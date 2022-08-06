Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
барабашов написав:Там есть ваши люди которые получают такую белую зарплату и столько отдают? Ну чтоб подтвердить это сумашествие
Ясное дело что сумасшедшие: посмотрели на таблицы выше и все граждане Канады выехали из страны. Дома побросали, авто сожгли. Ну нифига платить налоги??? Из-за непомерных налогов население Канады снизилось за последние 40 лет почти в 2 раза - падение с 19 миллионов населения в 1980 году до 38,25 миллиона в 2020. Наинизшая точка - разбегаются как мыши - кто же будет платить такие налоги - зафиксирована в 2023 году: Total population, July 1, 2023. From July 1, 2022, to June 30, 2023 (2022/2023), Canada's population grew by 1,158,705 people (2.9%) to an estimated 40,097,761 on July 1, 2023.
Там, пане барабашов є інший прикол в Податковому законодавстві: мені на днях наші розповідали. Якщо ти працюєш як папа Карло і хочеш заробити багато багато грошей - то на тебе є управа: якщо кількість відпрацьованих годин за 2 (два) тижня перевищує 100 (сто) годин то нараховуються податок для "трудоголиків". Тобто податкова ставка різко збільшується: "Не высовывайся!" Не жартую. Розказав наш хлопець, який працював за завданням фірми у бригаді по 10-11 годин на добу (термінова робота). Канадські працівники бригади лаялися - але працювали...
барабашов написав:При ляме эта сумма поражает, 30+49 % от дохода выходит
В принципі Канада не є такою країною, де гроші гребуть лопатами. As of Nov 23, the average annual salary in Alberta is $50,630. Just in case you need a simple salary calculator, that works out to be approximately $24.34 an hour. This is equivalent of $973 a week or $4,219 a month. Most salaries in Alberta range between $38,750 (25th percentile) to $61,250 (75th percentile) annually. Я вже наводив дані: наші люди в Каліфорнії розказували, що за результатами співбесіди взяли на роботу канадця на стартову зарплатню в 250 000 доларів на рік. В Канаді він же заробляв близько 80 000 доларів на рік. ІТ-ник.
Як відомо, в США Програмою U4U скористалися орієнтовно 200 000 українців. Крім того, дозволили залишитися в США людям, які були в США не пізніше кінця лютого 2022 року.
Я спілкуюся з людьми і з першої, і з другої категорій. В найближчі 3 тижня в Нью Йорк переїде ще одна родина. Беруть житло в оренду. Ну а колись - і кУплять своє рідне затишне гніздечко...
Іпотечні ставки в США впали до мінімуму за 4 місяці. Середня процентна ставка за 30-річну іпотеку (позику на житло) у США впала до найнижчого рівня з серпня 2023 – 7,17 відсотка.
Люди відреагували: Згідно з даними Асоціації іпотечних банків (MBA) у США, за тиждень, що закінчився 1 грудня, заявки на іпотечні кредити зросли на 2,8 відсотка порівняно з попереднім тижнем. За цей період кількість заявок на купівлю житла зменшилася на 0,3 відсотка порівняно з попереднім тижнем, тоді як заявок на рефінансування зросло на 14 відсотків. За той же період середня процентна ставка за 15-річною іпотекою знизилася з 6,88% до 6,80%.
Ну запредельная ж цена на недвижимость в этой стране с не очень располагающим климатом должна ж ипотекой поддерживаться, а та опираться на приличную белую зарплату? Или там уже домики из СИП-панелей на 100 лет в рабство берут?
gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
барабашов написав:Ну запредельная ж цена на недвижимость в этой стране с не очень располагающим климатом должна ж ипотекой поддерживаться, а та опираться на приличную белую зарплату? Или там уже домики из СИП-панелей на 100 лет в рабство берут?
Ну так ціну ж визначає ринок... Про "СИП-панелі" у вас невірне уявлення - на днях мені надсилали посилання на фото приватного будинка в Калгарі - там особливий стиль "Edwardian Gable Front style of house" - будинок дерев"яний - в передінй частині веранда на всю ширину будинка. Олійні фарби. Так ось я бачив такі будинки в Калгарі - той, про який я веду мову - побудований в 1907 році - і вигляд як вчора. Дерев"яний. Спробуйте знайти в своєму місті житловий приватний дерев"яний будинок в 1 поверх побудови 1907 року. Якщо знайдете - покажете. Фото 33-х поверхового будинка, який будується на причалі "Фестивальний" не показувати - там ще до війни все було викуплено прокурорами та суддями. Фото сучасне.
akurt написав:Зміни з Нового року в Туреччині на ринку нерухомості Влада Туреччини хоче підвищити поріг отримання громадянства за інвестиції в нерухомість майже вдвічі. Поки що офіційної інформації про зміни немає, але на думку експертів імміграційного сектору та локальних юристів та рієлторів, зміни у паспортній програмі можуть набути чинності після 31 грудня. Поріг отримання громадянства через інвестиції в нерухомість піднімуть до 700,000-750,000 USD. Зараз діє поріг отримання громадянства в 400 000 доларів.
Навіщо людині вкладати 400 000 доларів? 1) Ну, є люди, у яких бабла неміряно - то треба ж його витрачати. Купують собі шикарні/непогані нові квартири в нових ЖК Преміум класу - там квартири 3+1 площею в 150-200 кв. м є по 700 000 доларів. 2) Громадянство надається в прискореному режимі - як правило, не пізніше 6 місяців на всю родину - в тому числі для дітей, які не є старшими за 18 років. 3) На мій розсуд - і з того, що я знаю - громадянство надає можливість не тілкьи працювати, але і засновувати та розвивати бізнес. Я не можу все розказувати з того, що знаю, але багато наших людей вивели з України шалені гроші. Не солити ж їх. А під грушу вже закопували: теж не метод...
Якщо не хочуть громадянства за 400кує, то піднімем вдвічі. Тим часом інфляція 60%+ і за долар 29 лір офіційний курс.
gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.