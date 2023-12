Форуми / Персональні Фінанси / Ринок нерухомості / Інвестуємо в

(або Дивні справи твої, українець!)



Ще в далекому 2004 році я спитав жінку двоюрідного брата про те, чому вона президентом собі хоче обирати двічі підсудного злочинця/уголовника.

- Тому що за мій голос він дає 20 гривень.

- Невже ці 20 гривень переважує майбутнє твоїх дітей та онуків?

- Мені 20 гривень важливіші...



Ну ось результати цих 20 гривень ми всі відчуваємо: іспанська поліція арештовує маєтки звичайних воєнкомів, повна Ніцца та Монако українських "народних депЮтатів", кожен з яких має на утриманні за рахунок держави по 10 "помічників" (хі-хі), судді беруть хабарі, незважаючи на карколомні зарплати та пенсії, яким позаздрять президенти інших країн.



А що в тих країнах, які ті самі українці вважають "неправильними", "не такими", або навіть "султанськими", або "взагалі гіршими за нас"...



Розглянемо це питання з точки зору нерухомості.

Маю час та натхнення, перебуваючи в ці дні в готелі Hampton by Hilton неподалік від Стамбула, де зустрічаюся в ці дні з розумними особами, які мають знання в нерухомості, та очікуючи, коли в Болгарії завершиться "помаранчеве попередження" від МВС країни, який рекомендує водіям відмовитися від подорожі: сильні снігопади та частина трас Болгарії закриті для проїзду...

На неділю навіть буду змінювати маршрут поїздки, поїду на знамените колишнім гумором Габрово...



Так ось які цікаві факти про нерухомість...

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган призначив колишню американську банкірку Хафізе Гайє Еркан новою очільницею Центрального банку.

Еркан є випускницею Прінстонського університету та експертом у сфері управління ризиками. Вона провела майже вісім років у First Republic Bank, причому у липні 2021 року була призначена одним із головних виконавчих директорів, а наприкінці того ж року звільнилася з банку.

Пані Еркан була здивована інформацією про те, як живуть можновладці в Україні, з якою з Нового року запрацює Угода про "Зону вільної торгівлі": виявилося, що можновладці навіть отримують гроші з бюджету під час війни за оренду квартири у своєї власної жінки.

Сміялася до сліз, але повірити в те не могла. "Не може такого бути...", "Не буває... ", "Не повинно бути..."



Хафізе Гайє Еркан, президент Центрального банку Турецької Республіки, оголосила, що не може орендувати квартиру через високі ціни на оренду квартир у Стамбулі, і що вона оселилися разом з її матір'ю.

Мама дала притулок дочці, яка оперує всіма грошима країни, яка входить в 20-ку країн за найбільшою економікою світу...



Центральний банк Туреччини (який між іншим веде статистику цін на нерухомість цін в Туреччині) готується переїхати з Анкари в свою нову будівлю в Стамбульському фінансовому центрі. Не лише Центральний банк, але й державні банки, BRSA та CMB перенесуть свої штаб-квартири до IFM.

Ті, хто працюють в цих установах, переживають про міграцію до Стамбула: ну це ж треба, голова Центробанку не може дозволити собі оренду квартири...

А з бюджету країни КРАСТИ НЕ МОЖНА І НЕ ПРИЙНЯТО...



Провідну роль у стрибку цін на житло та орендної плати разом з курсами валют та інфляцією відіграв процес зниження процентних ставок, який було започатковано дорученням Президента у вересні 2021 року.

Реально процес зростання цін на нерухомість почався з літа 2020 року, коли кредити на житло роздавали під смішні 7% річних на рік: черги під офісами Забудовників займали з вечора...



Особисто я тоді радив нашим людям на цьому форумі інвестувати в нерухомість Туреччини.

Я "тримав руку на пульсі" з вересня 2017 року, коли сам особисто інвестував в нерухомість на курорті.

З вересня 2018 року на мене виливали виварки власного гною люди, які опустилися на саме дно соціально-економічного життя та продавались за 20 (двадцять) гривень.



Між тим ті люди не могли зупинити економіку: ціни на житло швидко зростали, оскільки багаті люди, які мали доступ до позик під низькі відсотки, почали купувати будинки з метою інвестицій або захисту від інфляції.



Зростання вартості будівництва та уповільнення пропозиції житла також вплинули на зростання цін на житло в цей період.



Іншою причиною було те, що продаж житла іноземцям заохочував Уряд.

Десятки тисяч (!!!) покупок житла іноземцями збільшили темпи зростання житла по всій країні, особливо в Анталії та в Стамбулі.



Потік біженців до Туреччини за підтримки уряду був ще однією причиною, що підвищила ціни на житло та орендну плату. Тут треба надати належне Уряду Туреччини за суттєву підтримку українців...

Українці увійшли в 2023 році на місце 3 в ТОР-20 інвесторів!!!!!



Туреччина є країною, де ціни на житло зросли найбільше у світі за останні роки.

Розумні люди з українців СЛАВА БОГУ НЕ ЧИТАЛИ ДОПИСИ ГОРЕ-ВЕЛИКЕГОРЕ-ФАХІВЦІВ НА ЦЬОМУ ФОРУМІ (перехрещуюся та сплюну тричі через ліве плече) та реально заробили не менше 100% валютного профіту на інвестиціях в нерухомість Туреччини (якщо вчасно продали куплену нерухомість - на сьогодні не маю точної інформації від одного з наших форумчан - він також продавав в надії на +100% по валюті, Якщо не продали, то теж у виграшу: купили собі за власні гроші трохи "Запасного аеродрому").



Згідно з даними Центрального банку Туреччини (CBRT), яким керує згадана вище пані, за вересень 2023 ціни на житло в Туреччині за останній рік зросли на 89,2 відсотка. Офіційна інфляція за цей період становила 61,36 відсотка.



За даними TÜİK (Інститут статистики Туреччини), середня орендна плата за житло в Туреччині зросла на 101 відсоток за останній рік, на 183 відсотки за останні два роки та на 288 відсотків за останні п’ять років.



На сьогодні ціни на оренду житла в курортній Анталії стабілізувалися та "правильними" цифрами на оренду є ціни за оренду квартири 2+1 від 10 000 до 15 000 лір або орієнтовно від 350 до 550 євро на місяць.



Спілкуючись в осередку української діаспори Анталії, помічаю збільшення українців в Анталії: мабуть хочуть перезимувати зиму...



На ринку купівлі житла у власність: падіння цін на вторинному ринку та стабільність з ухилом до зниження на ринку житла в сегменті Преміум-класу.



Про останнє свідчать оголошення на стінах нових ЖК ПРЕМІУМ-КЛАСУ, введених в експлуатацію 1-2 місяці тому, ПРО ПРОДАЖ квартир в новітніх ЖК, чого раніше НІКОЛИ НЕ БУВАЛО: в рекламі не відчували потреби, бо все розбирали на етапі будівництва...



Ну що ж: хороше завжди користується попитом в хорошому місці, або - як говорили розумні люди: "ЛЛЛ".

Ще позавчора я плавав у Середземному морі, а сьогодні із жахом думаю, як проїзду на авто через хуртовини та снігові заноси через Болгарію до міста Русе на кордоні з Румунією, де все чисто, спокійно та снігу немає...



Гарних вихідних! А можно мне искренне пустить слезу и накатить грамм ики юз йени ракы от созерцания факта такой жуткой бедности в молодой семье мадам Эркан?

ПыСы. Первый Феррари, Вайпер и Ламбо в своей жизни я увидел вживую не на Рыбинской и прилегающих или возле сельхоза на парковке у парка, а в Стамбуле.

А можно мне искренне пустить слезу и накатить грамм ики юз йени ракы от созерцания факта такой жуткой бедности в молодой семье мадам Эркан?

ПыСы. Первый Феррари, Вайпер и Ламбо в своей жизни я увидел вживую не на Рыбинской и прилегающих или возле сельхоза на парковке у парка, а в Стамбуле.

ПыСы. Первый Феррари, Вайпер и Ламбо в своей жизни я увидел вживую не на Рыбинской и прилегающих или возле сельхоза на парковке у парка, а в Стамбуле. А можно мне искренне пустить слезу и накатить грамм ики юз йени ракы от созерцания факта такой жуткой бедности в молодой семье мадам Эркан?ПыСы. Первый Феррари, Вайпер и Ламбо в своей жизни я увидел вживую не на Рыбинской и прилегающих или возле сельхоза на парковке у парка, а в Стамбуле.



1. "накатить грамм" - не можна: я завтра за кермом буду в складній подорожі. Природний катаклізм напав на Болгарію - при чому дивно, але виключно на Болгарію.



2. Ну дорогі автівки є і в Туреччині - бо не може не бути багатих людей.

Мені в Анталії інколи треба бувати особисто в одному банку - до нього можна під"їхати з тильного боку - таке собі "чрево Парижа" - так ось там серед всілякого барахла зажди стоїть пара дуже дорогих автівок. Та і по трасі - а я вчора проїхав 850 км - багато дуже класних авто...

Згідно зі Спеціальним звітом про міграцію багатства, кількість доларових мільйонерів, які переїхали до Туреччини у 2022 році, становила 300 осіб. Звіт показав, що в Туреччині проживає 44 тисячі 500 людей зі статками 1 мільйон доларів або більше.



1. "накатить грамм" - не можна: я завтра за кермом буду в складній подорожі. Природний катаклізм напав на Болгарію - при чому дивно, але виключно на Болгарію.

2. Ну дорогі автівки є і в Туреччині - бо не може не бути багатих людей.
Мені в Анталії інколи треба бувати особисто в одному банку - до нього можна під"їхати з тильного боку - таке собі "чрево Парижа" - так ось там серед всілякого барахла зажди стоїть пара дуже дорогих автівок. Та і по трасі - а я вчора проїхав 850 км - багато дуже класних авто...

Згідно зі Спеціальним звітом про міграцію багатства, кількість доларових мільйонерів, які переїхали до Туреччини у 2022 році, становила 300 осіб. Звіт показав, що в Туреччині проживає 44 тисячі 500 людей зі статками 1 мільйон доларів або більше.

Але ж відчуте різницію між заробленими та краденим...

