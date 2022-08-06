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нерухомість закордоном

Інвестуємо в нерухомість закордоном
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 821822823824
Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:44

akurt

Якби пророцтво справдилось - якийсь інший дописувач би бігав і казав "А я вас попереджав! Треба було слухатись!"
finuser521
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 22:57

Ви людина на форумі нова і багато чого не знаєте.
Я заснував гілку про нерухомість в Туреччині в квітні 2018 року і вів її регулярно, де НА ВЛАСНОМУ ДОСВІДІ з цифрами та фактами давав огляди того, куди та як можна інвестувати для отримання профіту. Або для створення "запасного аеродрому".

Ну не читали Ви - то й профіту не маєте... І аеродрому немає... Буває...

Нагадайте - я пропустив - куди саме ви рекомендували/рекомендуєте інвестувати, крім як в "ісламську революцію"...
akurt
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Повідомлення Додано: Вів 19 гру, 2023 23:48

  akurt написав:Вчу турецьку мову;
«Dünyanın en iyi 100 şehri belli oldu: Türkiye'den üç şehir listede yer aldı...


Акурт, ты как-то вещал что ихний язык там знать не обязательно. Достаточно уметь считать до 100. Судя по всему жизнь тебя уже заставила изучать неизучаемое. Но как бы ты не старался, турком ты всё равно не станешь. Принимай ислам, пока не поздно и регулярно посещай мечеть. Мир перевернулся и воинственный исламизм шагает по планете. Пока у турецких "неверных" есть в кармане какая-то монета, их еще терпят, а дальше окончательно разденут и пинком под зад. И этот процесс уже пошел.
Восток - дело хитрое....
RTC12
 
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Повідомлення Додано: Сер 20 гру, 2023 00:15

  akurt написав:

Цікаво-показовою може бути ось ця ілюстрація про хомосапієнса, яка приклав чи не найбільше зусиль для закриття гілки "[b]Купуємо для себе, а не в оренду, закордонну нерухомість":
Зображення
Хомо сапіенс припинив писати за 48 годин до нападу московії на Україну.
Він з Подмосков"я... Цим все сказано?

Ты лучше расскажи как влез сам, да ещё призывал местную паству продавать доллары и инвестировать вырученные лиры в депозиты туркишь банков под 16% годовых.
Если не ошибаюсь, доллар тогда равнялся 8 лирам. Сейчас 29. За несколько лет падеж турецкой макулатуры превысил 350%. Супер инвестиция от супер инвестора с потерей почти всех денег.
RTC12
 
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