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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44

akurt

Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57

То у вас від недосвідченості: ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.
Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту.

Ну не читали ви - то й профіту не маєте... Буває...

Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...
akurt
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  #<1 ... 821822823824
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