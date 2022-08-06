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gonchik74 написав:Вчорашнє треба було заскрінити, зранку поляки пʼєци мало палять) Тіште себе і далі ілюзіями, що все ок. Жінчин брат, що забетонувався по притомній ціні вже думає, щоб смикнути. Легені свої і дитини дорожчі. Щоб нормально жити в Кракові, на зимові місяці треба десь виїжджати. На тлі цього взагалі питання про доцільність купівлі по 14-20 зл/метр (3.5-5$).
akurt написав:Родзинки оголошенню додає той факт, що будинок юридично НЕ знаходиться в Анталії, мікрорайон Алтинташ знаходиться в сусідньому місті, територія якого межує з територією Анталії. Але провінція та сама - Анталія, тому недосвідчений покупець буде думати, що він інвестував 200к$ в Анталію.
Ну конечно, он же тупой - 200 т. заработать смог, а в карту посмотреть - не судьба. Если к вам не обратиться, то точно вляпается. Вы прям лучик просвещения.
Востаннє редагувалось Richi в Суб 09 гру, 2023 20:25, всього редагувалось 2 разів.