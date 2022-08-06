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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 818819820821>
Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:23

  барабашов написав:Там есть ваши люди которые получают такую белую зарплату и столько отдают? Ну чтоб подтвердить это сумашествие

Ясное дело что сумасшедшие: посмотрели на таблицы выше и все граждане Канады выехали из страны. Дома побросали, авто сожгли. Ну нифига платить налоги???
Из-за непомерных налогов население Канады снизилось за последние 40 лет почти в 2 раза - падение с 19 миллионов населения в 1980 году до 38,25 миллиона в 2020.
Наинизшая точка - разбегаются как мыши - кто же будет платить такие налоги - зафиксирована в 2023 году: Total population, July 1, 2023. From July 1, 2022, to June 30, 2023 (2022/2023), Canada's population grew by 1,158,705 people (2.9%) to an estimated 40,097,761 on July 1, 2023.
Зображення

Там, пане барабашов є інший прикол в Податковому законодавстві: мені на днях наші розповідали.
Якщо ти працюєш як папа Карло і хочеш заробити багато багато грошей - то на тебе є управа:
якщо кількість відпрацьованих годин за 2 (два) тижня перевищує 100 (сто) годин то нараховуються податок для "трудоголиків". Тобто податкова ставка різко збільшується: "Не высовывайся!"
Не жартую.
Розказав наш хлопець, який працював за завданням фірми у бригаді по 10-11 годин на добу (термінова робота).
Канадські працівники бригади лаялися - але працювали...
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 15:51

  барабашов написав:При ляме эта сумма поражает, 30+49 % от дохода выходит

В принципі Канада не є такою країною, де гроші гребуть лопатами.
As of Nov 23, the average annual salary in Alberta is $50,630. Just in case you need a simple salary calculator, that works out to be approximately $24.34 an hour. This is equivalent of $973 a week or $4,219 a month.
Most salaries in Alberta range between $38,750 (25th percentile) to $61,250 (75th percentile) annually.
Я вже наводив дані: наші люди в Каліфорнії розказували, що за результатами співбесіди взяли на роботу канадця на стартову зарплатню в 250 000 доларів на рік.
В Канаді він же заробляв близько 80 000 доларів на рік. ІТ-ник.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:04

Інвестуємо в нерухомість США

Як відомо, в США Програмою U4U скористалися орієнтовно 200 000 українців.
Крім того, дозволили залишитися в США людям, які були в США не пізніше кінця лютого 2022 року.

Я спілкуюся з людьми і з першої, і з другої категорій.
В найближчі 3 тижня в Нью Йорк переїде ще одна родина.
Беруть житло в оренду.
Ну а колись - і кУплять своє рідне затишне гніздечко...

Іпотечні ставки в США впали до мінімуму за 4 місяці.
Середня процентна ставка за 30-річну іпотеку (позику на житло) у США впала до найнижчого рівня з серпня 2023 – 7,17 відсотка.

Люди відреагували:
Згідно з даними Асоціації іпотечних банків (MBA) у США, за тиждень, що закінчився 1 грудня, заявки на іпотечні кредити зросли на 2,8 відсотка порівняно з попереднім тижнем.
За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 0,3 відсотка порівняно з попереднім тижнем, тоді як заявок на рефінансування зросло на 14 відсотків.
За той же період середня процентна ставка за 15-річною іпотекою знизилася з 6,88% до 6,80%.
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 16:05

Re: Інвестуємо в нерухомість закордоном

Ну запредельная ж цена на недвижимость в этой стране с не очень располагающим климатом должна ж ипотекой поддерживаться, а та опираться на приличную белую зарплату? Или там уже домики из СИП-панелей на 100 лет в рабство берут?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:01

  gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять)
Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).

Як щодо доцільності купівлі цього за 2к$/метр?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... TEqjJ.html
Повітря у тому районі, звичайно, цілюще, але трохи бентежить відсутність гардеробної.
Gastarbaiter
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 гру, 2023 19:43

  барабашов написав:Ну запредельная ж цена на недвижимость в этой стране с не очень располагающим климатом должна ж ипотекой поддерживаться, а та опираться на приличную белую зарплату? Или там уже домики из СИП-панелей на 100 лет в рабство берут?


Ну так ціну ж визначає ринок...
Про "СИП-панелі" у вас невірне уявлення - на днях мені надсилали посилання на фото приватного будинка в Калгарі - там особливий стиль "Edwardian Gable Front style of house" - будинок дерев"яний - в передінй частині веранда на всю ширину будинка.
Олійні фарби.
Так ось я бачив такі будинки в Калгарі - той, про який я веду мову - побудований в 1907 році - і вигляд як вчора. Дерев"яний.
Спробуйте знайти в своєму місті житловий приватний дерев"яний будинок в 1 поверх побудови 1907 року.
Якщо знайдете - покажете. Фото 33-х поверхового будинка, який будується на причалі "Фестивальний" не показувати - там ще до війни все було викуплено прокурорами та суддями.
Фото сучасне.
Зображення

Можете перевірити наявність будинка та розташування:
https://www.google.com/maps/place/1421+ ... ?entry=ttu
akurt
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 10:55

  BIGor написав:Кому цікаво - квартира колишніх (а може і теперішніх) паризьких багатіїв

"нас тут живе сім людей" ... це общага чи як?
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:00

  BIGor написав:Однушка на окраїні за 5300 уе/м2 - тепер я бачив все :D
https://www.otodom.pl/pl/oferta/gustown ... 4oava.html

Недоступний КРЖН колишньому аудитору великої 4ки
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:03

  akurt написав:Зміни з Нового року в Туреччині на ринку нерухомості
Влада Туреччини хоче підвищити поріг отримання громадянства за інвестиції в нерухомість майже вдвічі.
Поки що офіційної інформації про зміни немає, але на думку експертів імміграційного сектору та локальних юристів та рієлторів, зміни у паспортній програмі можуть набути чинності після 31 грудня.
Поріг отримання громадянства через інвестиції в нерухомість піднімуть до 700,000-750,000 USD.
Зараз діє поріг отримання громадянства в 400 000 доларів.

Навіщо людині вкладати 400 000 доларів?
1) Ну, є люди, у яких бабла неміряно - то треба ж його витрачати. Купують собі шикарні/непогані нові квартири в нових ЖК Преміум класу - там квартири 3+1 площею в 150-200 кв. м є по 700 000 доларів.
2) Громадянство надається в прискореному режимі - як правило, не пізніше 6 місяців на всю родину - в тому числі для дітей, які не є старшими за 18 років.
3) На мій розсуд - і з того, що я знаю - громадянство надає можливість не тілкьи працювати, але і засновувати та розвивати бізнес. Я не можу все розказувати з того, що знаю, але багато наших людей вивели з України шалені гроші.
Не солити ж їх. А під грушу вже закопували: теж не метод...

Якщо не хочуть громадянства за 400кує, то піднімем вдвічі.
Тим часом інфляція 60%+ і за долар 29 лір офіційний курс.
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Повідомлення Додано: П'ят 08 гру, 2023 11:07

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять)
Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).

Як щодо доцільності купівлі цього за 2к$/метр?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... TEqjJ.html
Повітря у тому районі, звичайно, цілюще, але трохи бентежить відсутність гардеробної.

Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.
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