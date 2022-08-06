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gonchik74 написав:Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.
Я сумніваюся, що Airly показує адекватну картинку у інших країнах. Не думаю, що у селах Сербії, Босніії чи Румунії якось там переймаються екологічністю опалення. А "зелененький" Кривий Ріг? Не буду спростовувати польські показники, гадаю, що так воно і є. Але, окрім гірський районів, переважно повітря у "жовтій" зоні. Шматки сажі зранку не відхаркуються. Гадаю, що у вас теж. Тому не варто драматизувати.
gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.