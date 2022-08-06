Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.
flyman написав:"нас тут живе сім людей" ... це общага чи як?
То не «общага», а звична за кордоном в наш буремний час річ: квартира належить комусь із наших, або в оренді у наших, але з дозволу власника заселили родичів/друзів. Приблизно так живуть мої знайомі в Los Angeles: великий будинок, в якому жила родина наших, але діти розбіглися по своїх хатках, залишилися папа+мама; запросили родину наших жити: мама+дитина+мати мами. Разом цікавіше… Щось подібне у приятеля (офіцер ЗСУ на передовій): жінка+дочка теж живуть в квартирі у наших в Швейцарії.
flyman написав:Якщо не хочуть громадянства за 400кує, то піднімем вдвічі. Тим часом інфляція 60%+ і за долар 29 лір офіційний курс.
Прямо цікаво, пане Флаймане, до чого вам інфляція в тій країні, де ви не були ніколи за останні 1/2 сторіччя і не будете в найближчі 1/2 сторіччя? Якщо так вже хочете вивчити слово "інфляція", то подивіться розповідть від нашої людини з Канади. Там і про нерухомість, і про інфляцію.
Рієлтори Анталії і не тільки вже відійшли від шоку, повʼязаному із встановленням нижньої планки в 200 000 $ для можливості отримання ВНП в Туреччини за фактом володіння нерухомістю та почали діяти за російським висловом: «Если не можешь победить коррупцию - возглавь ее!» Все просто: тепер на всі квартири в новобудовах ціна про яку і не мріяли: 200к$. Реально класно: навіщо думати, яку ціну встановити, 200к$ - та і все! Типове оголошення: «Уникальное предложение в инвестиционно привлекательном районе Анталии - Алтынташ! При первоначальном взносе всего 10% предусмотрена рассрочка до мая 2025. Кадастровая стоимость квартир 2+1 - 200 000$».
Родзинки оголошенню додає той факт, що будинок юридично НЕ знаходиться в Анталії, мікрорайон Алтинташ знаходиться в сусідньому місті, територія якого межує з територією Анталії. Але провінція та сама - Анталія, тому недосвідчений покупець буде думати, що він інвестував 200к$ в Анталію.
akurt написав:Саме тому я свого часу і говорив, що знаючі досить добре Варшаву, Люблін, Краків та Катовиці, де пожив багато часу та мав приятелів, для себе вибирав Bielsko-Biala. Це якщо говорити саме про купівлю нерухомості саме в Польщі. В мене логіка була дуже проста: посередині від життєво важливих центрів (Katowice+Krakow), але не шпаківні, та близько до гірськолижних центрів та на додаток: Чехія чисто «щоби було». Це був орієнтовно рік 2012-2014. Ціни були від 1000 € (новобудови в Wisla) до 1400€ за 1 кв.м (Bielsko-Biala) за 1 кв. м нового готового.
Побувавши в Варшаві так і не зрозумів чим це місто відрізняється від Києва в кращу сторону - якби не війна думаю більшість Польщу б не розглядала для інвестицій, ну і щоб зрозуміти плюси і мінуси треба пожити хоча б півроку в країні при різному кліматі - бо біля моря літом і зимою зовсім по іншому відчувається
akurt написав:Саме тому я свого часу і говорив, що знаючі досить добре Варшаву, Люблін, Краків та Катовиці, де пожив багато часу та мав приятелів, для себе вибирав Bielsko-Biala. Це якщо говорити саме про купівлю нерухомості саме в Польщі. В мене логіка була дуже проста: посередині від життєво важливих центрів (Katowice+Krakow), але не шпаківні, та близько до гірськолижних центрів та на додаток: Чехія чисто «щоби було». Це був орієнтовно рік 2012-2014. Ціни були від 1000 € (новобудови в Wisla) до 1400€ за 1 кв.м (Bielsko-Biala) за 1 кв. м нового готового.
Побувавши в Варшаві так і не зрозумів чим це місто відрізняється від Києва в кращу сторону - якби не війна думаю більшість Польщу б не розглядала для інвестицій, ну і щоб зрозуміти плюси і мінуси треба пожити хоча б півроку в країні при різному кліматі - бо біля моря літом і зимою зовсім по іншому відчувається
Саме тому зараз пробую лісабонську зиму, в січні анталійську, в лютому чорногорсько-хорвацьку, може ще північно-італійську)))
cherchiltank написав:Побувавши в Варшаві так і не зрозумів чим це місто відрізняється від Києва в кращу сторону - якби не війна думаю більшість Польщу б не розглядала для інвестицій, ну і щоб зрозуміти плюси і мінуси треба пожити хоча б півроку в країні при різному кліматі - бо біля моря літом і зимою зовсім по іншому відчувається
Інвестиції і клімат... Коли ви купуєте біткойн чи акції Тесли, вас цікавить - у якому кліматі працюють ферми і як там з дощами в районах розташування фабрик? Чи вас цікавить: скільки можна буде заробити за місяць/рік/п'ять? Якось цей клімат не перешкоджає мільйонам українців і сотням тисяч громадян інших країн сюди їхати за кращім життям. Он, вже писав про хлопчину з Іспанії, що зі мною працює. Ну і що з того, що у нього в рідному місті океан та +20 взимку, якщо з роботою біда?
Альтернативщик написав:Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.
Есть нюанс. Вытяжки выводить в вентканал тут не принято. А поскольку нельзя запах жарящихся котлет выводить к соседям, то он распространяется по всей комнате, впитываясь в мебель, одежду и семью, проводящую совместный досуг. Я за отдельную кухню.
Выскакивает реклама: околоцентр, модные мопы, 20000 за квадрат. Двушек и трешек много, свободных еще примерно 50%. А вот 4-к. всего 4 штуки в ЖК, 3 из них продано.
Хочу уточнить, я в Кракове снимал квартиры только в новостройках и уже четвертый год у нас прекрасная квартира с рекуперацией, два вентканала в салоне, в ванной и даже в кладовке(перепланирована из гостевого санузла) поэтому вытяжки без вентканала видел только в обзоре про американские апартаменты в эконом сегменте.
[quote="5656670:BIGor"[/quote] Эти планировки отвечают спросу, поэтому так и строят. Лично для моей семьи такой вариант волне устраивает и я удивлен что кто-то ностальгирует по хрущевской отдельной кухне. В Польше прижился европейский/американский стандарт салона/зала/гостинной совмещенной с кухней, который позволяет семьи проводить досуг вместе.[/quote] 1. Як Ви представляєте спільний досуг на одному дивані перед телевізором сім\ї наприклад чоловік, дружина, 3 річна донька і 17 річний син? Ну добре, поки чоловік дивиться телевізор з дивану, жінка смажить котлети, а різнополі діти? Ще й різного віку? 2. Скільки часу люди проводять ввечері перед "телеком на дивані" (досуг) і скільки і своїй спальні?
За окремі кухні - це не винахід Хрущова. Я недавно скидував нормальну паризьку квартиру - там є окрема кухня. А квартирки з салоном-кухнею придумали забудовники щоб просто парити більше квадратів. До речі, в деяких забудовників проскакують варіанти з окремою кухнею.[/quote] Напомните пожалуйста сколько у Вас детей? У нас один ребенок и в спальне мы только спим), а на вкус и цвет... Честно скажу у нас с Вами разные понятия о нормальной парижской квартире, в Кракове в историческом центре тоже полно подобного, но современное жилье отличается планировками и это нормально.
gonchik74 написав:Натягуйте сову на глобус і далі. Я Вам не помічник) В топі 10 найбільш забруднених міст Європи сім польські. Перше місце в Європі по онкології верхніх дихальних вгадайте в кого. Я виїжджаю мінімум на місяць-півтора взимку, щоб не дихати гімном і не сидіти вдома. Інколи тупо на зимову концепцію в Туреччину, просто, щоб смикнути з Кракова.
Я сумніваюся, що Airly показує адекватну картинку у інших країнах. Не думаю, що у селах Сербії, Босніії чи Румунії якось там переймаються екологічністю опалення. А "зелененький" Кривий Ріг? Не буду спростовувати польські показники, гадаю, що так воно і є. Але, окрім гірський районів, переважно повітря у "жовтій" зоні. Шматки сажі зранку не відхаркуються. Гадаю, що у вас теж. Тому не варто драматизувати.