akurt написав:

Влада Туреччини хоче підвищити поріг отримання громадянства за інвестиції в нерухомість майже вдвічі.Поки що офіційної інформації про зміни немає, але на думку експертів імміграційного сектору та локальних юристів та рієлторів, зміни у паспортній програмі можуть набути чинності після 31 грудня.Поріг отримання громадянства через інвестиції в нерухомість піднімуть до 700,000-750,000 USD.Зараз діє поріг отримання громадянства в 400 000 доларів.Навіщо людині вкладати 400 000 доларів?1) Ну, є люди, у яких бабла неміряно - то треба ж його витрачати. Купують собі шикарні/непогані нові квартири в нових ЖК Преміум класу - там квартири 3+1 площею в 150-200 кв. м є по 700 000 доларів.2) Громадянство надається в прискореному режимі - як правило, не пізніше 6 місяців на всю родину - в тому числі для дітей, які не є старшими за 18 років.3) На мій розсуд - і з того, що я знаю - громадянство надає можливість не тілкьи працювати, але і засновувати та розвивати бізнес. Я не можу все розказувати з того, що знаю, але багато наших людей вивели з України шалені гроші.Не солити ж їх. А під грушу вже закопували: теж не метод...