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gonchik74 написав:Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.
Я сумніваюся, що Airly показує адекватну картинку у інших країнах. Не думаю, що у селах Сербії, Босніії чи Румунії якось там переймаються екологічністю опалення. А "зелененький" Кривий Ріг? Не буду спростовувати польські показники, гадаю, що так воно і є. Але, окрім гірський районів, переважно повітря у "жовтій" зоні. Шматки сажі зранку не відхаркуються. Гадаю, що у вас теж. Тому не варто драматизувати.
gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.
flyman написав:"нас тут живе сім людей" ... це общага чи як?
То не «общага», а звична за кордоном в наш буремний час річ: квартира належить комусь із наших, або в оренді у наших, але з дозволу власника заселили родичів/друзів. Приблизно так живуть мої знайомі в Los Angeles: великий будинок, в якому жила родина наших, але діти розбіглися по своїх хатках, залишилися папа+мама; запросили родину наших жити: мама+дитина+мати мами. Разом цікавіше… Щось подібне у приятеля (офіцер ЗСУ на передовій): жінка+дочка теж живуть в квартирі у наших в Швейцарії.
flyman написав:Якщо не хочуть громадянства за 400кує, то піднімем вдвічі. Тим часом інфляція 60%+ і за долар 29 лір офіційний курс.
Прямо цікаво, пане Флаймане, до чого вам інфляція в тій країні, де ви не були за останні 1/2 сторіччя і не будете в найближчі 1/2 сторіччя? Повірте, при курсі 29 за 1$ я себе почуваю відмінно. Тьху-тьху-тьху… Здається колись такий курс був і в Україні. Ех, були часи… На наступному тижні виїжджаю в довгу подорож на авто по Європі, так в Туреччині бензин 35,9/31,26=1,148€ за 1 літр - прямо даром. Для порівняння: в Іспанії, де я був тиждень тому, 1 літр бензину був по 1,85€ за 1 літр. Заправився на 50€ - так то ж краплі були… Мені до кордону з Болгарією 1000 км - піде орієнтовно 90 літрів бензину А95. На кордоні з Болгарію заллю повний бак - зекономлю на каву та тістечко у Відні. Тут інше цікаве відбувається: масові облави на росіян. Проводять активно масові облави офіцери Trafik Polis: якщо десь припарковані авто з номерами Московії: перевірка за базою даних - евакуатор - штрафмайданчик поліції - штрафмайданчик митниці. Московіти вже не знають де ховати авто, бо забирають із підземних паркінгів та від парковок кафе… Вже чув розмову, що пропонував росіянин хабаря коли тягли його авто - не взяли турецькі поліціянти…