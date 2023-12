Додано: Чет 07 гру, 2023 15:51

барабашов написав: При ляме эта сумма поражает, 30+49 % от дохода выходит

В принципі Канада не є такою країною, де гроші гребуть лопатами.As of Nov 23, the average annual salary in Alberta isJust in case you need a simple salary calculator, that works out to be approximatelyThis is equivalent of $973 a week or $4,219 a month.Most salaries in Alberta range between $38,750 (25th percentile) to $61,250 (75th percentile) annually.Я вже наводив дані: наші люди в Каліфорнії розказували, що за результатами співбесіди взяли на роботу канадця на стартову зарплатню в 250 000 доларів на рік.В Канаді він же заробляв близько 80 000 доларів на рік. ІТ-ник.