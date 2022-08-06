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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 819820821822
Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 08:37

  Gastarbaiter написав:
  gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять)
Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).

Як щодо доцільності купівлі цього за 2к$/метр?
https://www.olx.ua/d/uk/obyavlenie/bez- ... TEqjJ.html
Повітря у тому районі, звичайно, цілюще, але трохи бентежить відсутність гардеробної.

Норм квартира - треба робити кухню а спати на столі, замість унітазу - раковина - спільно модно модожьожно)
cherchiltank
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Повідомлення Додано: Суб 09 гру, 2023 11:36

  akurt написав:Родзинки оголошенню додає той факт, що будинок юридично НЕ знаходиться в Анталії, мікрорайон Алтинташ знаходиться в сусідньому місті, територія якого межує з територією Анталії.
Але провінція та сама - Анталія, тому недосвідчений покупець буде думати, що він інвестував 200к$ в Анталію.

Ну конечно, он же тупой - 200 т. заработать смог, а в карту посмотреть - не судьба. Если к вам не обратиться, то точно вляпается. Вы прям лучик просвещения.
Richi
 
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