатню в 250 000 доларів на рік. В Канаді він же заробляв близько 80 000 доларів на рік. ІТ-ник.
Як відомо, в США Програмою U4U скористалися орієнтовно 200 000 українців. Крім того, дозволили залишитися в США людям, які були в США не пізніше кінця лютого 2022 року.
Я спілкуюся з людьми і з першої, і з другої категорій. В найближчі 3 тижня в Нью Йорк переїде ще одна родина. Беруть житло в оренду. Ну а колись - і кУплять своє рідне затишне гніздечко...
Іпотечні ставки в США впали до мінімуму за 4 місяці. Середня процентна ставка за 30-річну іпотеку (позику на житло) у США впала до найнижчого рівня з серпня 2023 – 7,17 відсотка.
Люди відреагували: Згідно з даними Асоціації іпотечних банків (MBA) у США, за тиждень, що закінчився 1 грудня, заявки на іпотечні кредити зросли на 2,8 відсотка порівняно з попереднім тижнем. За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 0,3 відсотка порівняно з попереднім тижнем, тоді як заявок на рефінансування зросло на 14 відсотків. За той же період середня процентна ставка за 15-річною іпотекою знизилася з 6,88% до 6,80%.
Ну запредельная ж цена на недвижимость в этой стране с не очень располагающим климатом должна ж ипотекой поддерживаться, а та опираться на приличную белую зарплату? Или там уже домики из СИП-панелей на 100 лет в рабство берут?