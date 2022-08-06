Додано: Пон 11 гру, 2023 11:41

Нерухомість в Анталії: вверх чи вниз?



Вчора говорив з нашими людьми, які мешкають в курортному місті на березі Середземного моря - в Фетхіє. Орендують квартиру за 350$ (досить дешево).

Сказали, що хотіли б викупити ту квартиру - власник озвучив захмарну (на їх погляд) ціну в 160 000$.

Я сказав, що нехай не поспішають: в лютому- березні куплять за 60 000$.

Можливо, я поспішив так сказати.

Сьогодні із цікавості переговорив з рієлтором з наших українців - паном X. - щодо тих обʼєктів, які я точно знаю, та проїжджаю повз них щоденно.

Це обʼєкти верхнього цінового діапазону - реально не дешево. Але мені здалося цікавим, які ціни позиціонує наш український рієлтор.

Теоретично він може мати від цих цін від 2% до 10% комісійних (2 - це мінімум, 10 - якщо клієнт приїде на перегляд з золотими ланцюгами та на авто типу Ауді А8, українська реєстрація).

Ось що получилося. Звісно, це «хотєлки» ріелтора, реальну ціну ми навряд чи дізнаємося (я можу отримати інсайдерську інформацію тільки по одному обʼєкту - у Забудовника працює наша Оксана), але як орієнтир можна поцікавитися.



ЖК Сasa Luna

2+1 450.000- 550.000$

4+1 650.000$

[Примітка моя: найновіший комплекс, введений в експлуатацію десь 3 місяці тому. Точно знаю ціну на старті продажів: за 3+1 ціна була восени 2020 в 1800000 лір або близько 250 000$.

Цей забудовник здав в експлуатацію ще два нових комплекса, там ціни за 2+1 - 11 000 000 лір або приблизно 390 000$ - є в вільному продажу. Тому ціна рієлтора виглядає завищеною, хоча розташування саме цього ЖК в більш престижному місці].



Gardenia Residanse

3+1 750.000 $



[Тут ціна стабільна, пан Ali Kemal Gürdal - власник компанії - свою ціну знає. Є недолік: в комплексі 44 квартири, з них 20 не продається (віддали власнику ділянки землі і він не має права продавати на протязі 3-х років), всі витрати на утримання комплекса припадають на 24 квартири, дуже висока квартплата: здається 2700 лір, або орієнтовно 100$ на місяць. З 24 квартир: 2/3 - росіяни, 1/3 - українці із числа сталеварів, слюсарів з ремонту рухомого складу та колгоспників].



Casa Max

2+1 430.000$

3+1 750.000 $



[Примітка: такі ціни зазначено і на сайті оголошень. Але я товаришую з гарним хлопцем - азербайджанець, він рієлтор, в тому ЖК вже продала його фірма вже 10 квартир, то реальними називав цифри такі (реальні факти продажу): замість 430000$ - 360000$, замість 750000$ - навіть 460 000$. Цей ЖК на 10 корпусів дуже люблять українці - знаю декількох - один працював на ремонті плугів неподалік від Харкова, другий не знаю, ким працював, мабуть в Жомовій ямі. Авто на українських номерах].



Casa Grande

2+1 330.000$



[В цей ЖК я рекомендував учасникам форуму інвестувати в 2019 та 2020 роках. Стартова ціна була 96 000€. Останні квартири продавалися за 118 000€ за прайс- листом Забудовника. Саме за цією ціною - підвищеною на останні квартири - я рекомендував інвестувати одному з учасників форуму. Але здається, він інвестував в щось комерційне в Києві.]



Orizapark Residence перша берегова лінія з видом на море

2+1 1.185 млн €

3+1 1.5 млн € , є торг

[Не знаю, що це, треба дивитися в мережі, але така ціна може бути: принаймні в схожому комплексі SunIsBlue чув про ціну 1 000 000$+. На старті продажів - десь 3 або 4 роки тому - було по 350 000$. Непоганий профіт. В 2019 та в 2020 роках я крутив пальцем біля скроні за ціну в 350000$].



Midtown Residance в Муратпаша

3+1 430.000 $

[це самий центр Анталії, там розташовано Консульство України. Реально новий комплекс від відомого забудовника. Недоліком є те, що реально звідти на пляж попасти складно і далеко: вся центральна частина Анталії розташована на дуже високому камʼянистому плато. ].



Ну інколи останок:

Terra від Забудовника Pinarlar, остання квартира с прямим видом на море, гори, і всю Анталію

3+1 1 млн $, є торг.

Ціні здивований, хоча мені цей новий ЖК дуже подобається: корпуси стрімко піднімаються вверх і виглядають дуже стильно, здається по 16 поверхів. З позитиву: мешканці - багаті студенти з середземноморського університету (він через дорогу). Негатив: дуже напружена швидкісна тома з трьома смугами в кожному напрямку, але в часи «пік» не вистачає і трьох смуг : корки корки, орієнтовно з 16-30 до 19-00.



Висновки:

- нове та дороге завжди буде користуватися попитом, ціни будуть триматися, тому що були і є в світі люди, які заробляють багато грошей.

- треба не забувати, що цифри надав наш український рієлтор з мабуть українськими апетитами.